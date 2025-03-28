Бизнес без ограничений по платежам и географии? С Приорбанком это реально

Источник материала: ProBusiness

Что нужно владельцу бизнеса, который ориентирован на внешние рынки? Получать самое необходимое для работы с любыми контрагентами без лишних затрат. Кто-то может усмехнуться и сказать: «Слишком много хочешь». Но Приорбанк уверенно отвечает: «Много хочешь — много получишь». Мы узнали все подробности специального предложения банка для новых клиентов и выделили для вас самое главное и интересное.

Новым клиентам, открывшим счет по 31 июля 2025 года, Приорбанк предлагает специальные условия :

10 бесплатных платежей в российских рублях,

1 бесплатный платеж в китайских юанях,

безлимит платежей в белорусских рублях.

Удобная торговая площадка позволяет совершать валютно-обменные операции по выгодным курсам российского рубля и китайского юаня и экономить до 90%.

Для безопасной и комфортной работы с контрагентами Приорбанк вместе со своим партнером бесплатно предоставляет ряд важных онлайн-сервисов, среди которых проверка контрагентов по УНП и наименованию, обмен электронными накладными с любым другим EDI-провайдером, электронный документооборот с контрагентами, онлайн-консультации юристов, бухгалтеров и кадровых специалистов.

На выбор банк предлагает два варианта обслуживания. Пакет услуг «Business Direct» предполагает дистанционный формат, когда персональный менеджер удаленно помогает оперативно решать любые банковские вопросы. Те клиенты, которые предпочитают живое общение с персональным менеджером в отделении банка, могут выбрать пакет «Business Premium».

Оформив любое количество бизнес-карт Visa Platinum Business, можно в режиме 24/7 получать внешнеторговую выручку, вносить и снимать наличные, оплачивать товары по всему миру. Кроме этого, при зачислении зарплаты на бесплатные зарплатные карточки для сотрудников компании или перечислении дохода ИП применяется выгодная комиссия 0,1%.