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Бизнес без ограничений по платежам и географии? С Приорбанком это реально
28.03.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что нужно владельцу бизнеса, который ориентирован на внешние рынки? Получать самое необходимое для работы с любыми контрагентами без лишних затрат. Кто-то может усмехнуться и сказать: «Слишком много хочешь». Но Приорбанк уверенно отвечает: «Много хочешь — много получишь». Мы узнали все подробности
Новым клиентам, открывшим счет по 31 июля 2025 года, Приорбанк предлагает
Удобная торговая площадка позволяет совершать валютно-обменные операции по выгодным курсам российского рубля и китайского юаня и экономить до 90%.
Для безопасной и комфортной работы с контрагентами Приорбанк вместе со своим партнером бесплатно предоставляет ряд важных онлайн-сервисов, среди которых проверка контрагентов по УНП и наименованию, обмен электронными накладными с любым другим EDI-провайдером, электронный документооборот с контрагентами, онлайн-консультации юристов, бухгалтеров и кадровых специалистов.
На выбор банк предлагает два варианта обслуживания. Пакет услуг «Business Direct» предполагает дистанционный формат, когда персональный менеджер удаленно помогает оперативно решать любые банковские вопросы. Те клиенты, которые предпочитают живое общение с персональным менеджером в отделении банка, могут выбрать пакет «Business Premium».
Оформив любое количество бизнес-карт Visa Platinum Business, можно в режиме 24/7 получать внешнеторговую выручку, вносить и снимать наличные, оплачивать товары по всему миру. Кроме этого, при зачислении зарплаты на бесплатные зарплатные карточки для сотрудников компании или перечислении дохода ИП применяется выгодная комиссия 0,1%.
Попробовать сервис Приорбанка без риска для бизнеса позволяют 3 месяца бесплатного обслуживания. В качестве приятного комплимента каждому новому клиенту Приорбанк подарит сердце. В прямом смысле этого слова. Заинтригованы? В таком случае, предлагаем
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Что нужно владельцу бизнеса, который ориентирован на внешние рынки? Получать самое необходимое для работы с любыми контрагентами без лишних затрат. Кто-то может...
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