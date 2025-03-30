Источник материала: ProBusiness





Детский стартап, покупка искусства и производство женских сумок. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

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Истории бизнеса

Директор и совладелец ООО «Капасити Инвест» Александр Бородачёв, начинал бизнес с продажи, а потом и производства теплиц и садовых товаров. Компания успешно вышла на маркетплейсы, была лидером, но потом рынок насытился. Новый сотрудник подсказал Александру идею по выпуску женских сумок — и теперь это основной источник дохода компании. Но останавливаться на результатах никто не собирается, поэтому Капасити Инвест стала четвертым участником нашего совместного с консалтинговой компанией «Ресолва» бизнес-реалити «Ожидание и Реальность». «Про бизнес» поговорил с Александром о том, какую цель он поставил перед командой и как собирается ее достичь.

Многим родителям знакома ситуация, когда отдаешь ребенка в спортивную секцию, а спустя три месяца сталкиваешься с его нежеланием ходить туда. Чтобы этого избежать, нужно проанализировать, к какому виду спорта у ребенка действительно есть предрасположенность или же дать ему возможность попробовать себя в разных дисциплинах. Но как это сделать, не перебирая огромное количество секций? Вадим Маршак, Наталья Власенко и Сергей Дивин нашли решение. Они работают над реализацией проекта Sportmix, который подразумевает тренировки, наполненные элементами из разных видов спорта. Проект стал третьим участником нашего совместного с консалтинговой компанией «Ресолва» бизнес-реалити «Ожидание и Реальность», поэтому «Про бизнес» узнал у Вадима и Натальи, какие цели они поставили перед собой и как будут их достигать.

Необычное для бизнеса