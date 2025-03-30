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Секреты ресторанного бизнеса, работа с "токсиками" и наведение порядка в продажах: новости бизнеса за 24-30 марта 2025 года
30.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Детский стартап, покупка искусства и производство женских сумок. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Известный ресторатор Сергей Пушной
Полезное для бизнеса
Истории бизнеса
Директор и совладелец ООО «Капасити Инвест» Александр Бородачёв, начинал бизнес с продажи, а потом и производства теплиц и садовых товаров. Компания успешно вышла на маркетплейсы, была лидером, но потом рынок насытился. Новый сотрудник подсказал Александру идею по выпуску женских сумок — и теперь это основной источник дохода компании. Но останавливаться на результатах никто не собирается, поэтому Капасити Инвест стала четвертым участником нашего совместного с консалтинговой компанией «Ресолва» бизнес-реалити «Ожидание и Реальность». «Про бизнес» поговорил с Александром о том,
Многим родителям знакома ситуация, когда отдаешь ребенка в спортивную секцию, а спустя три месяца сталкиваешься с его нежеланием ходить туда. Чтобы этого избежать, нужно проанализировать, к какому виду спорта у ребенка действительно есть предрасположенность или же дать ему возможность попробовать себя в разных дисциплинах. Но как это сделать, не перебирая огромное количество секций? Вадим Маршак, Наталья Власенко и Сергей Дивин нашли решение. Они работают над реализацией проекта Sportmix, который подразумевает тренировки, наполненные элементами из разных видов спорта. Проект стал третьим участником нашего совместного с консалтинговой компанией «Ресолва» бизнес-реалити «Ожидание и Реальность», поэтому «Про бизнес»
Необычное для бизнеса
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Секреты ресторанного бизнеса, работа с "токсиками" и наведение порядка в продажах: новости бизнеса за 24-30 марта 2025 года
Детский стартап, покупка искусства и производство женских сумок. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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