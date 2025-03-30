ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Секреты ресторанного бизнеса, работа с "токсиками" и наведение порядка в продажах: новости бизнеса за 24-30 марта 2025 года

30.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Детский стартап, покупка искусства и производство женских сумок. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Известный ресторатор Сергей Пушной рассказал о нюансах работы в общепите сегодня.

Полезное для бизнеса

Объясняем, как наведение порядка в аналитике продаж помогает бизнесу зарабатывать больше.

Собрали практические советы, как работать с токсичными людьми.

Узнали, как Виртуальная АТС помогает бизнесу расти и экономить.

Истории бизнеса

Директор и совладелец ООО «Капасити Инвест» Александр Бородачёв, начинал бизнес с продажи, а потом и производства теплиц и садовых товаров. Компания успешно вышла на маркетплейсы, была лидером, но потом рынок насытился. Новый сотрудник подсказал Александру идею по выпуску женских сумок — и теперь это основной источник дохода компании. Но останавливаться на результатах никто не собирается, поэтому Капасити Инвест стала четвертым участником нашего совместного с консалтинговой компанией «Ресолва» бизнес-реалити «Ожидание и Реальность». «Про бизнес» поговорил с Александром о том, какую цель он поставил перед командой и как собирается ее достичь.

Многим родителям знакома ситуация, когда отдаешь ребенка в спортивную секцию, а спустя три месяца сталкиваешься с его нежеланием ходить туда. Чтобы этого избежать, нужно проанализировать, к какому виду спорта у ребенка действительно есть предрасположенность или же дать ему возможность попробовать себя в разных дисциплинах. Но как это сделать, не перебирая огромное количество секций? Вадим Маршак, Наталья Власенко и Сергей Дивин нашли решение. Они работают над реализацией проекта Sportmix, который подразумевает тренировки, наполненные элементами из разных видов спорта. Проект стал третьим участником нашего совместного с консалтинговой компанией «Ресолва» бизнес-реалити «Ожидание и Реальность», поэтому «Про бизнес» узнал у Вадима и Натальи, какие цели они поставили перед собой и как будут их достигать.

Необычное для бизнеса

Эксперты рассказали, где и как покупать искусство в Беларуси, а также зачем это делать бизнесу.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детский стартап, покупка искусства и производство женских сумок. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы хотели создать нормальные сумки, за которые не стыдно». Белорус зашел в незанятую нишу на маркетплейсах и амбициозно наращивает продажи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика