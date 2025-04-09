Источник материала: ProBusiness





Бизнес и деньги всегда помогают друг другу. Главное, чтобы деньги использовались правильно, а бизнес не боялся их попросить на рынке. Именно для этого мы создали сервис «Про бизнес — Инвестиции» . Там можно подать объявление о поиске финансирования для любого проекта или действующего бизнеса, а все, у кого есть свободные деньги, могут договориться с фаундерами и вложить свои средства. Поэтому сегодня мы составили для потенциальных инвесторов подборку проектов, которые ищут инвестиции на нашей платформе.

Редакция «Про бизнес» напоминает, что любые инвестиции всегда связаны с риском потери денег.

Производство бытовой химии в Бресте

Сумма инвестиций: 660 000 BYN (≈ $ 200 тысяч)

Описание:

В объявлении написано , что «молодая компания — производитель бытовой химии — приглашает партнера/инвестора для масштабирования бизнеса». Обещают: оборудованное производство, сбалансированные рецептуры, контракты с поставщиками и потребителями, а также «возможность участия в бизнесе с потенциалом кратного роста».





Автор объявления перечисляет преимущества данного бизнеса:

Налаженные процессы производства.

Укомплектованная производственная база.

Разработаны ТУ, получены СГР и декларации соответствия.

Контракты с крупными торговыми сетями и оптовыми покупателями.

Оптимальная себестоимость готовой продукции, позволяющая успешно конкурировать в бюджетном сегменте.

Возможность участия в росте и развитии отечественного производства товаров повседневного спроса.

Владельцы производства готовы рассмотреть инвестиции от $ 50 до $ 200 тысяч.

Строительство торговых павильонов

Сумма инвестиций: не указана

Описание:

Автор объявления предлагает долевое строительство торговых павильонов с последующей сдачей в аренду. Площадь земельного участка 0,55 га. Площадь застройки павильонов 311,66 м². «Проектная документация прошла экспертизу. Есть потенциальный арендатор, но надо переделывать проект», — уточняется в объявлении.





Веб-сервис для создания вирусных Reels, Shorts и TikTok с помощью ИИ

Сумма инвестиций: 330 000 BYN (≈ $ 100 тысяч)

Описание:

Авторы объявления предлагают принять участие в инвестиционном раунде быстрорастущего стартапа в сфере AI и видео-контента. В описании проекта сказано, что более 382 компаний и экспертов уже записались в лист ожидания (в числе которых SkillBox, Slivki By, Инвитро и др.), а потенциал международного рынка по выручке — до $ 22,8 млн только по подпискам в первые 1,5−3 года (рассчитано исходя из 100 тысяч пользователей). На данный момент создано MVP.





Инвестиции нужны на:

маркетинг и привлечение пользователей (70% суммы);

доработку функционала по запросам пользователей (30%).

Открытие детского спортивного центра SPORTMIX

Сумма инвестиций: 117 500 BYN (≈ $ 35 тысяч)

Описание:

Авторы проекта пишут в объявлении , что «команда 13 лет занимается запуском и развитием образовательных бизнесов в Беларуси и за рубежом. В настоящее время мы запускаем новый перспективный и масштабируемый проект на растущем рынке — сеть спортивных центров для детей с мульти-спортивными, авторскими программами. Первый этап — пилотный проект в Минске. Второй этап — 2 филиала в Минске. Третий этап — 2 филиала в областных городах Беларуси. Четвертый этап — масштабирование в Беларуси и других странах на основе франшизы. В настоящий момент мы привлекаем инвестиции для запуска проекта в Минске и его дальнейшего масштабирования».





На сегодня, по словам авторов, разработаны:

Концепция тренировок, план конспекты для каждого возраста.

План финансовых потоков проекта, план маркетинга.

Бизнес-процессы в части маркетинга, продаж, персонала, управленческого учета.

Тарифная политика.

Подбор тренеров.

Юридические документы для осуществления профильной деятельности.

Обещают потенциальную доходность от инвестиций в 52% годовых.

Кстати, редакция «Про бизнес» недавно писала о фаундерах этого проекта.

Инвестиции в производство обуви специального назначения

Сумма инвестиций: 500 000 BYN (≈ $ 152 тысячи)

Описание: