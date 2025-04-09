Бизнес и деньги всегда помогают друг другу. Главное, чтобы деньги использовались правильно, а бизнес не боялся их попросить на рынке. Именно для этого мы создали сервис «Про бизнес — Инвестиции». Там можно подать объявление о поиске финансирования для любого проекта или действующего бизнеса, а все, у кого есть свободные деньги, могут договориться с фаундерами и вложить свои средства. Поэтому сегодня мы составили для потенциальных инвесторов подборку проектов, которые ищут инвестиции на нашей платформе.
Редакция «Про бизнес» напоминает, что любые инвестиции всегда связаны с риском потери денег.
Производство бытовой химии в Бресте
Сумма инвестиций: 660 000 BYN (≈ $ 200 тысяч)
Описание:
В объявлении написано, что «молодая компания — производитель бытовой химии — приглашает партнера/инвестора для масштабирования бизнеса». Обещают: оборудованное производство, сбалансированные рецептуры, контракты с поставщиками и потребителями, а также «возможность участия в бизнесе с потенциалом кратного роста».
Автор объявления перечисляет преимущества данного бизнеса:
Налаженные процессы производства.
Укомплектованная производственная база.
Разработаны ТУ, получены СГР и декларации соответствия.
Контракты с крупными торговыми сетями и оптовыми покупателями.
Оптимальная себестоимость готовой продукции, позволяющая успешно конкурировать в бюджетном сегменте.
Возможность участия в росте и развитии отечественного производства товаров повседневного спроса.
Владельцы производства готовы рассмотреть инвестиции от $ 50 до $ 200 тысяч.
Строительство торговых павильонов
Сумма инвестиций: не указана
Описание:
Автор объявления предлагает долевое строительство торговых павильонов с последующей сдачей в аренду. Площадь земельного участка 0,55 га. Площадь застройки павильонов 311,66 м². «Проектная документация прошла экспертизу. Есть потенциальный арендатор, но надо переделывать проект», — уточняется в объявлении.
Веб-сервис для создания вирусных Reels, Shorts и TikTok с помощью ИИ
Сумма инвестиций: 330 000 BYN (≈ $ 100 тысяч)
Описание:
Авторы объявления предлагают принять участие в инвестиционном раунде быстрорастущего стартапа в сфере AI и видео-контента. В описании проекта сказано, что более 382 компаний и экспертов уже записались в лист ожидания (в числе которых SkillBox, Slivki By, Инвитро и др.), а потенциал международного рынка по выручке — до $ 22,8 млн только по подпискам в первые 1,5−3 года (рассчитано исходя из 100 тысяч пользователей). На данный момент создано MVP.
Инвестиции нужны на:
маркетинг и привлечение пользователей (70% суммы);
доработку функционала по запросам пользователей (30%).
Открытие детского спортивного центра SPORTMIX
Сумма инвестиций: 117 500 BYN (≈ $ 35 тысяч)
Описание:
Авторы проекта пишут в объявлении, что «команда 13 лет занимается запуском и развитием образовательных бизнесов в Беларуси и за рубежом. В настоящее время мы запускаем новый перспективный и масштабируемый проект на растущем рынке — сеть спортивных центров для детей с мульти-спортивными, авторскими программами. Первый этап — пилотный проект в Минске. Второй этап — 2 филиала в Минске. Третий этап — 2 филиала в областных городах Беларуси. Четвертый этап — масштабирование в Беларуси и других странах на основе франшизы. В настоящий момент мы привлекаем инвестиции для запуска проекта в Минске и его дальнейшего масштабирования».
На сегодня, по словам авторов, разработаны:
Концепция тренировок, план конспекты для каждого возраста.
План финансовых потоков проекта, план маркетинга.
Бизнес-процессы в части маркетинга, продаж, персонала, управленческого учета.
Тарифная политика.
Подбор тренеров.
Юридические документы для осуществления профильной деятельности.
Обещают потенциальную доходность от инвестиций в 52% годовых.
Кстати, редакция «Про бизнес» недавно писала о фаундерах этого проекта.
Инвестиции в производство обуви специального назначения
Сумма инвестиций: 500 000 BYN (≈ $ 152 тысячи)
Описание:
В объявлении сказано, что «нужны инвестиции на закупку оборудования для производства обуви специального назначения и закупку материалов и комплектующих. Рынок позволяет продавать больше, есть перспективы выхода на рынок РФ. Для увеличения оборота необходимы дополнительные финансы».