Игра и искусство: как продвигать бренд через неочевидные сочетания

Источник материала: ProBusiness

С самых древних времен люди имели тягу к созиданию прекрасного. Через наскальные рисунки рассказывали целые истории, в балладах увековечивали подвиги, через музыку делились переживаниями, а в живописи заключали невероятный спектр эмоций. Через искусство во всех его проявлениях люди отправляли послания на многие поколения вперед, признавались в любви или скрывали от лишних глаз важную информацию.

Современное понятие об искусстве охватывает значительно более широкий спектр всевозмозных произведений. Технологии, доступность информации и развитие общественной мысли позволяют создавать прекрасное не только узкому кругу одаренных избранных.

В международный день искусства вместе с Betera рассказываем, как искусство вплетается в маркетинговую стратегии большой компании — лидера рынка.

Анонс партнерства с Ювентусом и роспись вольера зебр в Минском зоопарке.

В марте 2023 года Betera анонсировала свое партнерство с "Ювентусом", одним из сильнейших и титулованных футбольных клубов Италии и мира. Чтобы отметить это событие, компания реализовала благотворительный проект с Минским зоопарком: обновила художественную роспись вольера для зебр, которые считаются талисманом клуба "Ювентус". Макет, разработанный совместно с художественной студией Za delo, учел пожелания зоопарка по изображению саванны с зебрами, а также оставил "пасхалку" с футболистом под номером 10. Нанесение рисунка на стену в 40 квадратных метров заняло 2 дня.

Первый эко-мурал в Беларуси







В апреле 2024 года в Витебске появился уникальный арт-объект — первый в Беларуси эко-мурал. Огромное изображение с древнебелорусскими мотивами можно увидеть на фасаде жилого 10-этажного дома по улице Воинов-Интернационалистов, 12, корпус 2. Оно не только украшает город, но и благодаря специальной эко-краске делает воздух чище. Идею реализовали арт-сообщество Urban Myths и букмекерская компания Betera.

Появление мурала в Витебске - неслучайно. Один из старейших городов Беларуси хранит в себе тайны многовековой истории, богат на достопримечательности и выдающихся героев. Таким образом мурал привлекает внимание горожан к легендарной истории Витебска и к временам пути "из варяг в греки" - эпохе рискованных, но ответственных путешественников.



Всеслав Чародей величиной с дом







Еще один мурал в июле 2024 года появился в Полоцке. Фасад жилого дома по ул. Мариненко, 26, украсил эффектный мурал с изображением легендарного князя Всеслава Чародея. Создателями снова выступили компания Betera и арт-сообщество Urban Myths.

Не секрет, что в летописях Всеславу приписывают сверхъестественные способности. Как гласит древняя легенда, его рождение было связано с колдовством, что позволяло ему превращаться в волка и быстро преодолевать дальние расстояния. Отсылки к этому есть и на мурале: рядом с князем стоит серый волк. Есть и кот с ярко-зелеными глазами — это маскот компании Betera.

Среди пасхалок также пояс с орнаментом и лианы на деревьях в виде буквы «Е» — логотипом Betera.



Эмоции от игры через призму искусства: выставка GamEmotion

















На выставке были представлены работы 75 современных белорусских художников. Среди них такие авторы, как Александр Некрашевич, Андрей Терехов, Анна Кохан, Анна Мельникова и Виктор Сеньков. Художники стремились передать эмоции от игры в контексте реальности и воображения через различные виды искусства.

Экспозицию разделили на три части: «Game-погружение», «Game-интерактив» и «Game — цифровое пространство». Каждая из них раскрывала тему игры по-своему.

В секции «Game-погружение» были представлены традиционные виды искусства: живопись, графика и скульптура. Авторы использовали знакомые многим материалы вроде масла, акрила, пастели и карандашей, чтобы создать эффектные и глубокие произведения.



Раздел «Game-интерактив» — о взаимодействии с работами. Здесь посетителям предложили стать не просто зрителями, а активными участниками игры. В числе прочего, в этой зоне гостей ожидали гигантские игральные кости, в которые можно было сыграть прямо на месте — в стенах Дворца искусства.

Третий раздел был посвящен цифровому искусству, «Game — цифровое пространство». Современные технологии позволяют создавать картины, которые невозможно воспроизвести традиционными методами, поэтому здесь представлены цифровая живопись и иллюстрация, 3D-графика, digital-инсталляция, работы дополненной реальности, NFT и другое. То, за чем сейчас следят во всем мире, и то, что активно обсуждают.



Уникальная коллекция одежды для BetGirls















Вместе с известным белорусским дизайнером Иваном Айплатовым Betera разработала целую коллекцию одежды для своей промо-команды. Для компании и команды дизайнера было важно не просто забрендировать готовую продукцию, а создать нечто неповторимое, чтобы выделить своих представителей среди всех остальных. Теперь красотки из BetGirls готовы к любым погодным условиям и всегда будут на высоте!