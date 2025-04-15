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Игра и искусство: как продвигать бренд через неочевидные сочетания
15.04.2025 18:14 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С самых древних времен люди имели тягу к созиданию прекрасного. Через наскальные рисунки рассказывали целые истории, в балладах увековечивали подвиги, через музыку делились переживаниями, а в живописи заключали невероятный спектр эмоций. Через искусство во всех его проявлениях люди отправляли послания на многие поколения вперед, признавались в любви или скрывали от лишних глаз важную информацию.
Современное понятие об искусстве охватывает значительно более широкий спектр всевозмозных произведений. Технологии, доступность информации и развитие общественной мысли позволяют создавать прекрасное не только узкому кругу одаренных избранных.
В международный день искусства вместе с Betera рассказываем, как искусство вплетается в маркетинговую стратегии большой компании — лидера рынка.
Анонс партнерства с Ювентусом и роспись вольера зебр в Минском зоопарке.
В марте 2023 года Betera анонсировала свое партнерство с "Ювентусом", одним из сильнейших и титулованных футбольных клубов Италии и мира. Чтобы отметить это событие, компания реализовала благотворительный проект с Минским зоопарком: обновила художественную роспись вольера для зебр, которые считаются талисманом клуба "Ювентус". Макет, разработанный совместно с художественной студией Za delo, учел пожелания зоопарка по изображению саванны с зебрами, а также оставил "пасхалку" с футболистом под номером 10. Нанесение рисунка на стену в 40 квадратных метров заняло 2 дня.
Первый эко-мурал в Беларуси
Не секрет, что в летописях Всеславу приписывают сверхъестественные способности. Как гласит древняя легенда, его рождение было связано с колдовством, что позволяло ему превращаться в волка и быстро преодолевать дальние расстояния. Отсылки к этому есть и на мурале: рядом с князем стоит серый волк. Есть и кот с ярко-зелеными глазами — это маскот компании Betera.
На выставке были представлены работы 75 современных белорусских художников. Среди них такие авторы, как Александр Некрашевич, Андрей Терехов, Анна Кохан, Анна Мельникова и Виктор Сеньков. Художники стремились передать эмоции от игры в контексте реальности и воображения через различные виды искусства.
Вместе с известным белорусским дизайнером Иваном Айплатовым Betera разработала целую коллекцию одежды для своей промо-команды. Для компании и команды дизайнера было важно не просто забрендировать готовую продукцию, а создать нечто неповторимое, чтобы выделить своих представителей среди всех остальных. Теперь красотки из BetGirls готовы к любым погодным условиям и всегда будут на высоте!
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С самых древних времен люди имели тягу к созиданию прекрасного. Через наскальные рисунки рассказывали целые истории, в балладах увековечивали подвиги, через...
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