ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Игра и искусство: как продвигать бренд через неочевидные сочетания

15.04.2025 18:14 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


С самых древних времен люди имели тягу к созиданию прекрасного. Через наскальные рисунки рассказывали целые истории, в балладах увековечивали подвиги, через музыку делились переживаниями, а в живописи заключали невероятный спектр эмоций. Через искусство во всех его проявлениях люди отправляли послания на многие поколения вперед, признавались в любви или скрывали от лишних глаз важную информацию. 

Современное понятие об искусстве охватывает значительно более широкий спектр всевозмозных произведений. Технологии, доступность информации и развитие общественной мысли позволяют создавать прекрасное не только узкому кругу одаренных избранных. 

В международный день искусства вместе с Betera рассказываем, как искусство вплетается в маркетинговую стратегии большой компании — лидера рынка. 

Анонс партнерства с Ювентусом и роспись вольера зебр в Минском зоопарке. 

В марте 2023 года Betera анонсировала свое партнерство с "Ювентусом", одним из сильнейших и титулованных футбольных клубов Италии и мира. Чтобы отметить это событие, компания реализовала благотворительный проект с Минским зоопарком: обновила художественную роспись вольера для зебр, которые считаются талисманом клуба "Ювентус". Макет, разработанный совместно с художественной студией Za delo, учел пожелания зоопарка по изображению саванны с зебрами, а также оставил "пасхалку" с футболистом под номером 10. Нанесение рисунка на стену в 40 квадратных метров заняло 2 дня.

Первый эко-мурал в Беларуси 




В апреле 2024 года в Витебске появился уникальный арт-объект — первый в Беларуси эко-мурал.  Огромное изображение с древнебелорусскими мотивами можно увидеть на фасаде жилого 10-этажного дома по улице Воинов-Интернационалистов, 12, корпус 2. Оно не только украшает город, но и благодаря специальной эко-краске делает воздух чище. Идею реализовали арт-сообщество Urban Myths и букмекерская компания Betera.
Появление мурала в Витебске - неслучайно. Один из старейших городов Беларуси хранит в себе тайны многовековой истории, богат на достопримечательности и выдающихся героев. Таким образом мурал привлекает внимание горожан к легендарной истории Витебска и к временам пути "из варяг в греки" - эпохе рискованных, но ответственных путешественников. 

Всеслав Чародей величиной с дом 




Еще один мурал в июле 2024 года появился в Полоцке. Фасад жилого дома по ул. Мариненко, 26, украсил эффектный мурал с изображением легендарного князя Всеслава Чародея. Создателями снова выступили компания Betera и арт-сообщество Urban Myths.

Не секрет, что в летописях Всеславу приписывают сверхъестественные способности. Как гласит древняя легенда, его рождение было связано с колдовством, что позволяло ему превращаться в волка и быстро преодолевать дальние расстояния. Отсылки к этому есть и на мурале: рядом с князем стоит серый волк. Есть и кот с ярко-зелеными глазами — это маскот компании Betera.
Среди пасхалок также пояс с орнаментом и лианы на деревьях в виде буквы «Е» — логотипом Betera.

Эмоции от игры через призму искусства: выставка GamEmotion  





На выставке были представлены работы 75 современных белорусских художников. Среди них такие авторы, как Александр Некрашевич, Андрей Терехов, Анна Кохан, Анна Мельникова и Виктор Сеньков. Художники стремились передать эмоции от игры в контексте реальности и воображения через различные виды искусства.
Экспозицию разделили на три части: «Game-погружение», «Game-интерактив» и «Game — цифровое пространство». Каждая из них раскрывала тему игры по-своему.
В секции «Game-погружение» были представлены традиционные виды искусства: живопись, графика и скульптура. Авторы использовали знакомые многим материалы вроде масла, акрила, пастели и карандашей, чтобы создать эффектные и глубокие произведения.

Раздел «Game-интерактив» — о взаимодействии с работами. Здесь посетителям предложили стать не просто зрителями, а активными участниками игры. В числе прочего, в этой зоне гостей ожидали гигантские игральные кости, в которые можно было сыграть прямо на месте — в стенах Дворца искусства.
Третий раздел был посвящен цифровому искусству, «Game — цифровое пространство». Современные технологии позволяют создавать картины, которые невозможно воспроизвести традиционными методами, поэтому здесь представлены цифровая живопись и иллюстрация, 3D-графика, digital-инсталляция, работы дополненной реальности, NFT и другое. То, за чем сейчас следят во всем мире, и то, что активно обсуждают.

Уникальная коллекция одежды для BetGirls 






Вместе с известным белорусским дизайнером Иваном Айплатовым Betera разработала целую коллекцию одежды для своей промо-команды. Для компании и команды дизайнера было важно не просто забрендировать готовую продукцию, а создать нечто неповторимое, чтобы выделить своих представителей среди всех остальных. Теперь красотки из BetGirls готовы к любым погодным условиям и всегда будут на высоте!

Betera продолжает работать над переплетением маркетинга и искусства, и уже прямо сейчас внутри компании готовятся новые необычные проекты, которые позволят белорусам прикоснуться к прекрасному. 

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С самых древних времен люди имели тягу к созиданию прекрасного. Через наскальные рисунки рассказывали целые истории, в балладах увековечивали подвиги, через...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спокойствие в каждом клике: защитите себя и своих близких от онлайн-угроз вместе с услугой «Безопасный интернет» от А1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика