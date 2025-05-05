«Принятые изменения „закручивают гайки“ импортерам, а белорусским производителям позволяют применять старые нормы рентабельности». 6 важных изменений в правилах ценообразования

Источник материала: ProBusiness



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Апрель 2025 выдался для белорусского бизнеса жарким. 2 апреля в правительстве подписали Постановление № 713(6) «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь», которое внесло ряд изменений в правила ценообразования. Большинство вступило в силу 15 апреля. А на следующий день в Совете Министров приняли Постановление № 713(7) , которое вступило в силу 17 апреля. Также за это время МАРТ опубликовал 4 письма с разъяснениями нововведений: 4, 9, 12 и 18 апреля. Специально для «Про бизнес» юрист и ведущий блога «Про договоры» Илья Латышев оценил, что реально поменялось в ценообразовании для бизнеса. Вот 6 важных изменений.

Илья Латышев

Юрист, ведущий блога «Про договоры»

1. Упразднена надбавка импортера

— Теперь на импортируемые товары законодатель установил единые предельные максимальные надбавки. Причем их размер не зависит от количества участников в цепочке их продажи (от импортера до розницы). Соответственно, в накладных сейчас нужно указывать также размер примененной надбавки импортера.

2. Уменьшен перечень потребительских товаров

Вместо 331 позиции в перечне сейчас осталось 211. На товары, выведенные из-под ценового регулирования, можно устанавливать свободные цены.

3. Изменены размеры надбавок по некоторым позициям перечня

По одним позициям импортируемых товаров надбавки увеличились. Например, у чая\кофе надбавка увеличилась с 30% до 40%.

По другим позициям — уменьшились. Например, на холодильники надбавка уменьшилась с 50% до 40%.

Изменения коснулись также размеров надбавок на товары, производимые в Республике Беларусь.





4. Производителям расширили перечень случаев, когда отпускную цену можно повышать без согласования с государственными органами

Это допускается в случае применения норматива рентабельности, не превышающего максимальное годовое значение фактического уровня рентабельности реализованной продукции, которое сложилось в 2021—2024 годах по соответствующему виду потребительских товаров.

При этом, исходя из письма МАРТ от 18.04.2025 № 03−02−11/390К:

при расчете максимального годового значения фактического уровня рентабельности реализованной продукции учитывается уровень рентабельности реализованной продукции от реализации товаров в том числе и на экспорт по соответствующему виду товара, включая товары, в отношении которых не осуществлялось (не осуществляется) государственное ценовое регулирование;

годовое значение фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившейся в 2021—2024 годах в разрезе видов товаров, определяется организацией на основании данных бухгалтерского учета. Составление и утверждение отдельного документа Постановлением № 713 не предусмотрено.

Если в указанный период рентабельность была отрицательной либо у производителя отсутствовал раздельный учет по соответствующим видам товаров, он вправе повысить цену на такой потребительский товар до безубыточного уровня.

Кроме того, повышение отпускной цены в связи с применением максимального размера рентабельности за 2021−2024 годы не исключает возможность производителя ежемесячно повышать цену на 0,3 процента, как это было установлено ранее.

Как указывает МАРТ в своем письме от 12.04.2025 № 03−02−11/356К, в случае самостоятельного повышения производителями отпускных цен на товары, в соответствии с пунктом 3 ПСМ 713, не требуется направлять уведомление в госорган (организацию) или созданную ими комиссию, указанные в пункте 2 ПСМ 713.

5. Дополнен перечень изъятий из ценового регулирования

Теперь действие ПСМ 713 не распространяется также на отношения, связанные с реализацией:

— товаров, реализуемых для целей их дальнейшей реализации за пределы Республики Беларусь, в случае согласования такой реализации потребительских товаров с соответствующими госорганами;

— товаров, реализуемых в стерильной зоне аэропортов.





При этом, если приобретенный для экспорта за пределы Беларуси товар поставлен не был, его можно реализовать внутри страны по цене приобретения либо отпускной цене производителя — в зависимости от того, какая цена выше. Продажа по цене, превышающей эти значения, будет являться нарушением определенного порядка установления и применения цен, а значит повлечет ответственность.

6. Исполкомам вернули право определять перечни товарообменных операций, которые можно проводить, несмотря на запрет ПСМ 713

Облисполкомы и Мингорисполком теперь снова смогут определять перечни товарообменных операций, которые должны содержать предметы товарообменной операции (товары, работы, услуги), а также наименования юридических лиц, между которыми могут осуществляться товарообменные операции на основании соответствующего перечня.

Вывод

Как можно заметить, принятые изменения «закручивают гайки» импортерам, а белорусским производителям позволяют применять нормы рентабельности, которые были до введенного ПСМ 713 ценового регулирования.

Как долго продержится эта редакция Постановления, неизвестно. Благо — законодатель в отношении изменений в ПСМ 713 применяет весьма удобную нумерацию: 713(1), 713(2) … 713(7). С такой нумерацией очередные изменения в систему регулирования цен мы точно сразу заметим.