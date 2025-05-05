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«Принятые изменения „закручивают гайки“ импортерам, а белорусским производителям позволяют применять старые нормы рентабельности». 6 важных изменений в правилах ценообразования
05.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Апрель 2025 выдался для белорусского бизнеса жарким. 2 апреля в правительстве
1. Упразднена надбавка импортера
— Теперь на импортируемые товары законодатель установил единые предельные максимальные надбавки. Причем их размер не зависит от количества участников в цепочке их продажи (от импортера до розницы). Соответственно, в накладных сейчас нужно указывать также размер примененной надбавки импортера.
2. Уменьшен перечень потребительских товаров
Вместо 331 позиции в перечне сейчас осталось 211. На товары, выведенные из-под ценового регулирования, можно устанавливать свободные цены.
3. Изменены размеры надбавок по некоторым позициям перечня
По одним позициям импортируемых товаров надбавки увеличились. Например, у чая\кофе надбавка увеличилась с 30% до 40%.
По другим позициям — уменьшились. Например, на холодильники надбавка уменьшилась с 50% до 40%.
Изменения коснулись также размеров надбавок на товары, производимые в Республике Беларусь.
4. Производителям расширили перечень случаев, когда отпускную цену можно повышать без согласования с государственными органами
Это допускается в случае применения норматива рентабельности, не превышающего максимальное годовое значение фактического уровня рентабельности реализованной продукции, которое сложилось в 2021—2024 годах по соответствующему виду потребительских товаров.
При этом, исходя из письма МАРТ от 18.04.2025 № 03−02−11/390К:
Если в указанный период рентабельность была отрицательной либо у производителя отсутствовал раздельный учет по соответствующим видам товаров, он вправе повысить цену на такой потребительский товар до безубыточного уровня.
Кроме того, повышение отпускной цены в связи с применением максимального размера рентабельности за 2021−2024 годы не исключает возможность производителя ежемесячно повышать цену на 0,3 процента, как это было установлено ранее.
Как указывает МАРТ в своем письме от 12.04.2025 № 03−02−11/356К, в случае самостоятельного повышения производителями отпускных цен на товары, в соответствии с пунктом 3 ПСМ 713, не требуется направлять уведомление в госорган (организацию) или созданную ими комиссию, указанные в пункте 2 ПСМ 713.
5. Дополнен перечень изъятий из ценового регулирования
Теперь действие ПСМ 713 не распространяется также на отношения, связанные с реализацией:
— товаров, реализуемых для целей их дальнейшей реализации за пределы Республики Беларусь, в случае согласования такой реализации потребительских товаров с соответствующими госорганами;
— товаров, реализуемых в стерильной зоне аэропортов.
При этом, если приобретенный для экспорта за пределы Беларуси товар поставлен не был, его можно реализовать внутри страны по цене приобретения либо отпускной цене производителя — в зависимости от того, какая цена выше. Продажа по цене, превышающей эти значения, будет являться нарушением определенного порядка установления и применения цен, а значит повлечет ответственность.
6. Исполкомам вернули право определять перечни товарообменных операций, которые можно проводить, несмотря на запрет ПСМ 713
Облисполкомы и Мингорисполком теперь снова смогут определять перечни товарообменных операций, которые должны содержать предметы товарообменной операции (товары, работы, услуги), а также наименования юридических лиц, между которыми могут осуществляться товарообменные операции на основании соответствующего перечня.
Вывод
Как можно заметить, принятые изменения «закручивают гайки» импортерам, а белорусским производителям позволяют применять нормы рентабельности, которые были до введенного ПСМ 713 ценового регулирования.
Как долго продержится эта редакция Постановления, неизвестно. Благо — законодатель в отношении изменений в ПСМ 713 применяет весьма удобную нумерацию: 713(1), 713(2) … 713(7). С такой нумерацией очередные изменения в систему регулирования цен мы точно сразу заметим.
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«Принятые изменения „закручивают гайки“ импортерам, а белорусским производителям позволяют применять старые нормы рентабельности». 6 важных изменений в правилах ценообразования
Апрель 2025 выдался для белорусского бизнеса жарким. 2 апреля в правительстве подписали Постановление № 713(6) «Об изменении постановлений Совета Министров...
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