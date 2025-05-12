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Признание и доверие рынка: «Айгенис» - брокер №1 по версии Белорусской валютно-фондовой биржи

12.05.2025 18:14 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Инвестиционная компания «Айгенис» получила признание Белорусской валютно-фондовой биржи как брокер № 1 по работе с физическими лицами на биржевом рынке ценных бумаг.


В 2024 году доля рынка по количеству сделок, совершённых через «Айгенис», составила:

  • 89,5% по акциям
  • 97% по облигациям

Для нас это важное подтверждение доверия и признание вклада в развитие инвестиционного рынка страны. Мы благодарим наших клиентов за доверие, выбор и интерес к теме — именно благодаря вам рынок растет, а культура инвестирования становится всё крепче.

 
 
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Инвестиционная компания «Айгенис» получила признание Белорусской валютно-фондовой биржи как брокер № 1 по работе с физическими лицами на биржевом рынке ценных...
 
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