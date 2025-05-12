Признание и доверие рынка: «Айгенис» - брокер №1 по версии Белорусской валютно-фондовой биржи

Источник материала: ProBusiness

Инвестиционная компания «Айгенис» получила признание Белорусской валютно-фондовой биржи как брокер № 1 по работе с физическими лицами на биржевом рынке ценных бумаг.





В 2024 году доля рынка по количеству сделок, совершённых через «Айгенис», составила:

89,5% по акциям

97% по облигациям

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