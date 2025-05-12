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Признание и доверие рынка: «Айгенис» - брокер №1 по версии Белорусской валютно-фондовой биржи
12.05.2025 18:14 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инвестиционная компания «Айгенис» получила признание Белорусской валютно-фондовой биржи как брокер № 1 по работе с физическими лицами на биржевом рынке ценных бумаг.
В 2024 году доля рынка по количеству сделок, совершённых через «Айгенис», составила:
Для нас это важное подтверждение доверия и признание вклада в развитие инвестиционного рынка страны. Мы благодарим наших клиентов за доверие, выбор и интерес к теме — именно благодаря вам рынок растет, а культура инвестирования становится всё крепче.
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Инвестиционная компания «Айгенис» получила признание Белорусской валютно-фондовой биржи как брокер № 1 по работе с физическими лицами на биржевом рынке ценных...
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