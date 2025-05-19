«Население растет только в Минске». Какие районы Беларуси теряют людей быстрее других и почему это влияет на бизнес

Источник материала: ProBusiness





Когда говорят о будущем экономики, первое, что приходит на ум, — это инвестиции, технологии, ресурсы. Но фундаментом любой экономической системы, ее основой и одновременно двигателем остается человек. Именно численность и структура населения, его динамика — то есть прирост или убыль, старение и миграционные потоки — определяют, по большому счету, все: от потребительского спроса до перспектив роста ВВП. Экономика существует для людей — и благодаря людям. «Про бизнес» проанализировал демографическую динамику в Беларуси за последние 5 лет и сделал важные выводы для предпринимателей.

Поле демографической борьбы

В случае большинства стран Европы, когда численность населения растет — это означает, что территория сохраняет или усиливает свою привлекательность: люди приезжают, остаются, создают семьи, работают, потребляют, строят. И наоборот: когда регион теряет людей — это может сигнализировать о проблемах с экономикой, инфраструктурой, социальными услугами, занятостью или просто об отсутствии перспектив.

Именно поэтому так важно следить за демографической динамикой — причем не только в масштабах страны в целом, но и на уровне отдельных регионов, в случае Беларуси — районов. Здесь часто и зарождаются либо очаги роста, либо зоны депрессивного спада, которые потом транслируются на всю страну.

По данным Белстата , на начало 2025 года в Беларуси проживало 9 109 280 человек, что на 46 698 человек (-0,51%) меньше по сравнению с началом 2024 года. При этом темпы сокращения численности населения различаются по типам поселений: городское население сократилось на 0,2%, сельское — на 1,58%. Единственным регионом страны, где зафиксирован прирост, стал город Минск, прибавивший 3868 человек (+0,19%), однако и этого оказалось недостаточно, чтобы вернуться к уровню в 2 миллиона жителей, на котором столица находилась до 2021 года.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в районах Беларуси — вне Минска, областных центров и крупных городов. Здесь проживает около половины населения страны — порядка 4,5 млн человек. Именно эти территории сегодня являются полем напряженной демографической борьбы: где-то удается стабилизировать численность населения, но в большинстве случаев идет заметное сокращение.





Точки потерь: где население убывает быстрее всего

По итогам 2024 года, наиболее значительное снижение численности населения наблюдалось в ряде крупных и средних районов страны. Абсолютным лидером по убыли стал Борисовский район Минской области, потерявший 1640 человек — показатель, сравнимый с вымиранием целого агрогородка. Кроме того, в десятке аутсайдеров оказались еще два района из этого же региона: Молодечненский (-1120) и Солигорский (-1089), несмотря на их относительную развитость и близость к столице. Это может свидетельствовать о скрытых структурных проблемах — миграции в Минск, перегреве местного рынка труда или слабой жилищной политике.





В Витебской области ключевой «точкой оттока» стал Оршанский район (-1500), что, вероятно, связано со сложностями трудоустройства. В Гродненской области лидером по потерям стал Лидский район (-1272), за ним следуют Волковысский (-1076). Это тревожные сигналы для региона, который раньше считался относительно устойчивым и благополучным.

Юго-восток страны также демонстрирует печальные цифры: Светлогорский (-1137) и Речицкий (-1110) районы в Гомельской области, Лунинецкий (-1124) и Пружанский (-1032) в Брестской области. Все эти территории страдают от миграции трудоспособного населения и естественной убыли — когда смертность превышает рождаемость.

Районы относительной стабильности

Тем не менее, даже на фоне общего снижения, в Беларуси сохраняются районы, которым удалось либо нарастить численность населения, либо свести потери к минимуму.

Безусловный лидер по приросту — Минский район, где прибавилось почти 5000 человек. Эффект близости к столице и интенсивной застройки здесь проявляется в полной мере: это зона активного притока молодых семей, мигрантов и специалистов. Также растет Смолевичский район (+1218), в первую очередь тоже благодаря близости к Минску и наличию инфраструктурных проектов, включая Китайско-Белорусский индустриальный парк. Замыкает тройку Дзержинский район с приростом 311 человек.





В ряде районов удалось минимизировать потери: Брестский район (-98), Жабинковский (-49), Наровлянский (-62), Червенский (-76), Логойский (-135) и Узденский (-149). Это в основном либо приграничные территории с развитым агросектором, либо пригороды Минска с высоким уровнем социальной сферы. Их опыт заслуживает пристального внимания: это те зоны, которые удерживают людей, несмотря на общий демографический спад.

Относительные изменения: где теряют людей особенно быстро

Если абсолютные цифры показывают масштаб демографических изменений, то процентные значения дают представление о глубинной динамике — особенно в малонаселенных районах, где даже незначительные миграционные потоки дают заметный эффект.





Так Свислочский район Гродненской области потерял за прошлый год 4,1% населения — самый высокий показатель по стране. За ним следуют Россонский район Витебской области (-3,2%), а также целый ряд районов Гродненщины: Ивьевский (-3,1%), Вороновский (-3,0%), Зельвенский (-2,9%), Щучинский (-2,8%). Эта картина говорит о том, что запад страны — при всей своей исторической стабильности — сейчас в зоне демографического риска.

Схожая ситуация — в Могилевской области, где Краснопольский, Дрибинский и Хотимский районы также теряют от 2,7% до 2,9% населения. Это преимущественно сельские территории, страдающие от миграции и недостатка рабочих мест.

А где население держится и даже растет?

В процентном выражении лидером роста стал Смолевичский район (+2,2%), затем Минский (+1,8%) и Дзержинский районы (+0,4%). Это подтверждает, что именно регионы, тяготеющие к Минску, формируют сейчас демографическую опору всей страны.

Незначительный, но все же прирост наблюдается в Брестском районе (+0,2%). Среди районов, где убыль минимальна, — Жабинковский (-0,2%), Червенский (-0,2%), Логойский (-0,4%), Пуховичский (-0,5%), Островецкий (-0,6%) и Полоцкий район (-0,6%). Эти территории сумели стабилизировать демографическую ситуацию, и потому заслуживают внимания как возможные «точки опоры» будущей региональной демографической политики.