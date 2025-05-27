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Что нас ждет 1 октября 2025 года и многое другое рассказали эксперты компании ЭДиН на бизнес-завтраке 3.0.
27.05.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В эпоху стремительного перехода бизнеса с бумаги на цифру в Республике Беларусь и за ее пределами, расширения государственных программ маркировки и прослеживаемости товаров, тема электронного документооборота становится все более востребованной и обязательной.
Кофе, чай и многое другое только по электронным накладным?
Дата, к которой должен быть готов бизнес любого уровня — 1 октября 2025 года. Список товаров, подлежащих прослеживаемости, значительно расширится, добавится более 36 новых товарных групп.
Заметка: на данный момент под прослеживаемость попадает 3 товарные группы: шины, покрышки, холодильники, морозильники, велосипеды, велотовары.
ЭДиН: Бизнес -завтрак 3.0: ключевые тезисы
16 мая 2025 года в «Президент-Отеле» Минска компания
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А вы готовы к изменениям?
Компания ЭДиН уже внедрила все необходимые обновления в модуль ЭДиН: ЭДО для 1С для обмена электронными документами из учетных систем. Вся информация для успешного внедрения модуля была предоставлена партнерам 1С: Франчайзи. Теперь можно с уверенностью сказать: мы готовы ко всем грядущим изменениям и знаем об это все!
ЭДиН и 1С — это одно целое!
Трансграничный электронный документооборот с Россией
На встрече обсудили запуск трансграничного электронного документооборота, который стартовал 23 мая 2024 года. Сервис ЭДиН стал первым провайдером, который запустил промышленный обмен. Участники поделились результатами: на момент более 100 подключенных клиентов и более 10 000 переданных документов. Это впечатляющие результаты.
Роуминг по электронным актам, счетам и прочим юридически значимым документам.
Уже с 19 мая 2025 появился внутриреспубликанский роуминг по электронным актам, счетам и другим типам документов. Это сильный толчок для дальнейшего развития ЭДО в Республике Беларусь и за ее пределами.
Будьте готовы вовремя
Становитесь проактивными и двигайте бизнес в сторону ухода от бумажного хаоса. Будьте готовы к изменениям в законодательстве.
В цифровое будущее вместе с ЭДиН!
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Что нас ждет 1 октября 2025 года и многое другое рассказали эксперты компании ЭДиН на бизнес-завтраке 3.0.
В эпоху стремительного переходабизнеса с бумаги на цифру в Республике Беларусь и за ее пределами, расширения государственных программ маркировки и...
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