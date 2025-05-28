Зумеры не будут у вас работать, если в компании нет этих вещей

Источник материала: ProBusiness

Найти общий язык с зумерами работодателям кажется непосильной задачей. Часто это связано со стереотипами, которые мешают рассмотреть профессионала в человеке, не желающем тратить всю свою жизнь на благо компании. Действительно, странно. Бывает, что те, кто доверился новому поколению, попадают не на самых ответственных специалистов и начинают потом «дуть на воду». Но реальность такова (и никакова больше): нужно быть гибким, уметь адаптироваться и находить взаимопонимание с зумерами, а то несчастные миллениалы уже заканчиваются и тоже уже не хотят жить на работе за идею. Кто бы мог подумать, да? На конференции «HR-СРЕДА: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ» в Минске прозвучали тезисы о том, что важно для зумеров в работе. Делимся этим списком.

Партнеры события:

ARTITERA

VINO&VINO

Автономия, гибкий график работы

Для зумеров необходимость приходить в офис в 09.00 выглядит как наказание. Если у их работы есть видимые результаты для бизнеса, то можно пересмотреть график работы и сделать его более гибким. Главное — отслеживать KPI и эффективность. Кроме того, для зумеров важно иметь возможность работать из дома или использовать гибридный формат работы. Если же у компании по тем или иным причинам нет возможности организовать удаленную работу, то офис должен быть максимально комфортным. Про что здесь идет речь? Про удобную мебель, технику, кофе, иногда это даже кофейни с собственным баристой (бумеры, миллениалы — спокойно!).

Возможность оформлять свое рабочее место

Конечно, речь не про палатку в центре офиса. Но оформить свое рабочее место не по стандарту, а по личному вкусу — важно для молодого поколения. Работа занимает большую часть жизни и они даже в мелочах стремятся сделать ее более привлекательной. Это нормально.

Day off

Это крутой бенефит. Вместо заявлений за свой счет и унизительных отпрашиваний можно просто предупредить руководителя об остутствии на работе в какой-то день. Можно сходить к врачу, решить какие-то бытовые дела и не сгорать от чувства вины, что в будний день вы не работаете. Зумеры, спасибо за пропаганду этой опции.

Неощутимый контроль = трекинг задач

Важно уметь видеть разницу между наказаниями, штрафами за ошибки и остслеживанием эффективности. В первом случае зумеры после обеда к вам точно не вернутся, во втором — будут работать на результат. Это не точно, но тут уже многое зависит от работодателя.

Прозрачные бизнес-процессы и система мотивации

Да, говорить правду, выстроить ясные процессы и четкую мотивацию нужно, если вы хотите привлечь молодую кровь. Скорее всего, от этого пункта может подгореть у тех, у кого не все однозначно и человеческий фактор играет ключевую роль в решении любых задач.

Самовыражение

Свободный дресс-код, без очевидного треша. У молодых людей в большинстве случаев их внешний вид — часть идентичности, поэтому недоумение старших по поводу цвета волос или неформального вида — красный флаг для 99% зумеров.



Фото: Иван Самков

Уважение к личному выбору: религия, субкультура и прочее

Очевидно, что критика подобных вещей будет смущать не только зумера, просто они смогут ответить на выпады.

Свобода выражать мнение, участвовать в обсуждении процессов

Четкая организационная структура, понятная иерархия должны быть, но зумеров нельзя оставлять за бортом принятия решений и сверху-вниз доносить задачи компании. Не обязательно принимать к сведению все их идеи, которые, кстати, могут быть не совсем реализуемыми, но выслушать их мнение важно.

Обратная связь и признание

Для нового поколения неприемлем игнор их достижений и успехов. И речь сейчас не про инфантильные жесты или комплименты, а про зрелые комментарии руководителя о том, как работа сотрудников-зумеров повлияла на бизнес и его рост. Зумеры любят, когда их имя звучит при оценке знаковых проектов. Правило действует только в том случае, если реальные результаты есть.

One-to-one

Не только публичное признание важно для зумеров: они хотят видеть честное отношение непосредственного руководителя к своей работе. Такой формат можно практиковать раз в три месяца. Этого будет достаточно всем участникам процесса.

Годовые ревью / Оценка 360

Аттестация, оценка профессионального роста раз в год необходима для того, чтобы понять, нужно ли специалисту-зумеру повысить заработную плату по его результатам. А можно обозначить точки роста, если есть перспективы.

Корпоративный психолог, корпоративный коуч

Если есть ресурсы, то зумеры будут рады. Опция похожа на историю с собственным баристой. И такие запросы есть у этих ребят

Мерч

Это все элементы причастности, которые мотивируют зумеров, — и они чувствуют себя частью команды.



pexels.com

Подарки, которые подчеркивают личность, увлечения человека

Зумерам не нужны банальные подарочные карты. Оказывается.

Обучение, менторство, стажировки

Да, зумеры готовы учиться. Главное, чтобы это было не скучно.

Геймификация работы

Встречи в формате совещаний пугают зумеров так же, как необходимость приходить в офис к 09.00. Конечно, карнавалы из задач, обсуждений не стоит делать, но можно добавить чуть-чуть интерактива в рутину. Если зумеры дают результат, то, возможно, стоит подумать об этом без иронии и сарказма.



pexels.com

Инфографика вместо документов / AI для некоторых задач

Технологии и визуализация очень важны для этого поколения.

Призы за креатив и вовлеченность

Это могут быть банальные вещи или даже мелочь, но отметить удачное предложение или идею можно.

Фото, видеоотчеты с мероприятий

Это база, потому что все любят выкладывать контент в социальные сети.

И главное — схожие ценности

Если работодатель уважает сотрудников, их личное время и ресурс, с большой долей вероятности зумер ответит тем же. Новое поколение всегда смущает тех, кто уже «пожил», это нормально. Не нормально безосновательно критиковать тех, кто не готов убиваться ради «общего дела», «миссии компании» за грамоту.