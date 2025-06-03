Smart Безлимит Белагропромбанка – оптимальное решение для вашего бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Белагропромбанк предлагает различные варианты комфортного комплексного обслуживания для корпоративных клиентов — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это пакеты для бизнеса линейки Smart, которые обеспечивают максимально эффективное управление финансами и объединяют в себе комплекс всех необходимых для ведения своего дела услуг.

Для ведения бизнеса важно подобрать оптимальный пакет расчетно-кассового обслуживания. Здесь главные критерии выбора — пакет РКО должен максимально упростить работу предпринимателя и снизить расходы.

Предлагаем рассмотреть пакет услуг Smart Безлимит

Данный пакет услуг от Белагропромбанка окажется оптимальным для клиентов, ведущих активные расчеты. Суть продукта — в его названии! Подключенным к Smart Безлимит клиентам предоставляется БЕЗЛИМИТНОЕ (без ограничений):

количество карточек платежной системы Белкарт,

информирование о проведенных операциях по счету и корпоративным карточкам,

количество переводов в белорусских рублях.

Абонентская плата за пользование Smart Безлимит составляет всего 50 рублей в месяц, а набор услуг при этом широкий.

Зачисление сумм на счет компании можно проводить не только безналичным способом, но и наличными через банкомат. Если хотите пополнять счет наличными, вы можете воспользоваться услугой самоинкассации и перечислить наличные денежные средства посредством автоматической депозитарной машины. Здесь небольшая комиссия составит 0,1% от суммы перевода.

Кроме того, в рамках пакета всегда под рукой каналы дистанционного банковского обслуживания — «Интернет-клиент» и «Мобильный банкинг». Устанавливаете и пользуетесь бесплатно.

Приятным бонусом для владельцев пакета Smart Безлимит станет возможность получить от банка две Smart-касс ы бесплатно!

В пакет Smart Безлимит дополнительно включены услуги персонального менеджера, который окажет информационную поддержку по данному пакету услуг и даст консультацию по другим интересующим банковским продуктам. Сюда же входит бесплатный доступ в подсистеме «Интернет-клиент» к электронной торговой площадке «ШиреКруг» Белагропромбанка и к «Маркетплейсу».

С помощью площадки «ШиреКруг» можно формировать круг партнеров по бизнесу, а это, безусловно, даст выгоды и преимущества при работе — скидки, бонусы. От банка вы в рамках этого партнерства получаете возможность приобрести товары и услуги в кредит на 1 год с минимальной процентной ставкой — 0,00001% годовых. На «Маркетплейсе» вы сможете всего в несколько кликов заказать полезные услуги и сервисы для бизнеса на специальных условиях: терминальное оборудование, программные кассы для маркированных товаров и устройства 3-в-1 в беспроцентную рассрочку; услуги по организации выпуска токенов; юридическую поддержку и мн.др.

Пакетные предложения и тарифы Белагропромбанка адаптированы под различные потребности бизнеса.

Из них стоит обратить внимание на следующие:

Smart START — один из лучших пакетов для начинающих предпринимателей. Всего за одну копейку абонентской платы клиент банка получает множество необходимых услуг: открытие счета в белорусских рублях; неограниченное количество банковских переводов в белорусских рублях; бесплатное дистанционное банковское обслуживание; бесплатное зачисление наличных на счет через банкомат и через автоматизированную депозитарную машину и пр.

Пользоваться пакетом Smart START можно шесть месяцев, а затем необходимо перейти на другой пакет услуг.

Smart ИП и Smart ММБ — базовые пакеты услуг для индивидуальных предпринимателей и клиентов микро и малого бизнеса.

В пакет Smart ИП включено 5 банковских переводов в белорусских рублях в месяц, дистанционное банковское обслуживание, при наличии договора эквайринга с банком — 2 единицы терминального оборудования или терминалов 3 в 1 ( Smart-касса ).

Стоимость пакета Smart ИП — 15 рублей в месяц.

Предприниматели, сделавшие свой выбор в пользу пакета услуг Smart ММБ, смогут бесплатно осуществить 15 банковских переводов в месяц, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания. Также при наличии договора эквайринга банк предоставит 2 единицы терминального оборудования или терминалов 3 в 1 ( Smart-касса ).

Абонентская плата за пакет Smart ММБ — 25 рублей в месяц.

Важным преимуществом Smart ИП и Smart ММБ является возможность дополнительного подключения опций из пакетов линейки PRO. Это позволяет создать индивидуальный набор услуг под конкретные нужды вашего бизнеса. Работает это следующим образом: вы подключаете пакет услуг Smart ИП или Smart ММБ и, если вам необходимы какие-либо дополнительные опции расчетно-кассового обслуживания (скажем, осуществление внешнеэкономической деятельности, зачисление наличных на счета и пр.), формируете свой индивидуальный пакет услуг.

Независимо от того, какой комплекс услуг выберет владелец бизнеса, специалисты Белагропромбанка предоставят подробную консультацию о каждой услуге, подберут подходящий тариф РКО и помогут с оформлением документов. Всю информацию о пакетах услуг можно получить на сайте belapb.by и в офисах Белагропромбанка.

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