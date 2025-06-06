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Почему за все отвечает директор? Юристы объяснили, как снизить личную ответственность руководителя и разделить ее с подчиненными
06.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Директор частной компании нередко несет личную ответственность, даже если нарушения законодательства фактически допущены не им. Несвоевременное уведомление военкомата, опоздание с подачей декларации, нарушение правил охраны труда, ошибки в обработке персональных данных — все это может привести к административной или даже уголовной ответственности. И если в государственных компаниях риски часто «распределены» между профильными специалистами, то в частных бизнесах, как правило, за все отвечает директор. Почему так происходит и что сделать, чтобы не нести ответственность за чужие просчеты, объяснили по просьбе «Про бизнес» советник REVERA Belarus Александр Антонов и ведущий юрист REVERA Belarus Денис Валюкевич.
Почему директор «отвечает за всех»
— Основная функция директора — организационно-распорядительная. Это означает, что он должен выстроить систему управления компанией таким образом, чтобы все критически важные процессы выполнялись в срок и по правилам. Если директор этого не сделал — отвечать будет лично он.
По нашему опыту, как минимум необходимо прописать и закрепить порядок работы по следующим направлениям:
Как минимизировать риски: три базовых шага
1. Издать приказы и регламентировать процессы
Решение о делегировании полномочий должно быть официально закреплено. Речь идет не просто об издании приказа «о назначении ответственного лица», а о построении бизнес-процессов и системы, из которых четко видно:
Обратите внимание на формулировки: «своевременная подача декларации» и «своевременное перечисление налогов» — юридически разные действия, ответственность за которые может лежать на разных людях. Такие нюансы нужно учитывать и четко прописывать в документах.
2. Проверить должностные инструкции
Должностные инструкции должны не просто «быть» — они должны являться актуальными, согласованными с фактическим функционалом и соответствовать требованиям законодательства.
В частных компаниях этому часто не уделяют внимания. В результате — реальный функционал не прописан документально. И снова за все отвечает директор.
3. Проверить договоры с подрядчиками и аутсорсерами
Многие бизнес-процессы передаются на аутсорсинг: бухучет, кадровое делопроизводство, документооборот. Однако, во-первых, многие договоры с аутсорсинговыми компаниями минимизируют их ответственность и в случае проблем их роль сводится к формальному выполнению задач по принципу «2+2=4» — без анализа рисков и без готовности отвечать за последствия.
Во-вторых, по закону далеко не всегда можно передать функции третьим лицам. Например, еще недавно за подачу статистической отчетности мог отвечать только штатный сотрудник компании.
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Почему за все отвечает директор? Юристы объяснили, как снизить личную ответственность руководителя и разделить ее с подчиненными
Директор частной компании нередко несет личную ответственность, даже если нарушения законодательства фактически допущены не им. Несвоевременное уведомление...
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