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А1 рассказал, как не стать жертвами телефонных мошенников
06.06.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
А1 продолжает реализовывать инициативы по повышению цифровой грамотности. В рамках информационной кампании
Во время мероприятия участники узнали о наиболее распространенных схемах мошенничества, таких как «вишинг» и «фишинг», о том, как распознать фальшивые звонки, и почему важно не сообщать коды из SMS. Сотрудники А1 поделились простыми, но эффективными рекомендациями по цифровой гигиене — от настройки защиты в мессенджерах до создания надежных паролей. Все материалы и советы, как не стать жертвами мошенников, доступны на
Интерактивная часть — тесты и наиболее распространённые случаи мошенничества - позволили каждому на практике закрепить знания и понять, как важно в критический момент взять паузу, прежде чем нажать кнопку «перевести» или «поделиться». Каждый участник получил памятку #Подумайте5секунд с полезными советами по безопасности, а также сертификат о прохождении мастер-класса от А1.
Проект
Обучающие встречи, подобные прошедшей в Минске, являются важной частью этого процесса. Они не только помогают людям освоить технологии, но и снижают тревожность, повышают уверенность в себе и дают реальные инструменты защиты от цифровых угроз. А1 продолжает развивать проект #яонлайн, чтобы сделать интернет-пространство доступным, понятным и безопасным для всех — независимо от возраста и уровня подготовки.
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А1 продолжает реализовывать инициативы по повышению цифровой грамотности. В рамках информационной кампании #Подумайте5секунд, направленной на защиту от...
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