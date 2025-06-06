Больше функций для путешествий, гольфа и дайвинга. Обзор смарт-часов Huawei Watch Fit 4 Pro

Источник материала: ProBusiness





В Беларуси недавно начались продажи смарт-часов Huawei Watch Fit 4 Pro , которые сочетают в себе прочный корпус с использованием титанового сплава и сапфирового стекла, а также профессиональные спортивные функции для занятий на открытом воздухе, функцию ЭКГ* и впечатляющую автономность – до 10 дней без подзарядки. Давайте рассмотрим подробнее, чем еще примечательна эта новинка.

Дизайн и материалы

Модель Huawei Watch Fit 4 Pro получила легкий, тонкий, но прочный алюминиевый корпус. Толщина устройства составляет всего 9,3 мм, вес – 30,4 грамма. Безель часов выполнен из титана, а экран защищен стойким сапфировым стеклом. Такое стекло практически не царапается при повседневном использовании и хорошо противостоит мелким механическим повреждениям – например, при случайном контакте с ключами, металлическими предметами или абразивными поверхностями.

Как итог, стильный внешний вид смарт-часов сочетается с высокой прочностью, что важно для фанатов активного отдыха и спорта — Huawei Watch Fit 4 Pro запросто переживут активную эксплуатацию без риска быстрого износа или повреждений.

Часы доступны в трех цветах: черный, синий (оба с ремешком из фторэластомера) и зеленый (с нейлоновым плетеным ремешком). Независимо от выбранного типа ремешка все они дарят приятные тактильные ощущения при ношении.





Экран

Смарт-часы Huawei Watch Fit 4 Pro оснащены большим 1,82-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением 480×408 пикселей и плотностью пикселей 347 ppi. Яркость достигает впечатляющего значения в 3000 нит — информация на экране остается четкой даже под воздействием прямых солнечных лучей или яркого искусственного света.

AMOLED-матрица обеспечивает насыщенные цвета, глубокий и широкий угол обзора. Анимации плавные, интерфейс воспринимается современно и приятно. Есть автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности: дисплей сам подстраивается под окружающие условия, чтобы не слепить в темноте и не терять читаемость на солнце.





Экран поддерживает функцию постоянно включенного экрана (Always On Display) и широкие возможности персонализации: можно менять циферблаты, ставить в качестве заставки фотографии или выбирать из готовых вариантов.

Профессиональные спортивные режимы

Huawei Watch Fit 4 Pro могут предложить множество спортивных режимов, включая профессиональные для занятий на открытом воздухе: бег, хайкинг, велоспорт, плавание, сапсерфинг, кроссовый бег и даже гольф.

Смарт-часы соответствуют стандарту EN13319, предусмотренному для аксессуаров для дайвинга. Это позволяет использовать их для фридайвинга при погружении на глубину до 40 метров. Часы могут отслеживать скорость погружения, время, проведенное под водой, температуру и другие показатели. Специальная система оповещений (20 видов уведомлений) заботится о безопасности во время погружений. Так, при достижении заданной глубины смарт-часы автоматически активируют таймер и подают вибросигнал, когда заданное время нахождения под водой истечет.





Для гольфистов предусмотрены два специализированных режима: один помогает совершенствовать технику свинга, другой открывает доступ к базе из более чем 15 тысяч гольф-полей во всем мире вместе с картами рельефа и особенностями площадок.

Смарт-часы получили барометрический альтиметр, который может фиксировать как абсолютную высоту, так и относительные изменения (например, сколько метров владелец прошел вверх или вниз за тренировку). Особенно барометр полезен в горах, при хайкинге, альпинизме, катании на лыжах и других активностях, где важно знать текущую высоту и перепады рельефа.

Заблудиться на маршруте не позволит встроенный модуль GPS, он поддерживает работу с пятью навигационными системами и не требует подключения к смартфону. Фирменная система геопозиционирования Huawei Sunflower точно определяет местоположение.

Мониторинг здоровья и функция ЭКГ*

Умные часы Huawei Watch Fit 4 Pro оснащены обновленной системой мониторинга здоровья Huawei TruSense, которая отслеживает уровень кислорода в крови (SpO2), пульс, температуру кожи, качество сна, уровень стресса и даже эмоции. Новая функция ЭКГ позволяет получить кардиограмму за 30 секунд, которую можно сохранить в формате PDF. Также часы анализируют вариабельность сердечного ритма (ВСР), что помогает выявлять уровень стресса и риски для здоровья.

Функция «Эмоции» анализирует физиологические показатели и отображает текущее эмоциональное состояние пользователя, предлагая техники релаксации при необходимости. Качество сна анализируется комплексно: фиксируются фазы, пробуждения, дыхание и возможные кратковременные остановки дыхания, что позволяет вовремя выявить риски апноэ.





Навигация и дополнительные функции

Часы поддерживают цветные офлайн-карты, импорт маршрутов, навигацию по ключевым точкам, а также функцию быстрого возврата по маршруту. Навигационные уведомления предупредят пользователя, если тот отклонится от выбранного пути. Для бегунов и путешественников есть режимы с контурными картами рельефа.

В повседневной жизни часы пригодятся для Bluetooth-звонков, управления камерой и музыкой на смартфоне, поиска телефона, а также для быстрого ответа на сообщения (в том числе в мессенджерах).

Автономность и зарядка

Huawei Watch Fit 4 Pro работают на одной зарядке до 10 дней в экономном режиме и до 7 дней – при активном использовании. Полностью батарея часов заряжается всего за 60 минут.

Смарт-часы получили беспроводную зарядку, что значительно улучшает использование Huawei Watch Fit 4 Pro в повседневной жизни. Чтобы зарядить устройство, достаточно просто положить его на зарядную площадку — не нужно искать кабели, подключать и отсоединять разъемы. Это удобно утром или перед сном, когда хочется максимально упростить рутинные действия.





Совместимость и цена

Huawei Watch Fit 4 Pro совместимы с устройствами на Android, iOS и EMUI, для синхронизации используется приложение Huawei Health (Здоровье).

В Беларуси смарт-часы можно приобрести в сетях МТС, А1, «5 элемент», «На Связи», 21vek и «Электросила». На момент публикации на новинку установлены розничные цены до 699 рублей. При покупке до 30 июня дополнительно можно получить беспроводные наушники Huawei FreeBuds SE 3, которые отдадут в подарок или за символическую плату в 10 копеек. Подробности уточняйте в местах продаж.





Гармония стиля и технологий

Huawei Watch Fit 4 Pro — это хорошее сочетание стильного дизайна, износостойких материалов и широких возможностей для спорта и здоровья. Часы выделяются профессиональными спортивными режимами, продвинутой навигацией и длительной автономностью. Они подойдут всем, кто ведет активный образ жизни, следит за своим здоровьем и ценит удобство современных технологий.