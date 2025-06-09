Космическая мощь: обзор флагмана POCO F7 Pro

Источник материала: ProBusiness





POCO F7 Pro — смартфон, который ломает границы между премиальным сегментом и доступными ценами. Новенький готовенький удивлять тотальными обновлениями в своей серии. Какие же космические функции предлагает POCO, чтобы удивить даже искушённого пользователя?





Распаковывать новый смартфон приятно, а когда с ним в придачу идёт полный комплект — приятно вдвойне. Здесь и бонус есть в виде прочного силиконового чехла графитового цвета. Ещё в коробке находишь блок для зарядки на 90 Вт, кабель, документацию и иголочку для SIM. Сам гаджет сразу идёт с защитной плёнкой на стекле, рассмотрим дизайн поближе.

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

POCO F7 Pro сильно выделился среди всей линейки F и предложил новый дизайн камер, кардинально отличающийся от предшественников. Спойлер: это не единственный тотальный апгрейд. Круглая подложка камер, расположенная в левом углу, дополняет космический дизайн из премиальных материалов.

Смартфон доступен в трёх цветах: чёрном, серебристом и голубом.





Весит новинка 206 грамм, рамка изготовлена из алюминия, грани плоские и матовые, что важно для сохранения безупречного вида без следов от пальцев. Малышом смартфон не назовёшь, в руке ощущается увесисто, прочно. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 7i, а сам смартфон имеет защиту от воды и пыли класса IP68. POCO совершил большой шаг к долговечности, и для данного ценового сегмента такой уровень защиты всё ещё редкость. Смартфон выдержит не только дождь, но и погружение в воду до 2,5 м до 30 минут. Конкуренты POCO F7 Pro, берегитесь: в запасе ещё много фишек, свойственных для более дорогих устройств.

ПРОРЫВ В ЁМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА

Ёмкость аккумулятора POCO F7 Pro — 6000 мАч, то есть она увеличилась аж на целых 1000 мАч по сравнению с предшественником. Для сравнения возьмём цифры после испытаний POCO: F6 Pro мог воспроизводить видео без подзарядки до 11 часов, а новенький F7 Pro делает это более 16 часов.

Быстро подзарядиться позволит зарядка 90 Вт: от 0 до 100% за 37 минут.

POCO Surge P3 и чипсет для управления аккумулятором Surge G1 работают в тандеме, продлевая срок службы батареи. После 1600 циклов уровень ёмкости аккумулятора сохранится на уровне более чем на 80%.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОСМИЧЕСКАЯ

Сердцем смартфона стал флагманский Snapdragon 8 Gen 3 — чипсет, который составит достойную конкуренцию телефонам более дорогого сегмента. Благодаря продвинутому искусственному интеллекту он обеспечивает космическую производительность, легко справляется с многозадачностью и предлагает превосходную энергоэффективность.

В тесте AnTuTu V10 он набирает более 2 млн баллов, а на таком результате можно далеко улететь, в требовательные игры без лагов точно.

При этом устройство не нагревается — в этом заслуга алюминиевой рамы, отводящей тепло, и технологии охлаждения LiquidCool Technology 4.0. Это первая двухканальная система 3D IceLoop, которая увеличивает площадь контакта между тепловой трубкой контура и процессором, снижая его температуру до 3 °C. Также двухканальная конструкция обеспечивает отдельный тепловой контур для SoC и камеры, значительно повышая эффективность рассеивания тепла.





Работает устройство на базе операционной системы Xiaomi HyperOS 2.0, основанной на актуальной версии Android 15. Такая же стоит у Poco F7 Ultra и флагманского Xiaomi 15. Прошивка шустрая и привлекательная, каждый настроит интерфейс на свой вкус. В пользовании оболочка вполне удобная: любые настройки легко найти за считанные секунды, да и все необходимые есть в шторке быстрого доступа.

Телефон умеет писать ИИ-тексты, автоматически переводить речь в текст и моментально переводить разговоры во время конференции.

ДИСПЛЕЙ С СОЧНОЙ КАРТИНКОЙ

Экраны — то, чем славятся смартфоны POCO. И в этот раз новенький не подвёл и предложил 6,67'' Flow-AMOLED 2K дисплей с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость в 3200 нит позволит насладиться потрясающими визуальными эффектами в HDR контенте, в том числе, и благодаря поддержке самых современных стандартов HDR10+ и Dolby Vision. Также экран легко просматривается в яркий солнечный день, картинка насыщенная и не теряет оттенки.

С мерцанием тоже всё в порядке, ведь здесь частота ШИМ 3840 кГц — довольно-таки большое значение, которое позволит не уставать даже самым чувствительным глазам.





Дисплей Ultra Eye-care использует технологию круговой поляризации, приближая свет к естественному. Это позволяет надёжно защищать глаза при длительном просмотре контента и чтении в любое время суток.

Сенсорный опыт удивляет. POCO F7 Pro использует технологию обнаружения касания пальцев на основе искусственного интеллекта. Он молниеносно срабатывает на пальцы с водой или с маслом, после еды. Также стоит отметить, что даже при ношении перчаток, устройство реагирует безошибочно.

Впервые серия POCO F оснащена ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, который встроен прямо в экран. Он запоминает 3D-информацию о пальцах и повышает безопасность. Место для разблокировки расположено как надо, палец ложится удобно и с первого раза.

ДОСТОЙНАЯ КАМЕРА

Обычно смартфоны POCO выбирают за сочетание мощности и ёмкого аккумулятора, но на этот раз камера — отличный повод присмотреться к новинке.

POCO F7 Pro обладает тремя камерами:

Основная камера 50 МП с датчиком изображения Light Fusion 800 с диафрагмой F/1.6;

Сверхширокоугольная камера 8 МП с диафрагмой F/2.2;

Фронтальная камера 20 МП с диафрагмой F/2.2.





Хороша как и дневная, так и ночная съёмка. Благодаря Light Fusion 800 фотографии демонстрируют более насыщенную передачу света и тени, мгновенно восстанавливая подлинную текстуру. Хорошая детализация, портретный режим с правильным размытием фона и увеличение 2x без потери качества — гаджет создаёт достойные фотографии.

Над фотографиями на ультраширик отлично трудится ИИ: он делает их контрастными, чёткими — однако для лучшего качества объекты должны быть статичными, автофокуса здесь нет.

Селфи камера предлагает красивые фильтры и режимы бьютификации, которые работают натурально. Удобно, что можно менять угол обзора во время групповых селфи.

Видеозапись на уровне: POCO F7 Pro может снимать видео в 8К. Оптическая стабилизация показывает отличные результаты, даже при съёмке в движении ваши видео будут плавными.

Искусственный интеллект предлагает много полезных функций для редактирования: «Ластик» для удаления лишних объектов и людей, «Расширение» для дорисовки фона, «Небо» для прорисовки красивого неба и изменения погоды на фото. Так что смартфон поистине умный.

ИТОГИ





POCO F7 Pro — отличный выбор для тех, кто ищет производительный смартфон без компромиссов. Гаджет набирает в тесте AnTuTu v10 целых 2 млн баллов, что ставит его вне конкуренции со смартфонами данного ценового сегмента. Защита от влаги и пыли IP68 тоже есть далеко не во всех флагманах, возможность погружения в воду на глубину до 2,5 м до 30 минут станет отличным поводом поэкспериментировать с фотографиями. А камера 50 Мп с датчиком Light Fusion 800 позволит создать снимки с выраженной детализацией в любых условиях освещения.

Сверхмощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, огромный аккумулятор 6000 мАч и дисплей Flow AMOLED 2K 120 Гц с сочной картинкой позволяет насладиться плавными играми с высокой графикой и бесперебойно работать с файлами. Продвинутый искусственный интеллект, запись видео 8K и стильный дизайн — POCO создал уникальный смартфон с космическими возможностями.

Купить POCO F7 Pro можно в магазинах партнёров бренда: mi.by , МТС , А1 , 5 Элемент , 21vek.by и Xistore .



