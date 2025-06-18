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Как автоматизировать HR и упростить подбор, управление и обучение персоналом - бесплатный вебинар от компании Илаита 26 июня

18.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Автоматизация HR-процессов давно уже не прихоть, а реальная необходимость. Компаниям важно быстро искать и нанимать «своих» людей, эффективно адаптировать новых сотрудников и упрощать работу HR-отдела. Именно об этом пойдет речь на бесплатном онлайн-вебинаре «От отклика до найма: автоматизация HR-процессов в Битрикс24», который пройдет 26 июня с 11:00 до 12:30.

Организатор вебинара — компания Илаита, один из лидеров по внедрению Битрикс24 в Беларуси и России. Ведущий встречи — Артем Столяров, руководитель компании и платиновый партнер Битрикс24 с более чем 120 успешными проектами автоматизации.

Что вас ждет:

  • Как автоматизировать прием откликов прямо в CRM
  • HR-воронка: от резюме до выхода на работу
  • Учёт рабочего времени, аналитика, отчетность
  • Распределение задач между HR-менеджерами и автоматические напоминания
  • Реальные кейсы внедрения Битрикс24 в HR-отделы

Кому это будет особенно полезно:

Собственникам бизнеса — если вы хотите сократить расходы на подбор, исключить текучку и собрать сильную команду.

HR-специалистам и рекрутерам — если устали от рутины, Excel-таблиц и бесконечных писем.

Руководителям отделов кадров — если нужно систематизировать работу команды и повысить контроль.

Директорам по персоналу — если вы ищете прозрачную и эффективную систему управления наймом.

Участникам вебинара — бонус:

  • Бесплатная персональная консультация по автоматизации HR
  • Аудит вашего Битрикс24 с рекомендациями по улучшению

Почему это важно сейчас?

На рынке — конкуренция за специалистов. Быстрый и качественный найм, автоматизация подбора, адаптации и кадрового учета становятся ключевыми преимуществами. Вебинар поможет понять, как организовать HR-процессы «под ключ» в одной системе и перестать терять время на рутину.

Дата: 26 июня

Время: 11:00–12:30 (онлайн)

Формат: бесплатный вебинар по регистрации

Зарегистрироваться можно здесь

Если вы не сможете участвовать онлайн — обязательно зарегистрируйтесь, указав «Запись», и вы получите видеозапись на почту.

Следите за анонсами новых вебинаров в Telegram-канале компании Илаита и будьте в курсе самых актуальных бизнес-решений.

 
 
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Автоматизация HR-процессов давно уже не прихоть, а реальная необходимость. Компаниям важно быстро искать и нанимать «своих» людей, эффективно адаптировать новых...
 
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