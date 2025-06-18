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Как автоматизировать HR и упростить подбор, управление и обучение персоналом - бесплатный вебинар от компании Илаита 26 июня
18.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Автоматизация HR-процессов давно уже не прихоть, а реальная необходимость. Компаниям важно быстро искать и нанимать «своих» людей, эффективно адаптировать новых сотрудников и упрощать работу HR-отдела. Именно об этом пойдет речь
Организатор вебинара — компания Илаита, один из лидеров по внедрению Битрикс24 в Беларуси и России. Ведущий встречи — Артем Столяров, руководитель компании и платиновый партнер Битрикс24 с более чем 120 успешными проектами автоматизации.
Что вас ждет:
Кому это будет особенно полезно:
Собственникам бизнеса — если вы хотите сократить расходы на подбор, исключить текучку и собрать сильную команду.
HR-специалистам и рекрутерам — если устали от рутины, Excel-таблиц и бесконечных писем.
Руководителям отделов кадров — если нужно систематизировать работу команды и повысить контроль.
Директорам по персоналу — если вы ищете прозрачную и эффективную систему управления наймом.
Участникам вебинара — бонус:
Дата: 26 июня
Время: 11:00–12:30 (онлайн)
Формат: бесплатный вебинар по регистрации
Зарегистрироваться можно
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Как автоматизировать HR и упростить подбор, управление и обучение персоналом - бесплатный вебинар от компании Илаита 26 июня
Автоматизация HR-процессов давно уже не прихоть, а реальная необходимость. Компаниям важно быстро искать и нанимать «своих» людей, эффективно адаптировать новых...
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