Как автоматизировать HR и упростить подбор, управление и обучение персоналом - бесплатный вебинар от компании Илаита 26 июня

Источник материала: ProBusiness

Автоматизация HR-процессов давно уже не прихоть, а реальная необходимость. Компаниям важно быстро искать и нанимать «своих» людей, эффективно адаптировать новых сотрудников и упрощать работу HR-отдела. Именно об этом пойдет речь на бесплатном онлайн-вебинаре «От отклика до найма: автоматизация HR-процессов в Битрикс24», который пройдет 26 июня с 11:00 до 12:30.

Организатор вебинара — компания Илаита, один из лидеров по внедрению Битрикс24 в Беларуси и России. Ведущий встречи — Артем Столяров, руководитель компании и платиновый партнер Битрикс24 с более чем 120 успешными проектами автоматизации.

Что вас ждет:

Как автоматизировать прием откликов прямо в CRM

HR-воронка: от резюме до выхода на работу

Учёт рабочего времени, аналитика, отчетность

Распределение задач между HR-менеджерами и автоматические напоминания

Реальные кейсы внедрения Битрикс24 в HR-отделы

Кому это будет особенно полезно:

Собственникам бизнеса — если вы хотите сократить расходы на подбор, исключить текучку и собрать сильную команду.

HR-специалистам и рекрутерам — если устали от рутины, Excel-таблиц и бесконечных писем.

Руководителям отделов кадров — если нужно систематизировать работу команды и повысить контроль.

Директорам по персоналу — если вы ищете прозрачную и эффективную систему управления наймом.

Участникам вебинара — бонус:

Бесплатная персональная консультация по автоматизации HR

Аудит вашего Битрикс24 с рекомендациями по улучшению

Почему это важно сейчас? На рынке — конкуренция за специалистов. Быстрый и качественный найм, автоматизация подбора, адаптации и кадрового учета становятся ключевыми преимуществами. Вебинар поможет понять, как организовать HR-процессы «под ключ» в одной системе и перестать терять время на рутину.

Дата: 26 июня

Время: 11:00–12:30 (онлайн)

Формат: бесплатный вебинар по регистрации

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