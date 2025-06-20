|
«Будем доставлять плов, шурпу и манты». Белорусский сервис Delivio выходит на международный рынок
20.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сервис доставки
Белорусский фудтех-сервис Delivio, работающий в Беларуси с 2019 года, объявил о старте международного проекта. В июне 2025 года платформа под брендом DelivioTM стартовала в Ашхабаде, столице Туркменистана, в партнерстве с компанией Akylly Tilsimat. Это первый зарубежный рынок, где запущена технологическая система Delivio, которая включает доставку еды из ресторанов, продуктов из магазинов, локализованные мобильные приложения, сайт и собственные IT-решения для партнерских заведений и курьеров.
Что будет доступно в Туркменистане:
● доставка блюд из ресторанов и кафе;
Почему Туркменистан?
— В первую очередь мы оценивали нишевые возможности, рост рынка e-commerce, доставки и степень конкурентной среды в нашем сегменте, — говорит CEO «Delivery software» Андрей Судаков. — В Туркменистане быстро развивается цифровая инфраструктура, растет проникновение интернет-торговли. Это открывает перспективу для внедрения инновационных моделей доставки (еда, продукты, FMCG).
В отличие от Беларуси, в Туркменистане не так развит сервис food delivery, хотя спрос на него высокий. Возможность стать локальным лидером — наш значительный стратегический козырь.
Еще один фактор выбора — сильные партнерские связи. У Delivio получилось продуктивное сотрудничество с местной компанией Akylly Tilsimat, которая стала партнером по операционному сопровождению бизнеса под брендом DelivioTM. Заряженная команда и четкое понимание общей цели помогли запустить проект в короткие сроки.
Также в Туркменистане активно внедряются платежные инновации. Переход к онлайн-оплате и рост доверия к digital-сервисам позволили внедрить современные схемы оплаты, включая оплату картами, бонусы и кэшбэк.
Местный рынок и конкуренты
В 2025 году объем онлайн‑сегмента продуктового e‑commerce в Туркменистане прогнозируется на уровне $ 25,3 млн (~6,8% всех онлайн‑продаж в стране). В период с 2025 по 2029 годы ожидается среднегодовой рост около 21%, с достижением $ 54,5 млн к 2029 году. Аналогичный прогноз применителен и к сегменту food delivery, что обещает стабильный рост в товарообъеме и выручке.
Основные конкуренты — локальные агрегационные сервисы (Instagram аккаунты с доставкой) и международные игроки, но пока их присутствие минимально. У DelivioTM есть преимущества, которые позволяют уверенно чувствовать себя на рынке.
1. Собственная развитая логистика. Свои курьеры, GPS-отслеживание, оптимизированные маршруты, высокая сохранность продукции.
2. Глубокая локализация. Акцент на национальных блюдах (плов, шурпа, манты, чал) и свежих местных продуктах (мясо, лепешки, фрукты) в меню. Перевод интерфейса на туркменский, удобные способы оплаты — карты и наличные.
3. Высокий уровень сервиса.
● SLA: доставка не более 20−40 минут, температурный контроль.
Национальные особенности
Сервис ориентирован прежде всего на жителей крупных городов Туркменистана. Преимущественно это занятые профессионалы, семьи среднего класса, которые ценят комфорт и скорость доставки.
В отличие от Беларуси, где в приоритете европейская, азиатская, вегетарианская/здоровая еда и фастфуд, в Туркменистане выбирают местную, узбекскую, восточную кухню и лишь немного фастфуд.
Туркменская кухня — это мясо (особенно баранина), плов, манты, лепешки, супы, много лука, масла и зелени. В будние дни люди предпочитают сытные и домашние блюда, особенно в обед. А вечером популярны шаурма, самса, лагман.
Планы и перспективы
Запуск DelivioTM в Туркменистане — это первый шаг в развитии сервиса за пределами Беларуси. Основой для масштабирования стала партнерская модель с локальной компанией, которой Delivio предоставляет технологическую базу, операционную экспертизу и методологию настройки процессов «под ключ».
— Мы развивали Delivio как устойчивую технологичную платформу с глубоким пониманием логистики и процессов в доставке. Выход на зарубежный рынок — это подтверждение зрелости нашего продукта и его готовности к масштабированию. — подытоживает CEO компании.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис доставки Delivio с июня начал работу в Туркменистане под брендом DelivioTM. Это первый зарубежный рынок, где запущена высокотехнологическая система Delivio. Чем...
|
Архив (Разное)