«Будем доставлять плов, шурпу и манты». Белорусский сервис Delivio выходит на международный рынок

Источник материала: ProBusiness

Сервис доставки Delivio с июня начал работу в Туркменистане под брендом DelivioTM. Это первый зарубежный рынок, где запущена высокотехнологическая система Delivio. Чем обусловлен выбор и каковы местные особенности? Узнали у СЕО компании «Delivery software» Андрея Судакова.





Белорусский фудтех-сервис Delivio, работающий в Беларуси с 2019 года, объявил о старте международного проекта. В июне 2025 года платформа под брендом DelivioTM стартовала в Ашхабаде, столице Туркменистана, в партнерстве с компанией Akylly Tilsimat. Это первый зарубежный рынок, где запущена технологическая система Delivio, которая включает доставку еды из ресторанов, продуктов из магазинов, локализованные мобильные приложения, сайт и собственные IT-решения для партнерских заведений и курьеров.

Что будет доступно в Туркменистане:

● доставка блюд из ресторанов и кафе;

● доставка продуктов и товаров из магазинов;

● корпоративное питание скидки и бонусные программы для офисных сотрудников;

● локализованные мобильные приложения (iOS и Android) и веб-сайт;

● адаптированная система управления для ресторанов и служб доставки.

Почему Туркменистан?

— В первую очередь мы оценивали нишевые возможности, рост рынка e-commerce, доставки и степень конкурентной среды в нашем сегменте, — говорит CEO «Delivery software» Андрей Судаков. — В Туркменистане быстро развивается цифровая инфраструктура, растет проникновение интернет-торговли. Это открывает перспективу для внедрения инновационных моделей доставки (еда, продукты, FMCG).

В отличие от Беларуси, в Туркменистане не так развит сервис food delivery, хотя спрос на него высокий. Возможность стать локальным лидером — наш значительный стратегический козырь.

Еще один фактор выбора — сильные партнерские связи. У Delivio получилось продуктивное сотрудничество с местной компанией Akylly Tilsimat, которая стала партнером по операционному сопровождению бизнеса под брендом DelivioTM. Заряженная команда и четкое понимание общей цели помогли запустить проект в короткие сроки.





Также в Туркменистане активно внедряются платежные инновации. Переход к онлайн-оплате и рост доверия к digital-сервисам позволили внедрить современные схемы оплаты, включая оплату картами, бонусы и кэшбэк.

Местный рынок и конкуренты

В 2025 году объем онлайн‑сегмента продуктового e‑commerce в Туркменистане прогнозируется на уровне $ 25,3 млн (~6,8% всех онлайн‑продаж в стране). В период с 2025 по 2029 годы ожидается среднегодовой рост около 21%, с достижением $ 54,5 млн к 2029 году. Аналогичный прогноз применителен и к сегменту food delivery, что обещает стабильный рост в товарообъеме и выручке.





Основные конкуренты — локальные агрегационные сервисы (Instagram аккаунты с доставкой) и международные игроки, но пока их присутствие минимально. У DelivioTM есть преимущества, которые позволяют уверенно чувствовать себя на рынке.

1. Собственная развитая логистика. Свои курьеры, GPS-отслеживание, оптимизированные маршруты, высокая сохранность продукции.

2. Глубокая локализация. Акцент на национальных блюдах (плов, шурпа, манты, чал) и свежих местных продуктах (мясо, лепешки, фрукты) в меню. Перевод интерфейса на туркменский, удобные способы оплаты — карты и наличные.

3. Высокий уровень сервиса.

● SLA: доставка не более 20−40 минут, температурный контроль.

● Прозрачная логистика — отбор курьеров, стандарты упаковки, рейтинги.

● Программа лояльности для клиентов с кэшбэком, акциями и персональными предложениями.

Национальные особенности

Сервис ориентирован прежде всего на жителей крупных городов Туркменистана. Преимущественно это занятые профессионалы, семьи среднего класса, которые ценят комфорт и скорость доставки.

В отличие от Беларуси, где в приоритете европейская, азиатская, вегетарианская/здоровая еда и фастфуд, в Туркменистане выбирают местную, узбекскую, восточную кухню и лишь немного фастфуд.

Туркменская кухня — это мясо (особенно баранина), плов, манты, лепешки, супы, много лука, масла и зелени. В будние дни люди предпочитают сытные и домашние блюда, особенно в обед. А вечером популярны шаурма, самса, лагман.





Планы и перспективы

Запуск DelivioTM в Туркменистане — это первый шаг в развитии сервиса за пределами Беларуси. Основой для масштабирования стала партнерская модель с локальной компанией, которой Delivio предоставляет технологическую базу, операционную экспертизу и методологию настройки процессов «под ключ».

— Мы развивали Delivio как устойчивую технологичную платформу с глубоким пониманием логистики и процессов в доставке. Выход на зарубежный рынок — это подтверждение зрелости нашего продукта и его готовности к масштабированию. — подытоживает CEO компании.