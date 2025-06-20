ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Оптовая торговля, мужское здоровье и фермерское хозяйство: в какие проекты и действующие бизнесы можно вложить деньги прямо сейчас

20.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Фото: pinterest.com

Вложение денег в бизнес — это неплохой способ их приумножения. Но важно найти стоящий проект, фаундер которого сможет грамотно распорядиться средствами. Поэтому мы собрали пять свежих объявлений на сервисе «Про бизнес — Инвестиции», которые ищут деньги прямо сейчас. Это разные сферы и суммы вложений — выбирайте, что вам больше нравится.

Редакция «Про бизнес» напоминает, что любые инвестиции всегда связаны с риском потери денег.

Совместное открытие турецкого фастфуда тантуни

Сумма инвестиций: 10 тысяч BYN (≈ $ 3055)

Описание

«Предлагаю инвестировать свободные деньги в совместный бизнес по созданию заведений с турецким фастфудом тантуни. Это турецкая уличная еда. Она вкуснее, чем шаурма, делается из филе курицы и говядины в батоне и лаваше и т.д. Есть отдельно разновидности — рыба в батоне и кофте (особые фрикадельки) в батоне. Повара из турции», — говорится в объявлении.


Агробизнес: создание нового КФХ

Сумма инвестиций: 900 тысяч BYN (≈ $ 274 982)

Описание

Автор объявления ищет инвестора для создания нового КФХ, нацеленного на выращивание зерновых и бобовых культур, а также занятие свиноводством. Зерновые культуры — это озимые элитных сортов. «Проект находится на стадии бизнес-плана, — уточняют в объявлении. — Беру 900 тысяч — отдаю 1,3 миллиона. Более точную информацию предоставлю потенциальному инвестору. План развития и работы с культурами и животными соответствует нормам и стандартам в данной климатической зоне».

Решение проблемы сексуального здоровья мужчин

Сумма инвестиций: 2,3 млн BYN (≈ $ 702 731)

Описание

Приложение Sequoia, которое помогает мужчинам преодолеть различные проблемы с сексуальным здоровьем, ищет инвестиции на развитие. Фаундер проекта утверждает, что:

  • приложение установлено более 30 тысяч раз;
  • есть 200 активных пользователей в день;
  • есть 1800 активных пользователей в месяц;
  • есть 200 платящих клиентов.


«Прогнозируемый доход: $ 3 млн в год через 3 года, $ 10,8 млн в год через 5 лет», — говорится в объявлении.

Оптовая торговля одеждой

Сумма инвестиций: 115 тысяч BYN (≈ $ 37 921)

«Ищем надежного инвестора для запуска прибыльного проекта в сфере оптовой торговли одеждой на рынках Беларуси и России, — пишет автор объявления. — Что уже есть и готово к старту: 1. Надежные поставщики: установлены прямые контракты с проверенными производителями/поставщиками одежды. Ассортимент подобран под спрос рынков РБ и РФ. 2. Помещение: подобрано и готово к использованию оптимальное складское/торговое помещение в Минске, соответствующее требованиям логистики и хранения».

Срок инвестирования: 1 год.

Предлагаемые условия возврата инвестиций и прибыли (на выбор инвестора):

  • Вариант 1. Полный возврат с удвоением суммы через год.
  • Вариант 2. Ежемесячные выплаты (равными долями + прибыль).

Английский разговорный клуб с ИИ

Сумма инвестиций: $ 1,5 млн (≈ $ 458 303)

Описание

Английский разговорный клуб Govar — AI English speaking club, по словам фаундера, помогает людям в изучении английского языка с помощью тренера с искусственным интеллектом, который разрабатывает индивидуальный план, направляет их на видеозвонки с реальными людьми для выполнения разговорных заданий и помогает им расти в сильном, поддерживающем сообществе.


В объявлении сказано, что сейчас у проекта более 200 платящих пользователей и собрано $ 120 тысяч инвестиций.

Смотрите также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вложение денег в бизнес - это неплохой способ их приумножения. Но важно найти стоящий проект, фаундер которого сможет грамотно распорядиться средствами. Поэтому мы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Будем доставлять плов, шурпу и манты». Белорусский сервис Delivio выходит на международный рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика