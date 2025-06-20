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Оптовая торговля, мужское здоровье и фермерское хозяйство: в какие проекты и действующие бизнесы можно вложить деньги прямо сейчас
20.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вложение денег в бизнес — это неплохой способ их приумножения. Но важно найти стоящий проект, фаундер которого сможет грамотно распорядиться средствами. Поэтому мы собрали пять свежих объявлений на сервисе
Совместное открытие турецкого фастфуда тантуни
Сумма инвестиций: 10 тысяч BYN (≈ $ 3055)
Описание
«Предлагаю инвестировать свободные деньги в совместный бизнес по созданию заведений с турецким фастфудом тантуни. Это турецкая уличная еда. Она вкуснее, чем шаурма, делается из филе курицы и говядины в батоне и лаваше и т.д. Есть отдельно разновидности — рыба в батоне и кофте (особые фрикадельки) в батоне. Повара из турции», —
Агробизнес: создание нового КФХ
Сумма инвестиций: 900 тысяч BYN (≈ $ 274 982)
Описание
Автор
Решение проблемы сексуального здоровья мужчин
Сумма инвестиций: 2,3 млн BYN (≈ $ 702 731)
Описание
Приложение
«Прогнозируемый доход: $ 3 млн в год через 3 года, $ 10,8 млн в год через 5 лет», — говорится в объявлении.
Оптовая торговля одеждой
Сумма инвестиций: 115 тысяч BYN (≈ $ 37 921)
«Ищем надежного инвестора для запуска прибыльного проекта в сфере оптовой торговли одеждой на рынках Беларуси и России, —
Срок инвестирования: 1 год.
Предлагаемые условия возврата инвестиций и прибыли (на выбор инвестора):
Английский разговорный клуб с ИИ
Сумма инвестиций: $ 1,5 млн (≈ $ 458 303)
Описание
Английский разговорный клуб
В объявлении сказано, что сейчас у проекта более 200 платящих пользователей и собрано $ 120 тысяч инвестиций.
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Оптовая торговля, мужское здоровье и фермерское хозяйство: в какие проекты и действующие бизнесы можно вложить деньги прямо сейчас
Вложение денег в бизнес - это неплохой способ их приумножения. Но важно найти стоящий проект, фаундер которого сможет грамотно распорядиться средствами. Поэтому мы...
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