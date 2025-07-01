А1 обучит молодежь кибербезопасности и цифровым компетенциям

Источник материала: ProBusiness

А1 объявляет о старте творческого конкурса для подростков и молодежи, который фокусируется на безопасности в сети и развитии важных цифровых компетенций. Конкурс станет частью бесплатного обучающего курса «КиберКанИИкулы» , охватывающего ключевые темы кибербезопасности и цифровых навыков. Эта инициатива продолжает общенациональную информационную кампанию #Подумайте5секунд , направленную на защиту клиентов А1 и всех граждан Беларуси от мошенничества, подчеркивая важность ответственного отношения к технологиям.

Бесплатный курс «КиберКанИИкулы» стартует 1 июля и будет доступен онлайн для подростков и молодежи в любое время. Автором и преподавателем курса является Андрей Цыган, предприниматель и эксперт в области цифровых технологий. Программа курса включает 21 урок, охватывающий 12 тем – от основ кибербезопасности до практического применения цифровых инструментов в повседневной жизни. Участники получат навыки, которые помогут им безопасно использовать возможности интернета и современных технологий. Подробная информация о курсе доступна по ссылке.

Участники смогут не только освоить основы, но и предложить свои инновационные решения. В ходе курса участникам будет предложено творческое задание от А1: разработать простое и доступное объяснение базовых правил цифровой грамотности для людей старшего возраста. Авторы лучших идей получат специальные подарки от А1.

«Обучение цифровым навыкам и основам кибербезопасности – это важные шаги на пути к защите пользователей от кибермошенничества. Наша цель – помочь молодому поколению освоить необходимые навыки, которые станут неотъемлемой частью их жизни», – отметили в А1.