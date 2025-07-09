Инвестиции в основной капитал: почему это главный драйвер роста белорусской экономики в новых условиях и какие есть риски

Источник материала: ProBusiness





В экономике Беларуси инвестиции в основной капитал становятся едва ли не единственным доступным двигателем экономического роста. В условиях, когда привычные драйверы — экспорт, внешние заимствования, интеграция с многочисленными зарубежными рынками — оказались недоступны или серьезно ограничены, ставка делается именно на внутренние ресурсы в целом и наращивание инвестиционной активности в частности. Эта стратегия позволяет поддерживать темпы развития, но несет и целый комплекс новых рисков, о которых важно помнить, чтобы не повторить ошибки прошлого. «Про бизнес» изучил цифры и делится инсайтами.

Внутренние драйверы замещают экспортные возможности

Последние годы стали для белорусской экономики периодом вынужденных изменений. Санкционное давление, потеря традиционных рынков, ограниченный доступ к зарубежному капиталу и высокая неопределенность мировой конъюнктуры сузили маневренность экономической политики. Если в начале 2020-х гг. рост обеспечивался в том числе за счет экспорта в страны ЕС, внешних займов и кооперации с крупными внешними инвесторами, то сейчас этот арсенал практически недоступен. В таких условиях правительство вынуждено делать ставку на внутреннее потребление и, прежде всего, на инвестиции в основной капитал.

Потребительский спрос поддерживается относительно высокими доходами, но его потенциал ограничен темпами роста заработков и возможностями доходности бизнеса. На этом фоне инвестиции выступают как универсальный инструмент: они могут быть мобилизованы государством, поддержаны через банковскую систему и меньше зависят от внешних условий.

Инвестиционный бум: данные, динамика, диспропорции

Согласно официальной статистике , в 2024 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал по стране составил 110,4% к предыдущему году — это существенно выше прогнозируемого роста. В 2025 году тенденция только усилилась: за январь-май индекс достиг уже 114,7%, в то время как прогноз роста на год составлял 7,8%. Общий объем инвестиций в основной капитал за пять месяцев 2025 года превысил 19,1 млрд BYN. Это подтверждает: инвестиционный импульс сегодня гораздо сильнее, чем в большинстве сопоставимых периодов за последние два десятилетия.





Но столь бурный рост распределяется по стране крайне неравномерно. Минск и Минская область традиционно занимают лидирующие позиции: на них приходится почти половина всех вложений. В столице индекс роста инвестиций превышал 112%, а в Минской области в мае 2025-го достиг 120,7%. В Гомельской и Брестской областях также отмечен устойчивый рост, но по абсолютным значениям вклад этих регионов остается умеренным.

Очень высокий рост фиксируется в начале текущего года в Могилевской области, хотя ее доля в общем объеме инвестиций невелика — за январь-май 2025 года здесь освоено 1,62 млрд BYN (менее 10% республиканского уровня). В Витебской и Гродненской областях динамика скромнее.





Инвестиции как вынужденная ставка и исторические параллели

Беларусь не впервые делает ставку на инвестиционный рывок в качестве главного механизма роста. В начале 2000-х гг., в период модернизации промышленности, строительства и агросектора, годовые темпы роста инвестиций превышали 120−130%, а в 2006 году составили 132,2%. Эта политика обеспечила стремительный рост ВВП, обновление фондов, расширение инфраструктуры и заметный подъем на рынке труда.





Но уже к концу десятилетия стали проявляться обратные эффекты: не все проекты были успешными, часть мощностей простаивала, а накопленные долги предприятий давили на экономику еще долго. Классические риски такого инвестиционного бума — рост кредитной нагрузки, низкая окупаемость, затоваривание складов, снижение рентабельности — стали очевидны и в середине 2010-х гг., когда темпы прироста инвестиций пошли на спад, а их доля в ВВП уменьшилась.

Роль банковской системы и качество инвестиционных проектов

Сегодня основной поток инвестиций обеспечивается банковским кредитованием и государственными программами. Процентные ставки в Беларуси ниже, чем в России, что, казалось бы, создает преимущество для отечественных производителей на российском рынке — главном внешнем направлении экспорта и импорта капиталов. Но и тут не все однозначно.

Во-первых, качество инвестиционных проектов часто вызывает вопросы. Банки, располагая значительным запасом ликвидности, не всегда могут найти объекты с гарантированной эффективностью и отдачей. В условиях санкционного давления и макроэкономической неопределенности часть средств рискует уйти в проекты сомнительной прибыльности, а значит возрастает риск будущих кредитных потерь и необходимости реструктуризации долгов.

Во-вторых, в условиях инфляционного давления (а это один из главных рисков на 2025 год) инвестиционная активность может привести к перегреву экономики. Уже сейчас фиксируется рост складских запасов и снижение рентабельности в ряде отраслей — это тревожные сигналы.

Почему ставка на инвестиции — рискованный, но неизбежный выбор

В современной ситуации у Беларуси практически нет иных альтернатив для поддержки роста. Экспорт ограничен санкциями, рынок зарубежного капитала сужен, прямые иностранные инвестиции из развитых стран практически исчезли. Российский рынок стал как главным направлением экспорта, так и источником капитала: в последние годы более половины прямых иностранных инвестиций поступило из России. Ориентация на этот рынок логична, но и опасна: любые колебания в российской экономике немедленно отражаются и на белорусских показателях.

Такая «моноопора» на инвестиции как на внутренний драйвер роста — ситуация, когда выбор крайне ограничен. Высокие темпы прироста (более 14% вместо плановых 7−8%) дают мощный импульс ВВП, строительству и промышленности, но это во многом «аванс» для устойчивости экономики. Если конъюнктура ухудшится, эффект может быстро смениться спадом, как уже бывало в истории страны.

Региональный дисбаланс и эффективность вложений

Данные показывают, что бенефициарами инвестиционного бума остаются прежде всего Минск и центральные регионы, в то время как прочие области остаются на периферии этого процесса. Это чревато не только усилением регионального неравенства, но и потерей эффективности — поскольку вложения концентрируются не там, где их отдача может быть максимальной.

В текущем году Могилевская и Витебская области демонстрировали неплохие темпы роста, но по объемам остаются аутсайдерами. Поддержка инвестиционной активности в отстающих регионах, создание стимулов для бизнеса и развитие инфраструктуры должны стать приоритетами для устранения этого дисбаланса.

Как избежать старых ошибок: вызовы и рекомендации

Опыт прошлых лет учит: если ставка на инвестиции сопровождается распылением средств, ростом долговой нагрузки и невысокой рентабельностью, эффект будет краткосрочным. Важно переходить от количественного к качественному подходу — жестко оценивать каждый проект, поддерживать только действительно значимые инициативы, вводить более строгий контроль за реализацией программ и повышать прозрачность распределения ресурсов, причем вне зависимости от формы собственности.

Дополнительно необходимо развивать государственно-частное партнерство, привлекать внутренний капитал и искать пути финансирования вне традиционного банковского кредитования. Это поможет снизить нагрузку на банковскую систему и уменьшить риски кредитного кризиса.

Инвестиции — шанс, но и серьезный вызов

В 2025 году инвестиции в основной капитал стали для Беларуси не только вынужденной заменой утраченных драйверов, но и своеобразным тестом на способность управлять развитием в сложных условиях. Рост капиталовложений — это шанс обновить материальную базу, поддержать промышленность, дать импульс строительству и создать рабочие места. Однако этот шанс реализуется только при условии, что ресурсы будут использоваться эффективно, региональные перекосы будут устраняться, а рост не обернется перегревом и повторением ошибок прошлого.

Будущее белорусской экономики зависит от того, удастся ли сделать инвестиционный цикл не просто ответом на временные трудности, а устойчивым источником долгосрочного роста. Для этого нужны не только амбициозные планы, но и грамотное управление, учет региональных особенностей и постоянная работа над повышением эффективности вложений. Как Беларусь распорядится текущей ставкой на этот драйвер — вопрос ближайшего времени, ответ на который определит траекторию развития на годы вперед.