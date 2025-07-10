Мнение о том, почему малому бизнесу в Беларуси страшно расти

Источник материала: ProBusiness

За годы работы главредом бизнес-издания я не раз переживал примерно одинаковый диалог с владельцами небольших компаний. Суть была одна: люди не хотят работать (приходят и уходят), в итоге бизнес не растет, и непонятно, что с этим делать — «все на мне одном держится»… В последнюю фразу вкладывалось многое: «некомпетентность» людей, неумение и нежелание «принимать критику», запрос на повышение зарплат. Я долго не мог понять, в чем же подвох. Но однажды догадался и стал задавать всего один вопрос: «А вы людей сразу оформляете в штат или предлагаете испытательный срок проходить на договоре подряда?» Собеседники начинали неудобно ёжиться и отвечать примерно одно и то же: что не берут сразу в штат, чтобы «не портить трудовую», — вдруг человек не приживется. За этой мнимой «заботой», на мой взгляд, скрывается что-то более серьезное и опасное для любого бизнеса — страх и неуверенность. Страх, что завтра ты не сможешь платить этим людям зарплату. Неуверенность в том, что твой бизнес способен развиваться.



Владислав Кулецкий

Главный редактор портала «Про бизнес»

Такой подход сегодня стал встречаться, к сожалению, чаще. И причина этого, мне кажется, совсем не очевидна. Конечно, хочется сразу списать ситуацию на тяжелое состояние экономики, санкции, напряженность на рынке труда и так далее. Но вы действительно так считаете?

Давайте немного порассуждаем.

Что мешает малому бизнесу расти? Пока вы знаете каждого сотрудника в лицо, пока все занимаются всем, пока нет четких границ должностей и обязанностей, вам кажется, что бизнес под контролем. Тем более, что ключевые, на ваш взгляд, функции вы никому не отдаете, потому что «только я знаю, как надо».

И как вы будете масштабировать компанию, если набирать профессионалов с необходимыми дополнительными компетенциями боитесь? Мне почему-то кажется, что проблема именно в необходимости делегирования при большом штате. А чтобы сделать это хорошо, нужно быть профессиональным управленцем, нужно планировать, нужно постоянно думать о том, что будет завтра, нужно анализировать собственные действия и признавать ошибки. Но сколько среди владельцев малого бизнеса условно «дипломированных менеджеров»?

Очень часто собственник такой компании — это бывший ипэшник, то есть человек, который привык рассчитывать только на себя. Когда по каким-то причинам (превышение выручки, ограничения в видах деятельности и прочее) он вынужден открыть юрлицо, в менталитете ведь ничего не меняется. Новый юридический статус, новые налоги, новые возможности, но мышление остается прежним. Бизнесмен рассуждает по-другому: для него компетентные люди — это ресурс, который поможет заработать, а не балласт, не «дурачки», за которыми «надо все переделывать». С такими формулировками уже и до микроменеджмента недалеко, а после его появления про инициативу от работников и полную отдачу делу можно, в принципе, забыть.



Фото: risovach.ru

Это недоверие людям, к сожалению, не имеет под собой никаких реальных оснований и рождается исключительно из разовых случаев на практике и обобщений. Почва для такого мировоззрения формируется все-таки в той самой неуверенности, что завтра бизнес сможет продолжать приносить деньги. А вот недоверие и падение лояльности сотрудников — это уже прямая ответная реакция на такое поведение собственника. При этом, логичный итог подобных отношений в виде сильной текучки кадров ничуть не смущает предпринимателя: «Мы никого не держим». Иногда к этой фразе добавляется утверждение: «У нас вон очередь стоит из желающих работать». Но те, кто уходит, тоже ведь общается с коллегами, и будет ли бывший сотрудник вас рекомендовать — большой вопрос.

Зачем человеку работодатель, который не дает никаких гарантий и не берет на себя обязательств? Жить в таком состоянии — это прерогатива бизнесмена, предпринимателя, нанимателя, но никак не наемного сотрудника. Наемный труд тем и отличается от бизнеса — стабильность в обмен на ограниченный доход. Но предприниматель нередко считает, что люди обязаны на них работать просто потому, что они есть и смогли открыть компанию…

Мало создать бизнес. Его еще нужно вести и развивать. Постоянно. Но это значит, что надо развивать и себя. Не просто ходить на обучение, конференции и семинары, но внедрять то, о чем там говорят в свою работу и работу компании. А много ли, например, из тех, кто ходит на наши конференции или читает статьи, в итоге применяет то, о чем узнает? Они, возможно, вдохновляются и даже заводят новые знакомства, но до дела доходит далеко не у всех. В этом разница между успешными бизнесменами и людьми, которые думают, что делают бизнес…

Если вы сами не верите в свой проект, в силу своей бизнес-модели, то зачем вы вообще стали предпринимателем?

Так что реальная причина проблем с ростом малого бизнеса, его страха найма людей в том, что предпринимателям лень учиться, лень считать, лень думать. Хочется только получать деньги. Но теперь бизнес так не работает. Сегодня пришло время исключительно интеллектуального бизнеса — чем больше собственники думают, что делать послезавтра, а не делят прибыль сегодня, тем лучше все работает.

Чтобы кого-то нанять, надо продумать, просчитать, что это вам даст, понять, что новый человек будет делать и как это повлияет на бизнес. Одним словом, нужен план, видение, и вера в возможность реализации этого плана. А когда все делается наугад, когда человека просто «пробуют», как жменьку изюма на Комаровке (за что, кстати, можно хорошо отхватить от продавца), и потом через пару месяцев говорят, что он не справился, то хочется спросить: «А вы сами понимаете, с чем именно должен был справиться этот человек?» или «Как вы поняли, что он не справился?». Если это продавец, то он не перевыполнил план продаж в первый месяц? Если это руководитель, то почему нет прорывного результата? За месяц или два? Серьезно? А какие условия вы создали для того, чтобы такой результат был?..