«Луч» переносит живопись Кандинского на циферблаты

Источник материала: ProBusiness

Бренд «Луч» объявляет о старте продаж лимитированной коллекции «Краски мира», серия «Василий Кандинский». Коллекция включает 4 уникальные модели, вдохновленные полотнами Кандинского, каждая из которых выпущена тиражом всего по 200 экземпляров. Первые 40 покупателей часов из лимитированной коллекции получат эксклюзивный брендированный шопер с известными картинами Кандинского.

Бренд «Луч» ежегодно выпускает коллекцию «Краски мира», посвящая ее выдающимся представителям мировой живописи. Прошлая была посвящена Густаву Климту.





В основе каждой модели лежит продуманная авторская концепция, где палитра, материалы ремешков и гравировка — не просто элементы дизайна, а части единого целого, отражающие ритм, композицию и резонанс между внутренним и внешним миром, заложенные Кандинским в свои произведения.





В основу дизайна коллекции легли четыре знаменитых полотна абстракциониста Василия Кандинского: «Композиция VIII», «Композиция X», «Квадраты с концентрическими кругами» и «Синее» (1922). Эти четыре работы — не просто знаменитые полотна, а символы различных этапов в творчестве Кандинского: от геометрической абстракции до духовных исканий.





Каждая из четырех уникальных моделей отличается продуманным дизайном и вниманием к деталям. Особого внимания заслуживает комплектация, включающая два ремешка: один из натуральной кожи с авторским принтом, вдохновленным полотнами Кандинского, и второй — монохромный, выполненный в ключевом оттенке выбранной работы. На задней крышке выгравирована подпись Кандинского, а на пряжке ремешка присутствует дополнительная гравировка.





«Эта коллекция — дань уважения великому мастеру абстракции и попытка передать язык его живописи через форму, цвет и движение времени. Мы стремились не просто воспроизвести знаменитые полотна на циферблатах, но и уловить их суть, их энергию и философию. Каждая модель — это диалог с Кандинским, интерпретация его гения в современном формате, предназначенная для тех, кто ценит не только красоту, но и смысл, стоящий за ней», — поделилась начальник управления маркетинга Ольга Антишина.





В поддержку коллекция компания запустила квест #времякандинского в социальной сети Instagram, предлагая участникам найти в городском пространстве объекты, которые вдохновляли и часто встречались на полотнах художника. Победитель получит часы из новой лимитированной коллекции.