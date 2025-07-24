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«Луч» переносит живопись Кандинского на циферблаты

24.07.2025 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Бренд «Луч» объявляет о старте продаж лимитированной коллекции «Краски мира», серия «Василий Кандинский». Коллекция включает 4 уникальные модели, вдохновленные полотнами Кандинского, каждая из которых выпущена тиражом всего по 200 экземпляров. Первые 40 покупателей часов из лимитированной коллекции получат эксклюзивный брендированный шопер с известными картинами Кандинского.

Бренд «Луч» ежегодно выпускает коллекцию «Краски мира», посвящая ее выдающимся представителям мировой живописи. Прошлая была посвящена Густаву Климту.


В основе каждой модели лежит продуманная авторская концепция, где палитра, материалы ремешков и гравировка — не просто элементы дизайна, а части единого целого, отражающие ритм, композицию и резонанс между внутренним и внешним миром, заложенные Кандинским в свои произведения.


В основу дизайна коллекции легли четыре знаменитых полотна абстракциониста Василия Кандинского: «Композиция VIII», «Композиция X», «Квадраты с концентрическими кругами» и «Синее» (1922). Эти четыре работы — не просто знаменитые полотна, а символы различных этапов в творчестве Кандинского: от геометрической абстракции до духовных исканий.


Каждая из четырех уникальных моделей отличается продуманным дизайном и вниманием к деталям. Особого внимания заслуживает комплектация, включающая два ремешка: один из натуральной кожи с авторским принтом, вдохновленным полотнами Кандинского, и второй — монохромный, выполненный в ключевом оттенке выбранной работы. На задней крышке выгравирована подпись Кандинского, а на пряжке ремешка присутствует дополнительная гравировка.


«Эта коллекция — дань уважения великому мастеру абстракции и попытка передать язык его живописи через форму, цвет и движение времени. Мы стремились не просто воспроизвести знаменитые полотна на циферблатах, но и уловить их суть, их энергию и философию. Каждая модель — это диалог с Кандинским, интерпретация его гения в современном формате, предназначенная для тех, кто ценит не только красоту, но и смысл, стоящий за ней», — поделилась начальник управления маркетинга Ольга Антишина.


В поддержку коллекция компания запустила квест #времякандинского в социальной сети Instagram, предлагая участникам найти в городском пространстве объекты, которые вдохновляли и часто встречались на полотнах художника. Победитель получит часы из новой лимитированной коллекции.

 
 
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Бренд «Луч» объявляет о старте продаж лимитированной коллекции «Краски мира», серия «Василий Кандинский». Коллекция включает 4 уникальные модели, вдохновленные...
 
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