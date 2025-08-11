Dreame представила новый фен-стайлер Dazzle и фен Pocket Ultra для самостоятельной профессиональной укладки

Источник материала: ProBusiness

XX августа 2025 — Dreame Technology. Компания Dreame, мировой лидер в области производства высококачественной бытовой техники, представила две новые модели фенов, Dreame Dazzle и Dreame Pocket Ultra, для создания быстрой и профессиональной укладки волос в любых условиях. Эти фены сочетают передовые технологии с практичностью и обеспечивают салонную прическу и безупречный уход за волосами.

Dreame Dazzle: Интеллектуальная укладка. Интуитивно понятное использование





Этот фен-стайлер выделяется своей передовой системой Auto Wrap Curling System™, которая автоматически завивает волосы, превращая создание локонов в простой и быстрый процесс. Для этого не потребуются специальные навыки или посещение парикмахерской.

При автоматической настройке температуры подбирается идеальный уровень нагрева воздуха с учетом структуры волос. Функция распознавания насадок регулирует параметры работы в зависимости от используемого аксессуара. Достаточно установить нужную насадку и приступить к использованию фена-стайлера. Он самостоятельно выберет оптимальный режим. Это обеспечивает интуитивный и эффективный процесс укладки.





















Насадки на все случаи

С феном-стайлером используются пять насадок:

для мягкой сушки: концентрированный воздушный поток тщательно сушит, предотвращая перегрев кожи головы, снижая эффект пушистости и поддерживая природную гладкость и сияние волос,

стайл-насадка: направляет концентрированный поток воздуха, позволяя легко формировать прическу, минимизируя ее пушистость и приглаживая непослушные волоски. Придает гладкость и четкие линии укладки. Быстро сушит без вреда для волос,

диффузор: равномерно распределяет поток воздуха, снижая интенсивность прямого нагрева. Помогает сохранить естественную структуру кудрей, увеличивает объем и эластичность волос, уменьшая пушистость,

круглая щетка-насадка разглаживает волосы, предотвращает спутывание и придает объем у корней. Ее особая форма усиливает контакт с поверхностью волос, формируя упругие локоны и их естественную подвижность для безупречной укладки как после посещения салона,

насадка для завивки: двойная 38-мм насадка с интеллектуальной системой обдува автоматически завивает волосы, создавая быстрые и равномерные стойкие локоны. За десять секунд горячего воздуха и пять секунд охлаждения каждый локон фиксируется, обеспечивая салонное качество домашней укладки.

Для быстрой сушки и экономии времени есть быстрой режим при высокой скорости работы мотора. Dazzle высушивает короткие волосы за 40 с, а длинные за 3−4 мин. Интеллектуальная система контроля температуры NTC (300 замеров в секунду) защищает волосы от перегрева, сохраняя их здоровье и блеск.

Дисплей в реальном времени отображает температуру, скорость воздушного потока и выбранный режим для точного контроля процесса укладки.

Этот фен-стайлер идеален для ценителей красоты и молодых людей, которые хотят салонную укладку в домашних условиях или в поездках, благодаря его небольшим габаритам и складной конструкции.

Dreame Pocket Ultra: разглаживание, укладка и забота при каждом дуновении





Этот складной фен создает разнообразные прически профессионального уровня дома благодаря трем оригинальным насадкам. Выпрямляющая насадка укрощает непослушные пряди, делая их гладкими и шелковистыми за счет мощного потока воздуха. Насадка для завивки создает естественные кудри без лишних усилий. Волосы автоматически накручиваются, а время и силы экономятся.

Чудо-аксессуар

Особое место занимает насадка для питательного вещества, распыляющая косметический состав для увлажнения и питания волос. Волосы будут выглядеть живыми и ухоженными без дополнительных средств.

Воздушный поток преобразует специальное масло для волос в микроскопические частицы, что способствует оптимальному впитыванию. Питательные компоненты окутывают каждый волос, обеспечивая глубокое увлажнение, не создавая эффекта жирности. Кутикула волоса закрывается, «запирая» влагу и полезные микроэлементы, что гарантирует продолжительную защиту.





Мощь и мобильность, с которыми легко жить

При весе всего в 290 г и корпусом диаметром 50 мм Pocket Ultra складывается одним движением и помещается даже в небольшую сумку. Он не займет лишнего места, а стильная укладка доступна где угодно, в путешествии, офисе или после спортзала.

Мотор на 110000 об/мин сушит волосы до плеч всего за 40 с. Мощный поток воздуха убирает лишнюю влагу, устраняет пушистость и сохраняет стиль.

Фен обладает и рядом других характеристик:

технология отрицательных ионов: 300 млн отрицательных ионов/см³ нейтрализуют статическое электричество, делая волосы гладкими и послушными,

умный контроль температуры: датчики следят, чтобы тепло не превышало 57 °C, защищая волосы от повреждений,

тихая работа: уровень шума ниже 60 дБ,

четыре режима и две скорости: от быстрой сушки до бережного ухода. Фен настраивается под индивидуальные нужды.

Фен Dreame Pocket Ultra доступен в продаже по специальной цене — 549 белорусских рублей. Акция действует до 15 сентября. Приобрести фен можно в магазинах партнёров МТС и А1.

Dreame Dazzle уже в продаже по цене 1099 белорусских рублей. Его можно приобрести в сетевом ретейле и на популярных онлайн-площадках страны: 5 элемент, Xistore, 21vek.by, НА’СВЯЗИ, А1, МТС, Электросила, а также в фирменном магазине Dreame в ТРЦ Palazzo в Минске.