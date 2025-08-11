|
Dreame представила новый фен-стайлер Dazzle и фен Pocket Ultra для самостоятельной профессиональной укладки
XX августа 2025 — Dreame Technology. Компания Dreame, мировой лидер в области производства высококачественной бытовой техники, представила две новые модели фенов, Dreame Dazzle и Dreame Pocket Ultra, для создания быстрой и профессиональной укладки волос в любых условиях. Эти фены сочетают передовые технологии с практичностью и обеспечивают салонную прическу и безупречный уход за волосами.
Dreame Dazzle: Интеллектуальная укладка. Интуитивно понятное использование
Этот фен-стайлер выделяется своей передовой системой Auto Wrap Curling System™, которая автоматически завивает волосы, превращая создание локонов в простой и быстрый процесс. Для этого не потребуются специальные навыки или посещение парикмахерской.
При автоматической настройке температуры подбирается идеальный уровень нагрева воздуха с учетом структуры волос. Функция распознавания насадок регулирует параметры работы в зависимости от используемого аксессуара. Достаточно установить нужную насадку и приступить к использованию фена-стайлера. Он самостоятельно выберет оптимальный режим. Это обеспечивает интуитивный и эффективный процесс укладки.
Насадки на все случаи
С феном-стайлером используются пять насадок:
Для быстрой сушки и экономии времени есть быстрой режим при высокой скорости работы мотора. Dazzle высушивает короткие волосы за 40 с, а длинные за 3−4 мин. Интеллектуальная система контроля температуры NTC (300 замеров в секунду) защищает волосы от перегрева, сохраняя их здоровье и блеск.
Дисплей в реальном времени отображает температуру, скорость воздушного потока и выбранный режим для точного контроля процесса укладки.
Этот фен-стайлер идеален для ценителей красоты и молодых людей, которые хотят салонную укладку в домашних условиях или в поездках, благодаря его небольшим габаритам и складной конструкции.
Dreame Pocket Ultra: разглаживание, укладка и забота при каждом дуновении
Этот складной фен создает разнообразные прически профессионального уровня дома благодаря трем оригинальным насадкам. Выпрямляющая насадка укрощает непослушные пряди, делая их гладкими и шелковистыми за счет мощного потока воздуха. Насадка для завивки создает естественные кудри без лишних усилий. Волосы автоматически накручиваются, а время и силы экономятся.
Чудо-аксессуар
Особое место занимает насадка для питательного вещества, распыляющая косметический состав для увлажнения и питания волос. Волосы будут выглядеть живыми и ухоженными без дополнительных средств.
Воздушный поток преобразует специальное масло для волос в микроскопические частицы, что способствует оптимальному впитыванию. Питательные компоненты окутывают каждый волос, обеспечивая глубокое увлажнение, не создавая эффекта жирности. Кутикула волоса закрывается, «запирая» влагу и полезные микроэлементы, что гарантирует продолжительную защиту.
Мощь и мобильность, с которыми легко жить
При весе всего в 290 г и корпусом диаметром 50 мм Pocket Ultra складывается одним движением и помещается даже в небольшую сумку. Он не займет лишнего места, а стильная укладка доступна где угодно, в путешествии, офисе или после спортзала.
Мотор на 110000 об/мин сушит волосы до плеч всего за 40 с. Мощный поток воздуха убирает лишнюю влагу, устраняет пушистость и сохраняет стиль.
Фен обладает и рядом других характеристик:
Фен Dreame Pocket Ultra доступен в продаже по специальной цене — 549 белорусских рублей. Акция действует до 15 сентября. Приобрести фен можно в магазинах партнёров МТС и А1.
Dreame Dazzle уже в продаже по цене 1099 белорусских рублей. Его можно приобрести в сетевом ретейле и на популярных онлайн-площадках страны: 5 элемент, Xistore, 21vek.by, НА’СВЯЗИ, А1, МТС, Электросила, а также в фирменном магазине Dreame в ТРЦ Palazzo в Минске.
