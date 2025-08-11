|
Пора обновить технику для дома! Спецпредложение от Dreame
11.08.2025 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Замечательные новости! Dreame объявляет о скидке модели инновационных продуктов& Среди них: пылесосы для влажной и сухой уборки Dream H15 Pro Heat и Dreame Z30 Aqua Cycle, робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete и фен-стайлер Dreame Air Style. Специальные цены будут действовать в период с 11 августа по 8 сентября. Каждое устройство — воплощение передовых технологий и тщательно продуманного дизайна.
Пылесос для влажной уборки Dreame H15 Pro Heat: горячая вода против пятен
Основное преимущество модели — автоматическая шторка перед чистящим блоком, что улучшает сбор остатков воды и загрязнений вдоль стен. Дополнительные функции включают мойку горячей водой, самоочистку роллера при высокой температуре, всасывание 22 000 Па и другие передовые технологии.
Главные преимущества:
Акция: Скидка на инновационную уборку без усилий -
Флагманский робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete: всё и сразу
X50 Ultra Complete приподнимает планку уборки, адаптируясь к разной высоте поверхностей. Но главное — он не ограничивается базовыми функциями: умная система анализирует пространство, учится на ходу и со временем практически не требует участия человека. Мощность всасывания 20 000 Па, подъем ковров и самообслуживание
Главные преимущества:
Акция: Цена снижена на универсального помощника!
Dreame AirStyle: 5-в-1 система для сушки и укладки волос
Стайлер обладает адаптивностью под любые сценарии — от рутинных до особых случаев, с акцентом на скорость, простоту и бережный уход. Dreame AirStyle идеально подходит для ежедневной укладки на скорую руку, создания сложных причёсок без особых навыков, автоматической завивки локонов и добавления объёма у корней, в поездка и командировках, ухода за повреждёнными или тонкими волосами. Универсальные настройки температуры и воздушный поток адаптируются к разным климатическим условиям.
Специальное предложение - 879 бел.руб
Dreame Z30 AquaCycle™: пылесос и влажная уборка
Инновационный беспроводной пылесос с функцией влажной уборки, предназначенный для тех, кто ценит эффективность и универсальность в уходе за домом. Модель сочетает мощную сухую уборку с продвинутой системой влажной очистки, что делает её идеальным решением для семей с детьми, домашними животными или для тех, кто хочет сократить время на уборку. Устройство оснащено умными функциями, такими как детекция загрязнений, подсветка зоны уборки (CelesTect™) и удобное хранение с подзарядкой. Dreame Z30 AquaCycle™ подходит для всех типов поверхностей — от ковров до деликатных полов. Это выбор для тех, кто ищет универсальное решение для безупречной чистоты без компромиссов.
Специальное предложение:
Почему Dreame?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция:Скидка на инновационную уборку без усилий -2299 - 2099 бел.руб.
|
Архив (Разное)