Пора обновить технику для дома! Спецпредложение от Dreame

11.08.2025 11:25 — Разное | ProBusiness  
Замечательные новости! Dreame объявляет о скидке модели инновационных продуктов& Среди них: пылесосы для влажной и сухой уборки Dream H15 Pro Heat и Dreame Z30 Aqua Cycle, робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete и фен-стайлер Dreame Air Style. Специальные цены будут действовать в период с 11 августа по 8 сентября. Каждое устройство — воплощение передовых технологий и тщательно продуманного дизайна.

Пылесос для влажной уборки Dreame H15 Pro Heat: горячая вода против пятен 

Основное преимущество модели — автоматическая шторка перед чистящим блоком, что улучшает сбор остатков воды и загрязнений вдоль стен. Дополнительные функции включают мойку горячей водой, самоочистку роллера при высокой температуре, всасывание 22 000 Па и другие передовые технологии.

Главные преимущества: 

  • Мытье полов водой 85°C — растворяет жир и въевшиеся загрязнения. 
  • Роботизированная рука GapFree™ для уборки вплотную к плинтусам. 
  • RGB-датчики грязи и самоочистка щетки водой 100°C. 
  • Работа до 72 минут на одной зарядке. 

Акция: Скидка на инновационную уборку без усилий - 2299 – 2099 бел.руб.

Флагманский робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete: всё и сразу 

X50 Ultra Complete приподнимает планку уборки, адаптируясь к разной высоте поверхностей. Но главное — он не ограничивается базовыми функциями: умная система анализирует пространство, учится на ходу и со временем практически не требует участия человека. Мощность всасывания 20 000 Па, подъем ковров и самообслуживание 

Главные преимущества: 

  • Опоры на колесиках ProLeap™ преодолевают пороги до 6 см. 
  • Вертикальный лидар VersaLift для уборки под мебелью (от 8.9 см). 
  • Самоочистка ковриков 80°C водой и сушка горячим воздухом. 
  • Голосовое управление, распознавание 200+ объектов. 

Акция: Цена снижена на универсального помощника! 4 999 - 4 399 бел.руб.

Dreame AirStyle: 5-в-1 система для сушки и укладки волос 

Стайлер обладает адаптивностью под любые сценарии — от рутинных до особых случаев, с акцентом на скорость, простоту и бережный уход. Dreame AirStyle идеально подходит для ежедневной укладки на скорую руку, создания сложных причёсок без особых навыков, автоматической завивки локонов и добавления объёма у корней, в поездка и командировках, ухода за повреждёнными или тонкими волосами. Универсальные настройки температуры и воздушный поток адаптируются к разным климатическим условиям. 

  • 5 функций в 1 устройстве: Быстрая сушка, завивка, выпрямление, укладка и финишная обработка — всё в одном стайлере. 
  • Технология Coanda Effect: Воздушный поток создает естественные и упругие локоны или гладкие пряди без усилий. 
  • Бережный уход: Низкотемпературный нагрев и контроль влажности защищают волосы от повреждений. 
  • Гибкие настройки: 3 уровня температуры и 3 скорости воздушного потока для персонализированного результата. 
  • Простота использования: Легкая смена насадок и интуитивное управление. 

Специальное предложение - 879 бел.руб 

Dreame Z30 AquaCycle™: пылесос и влажная уборка 

Инновационный беспроводной пылесос с функцией влажной уборки, предназначенный для тех, кто ценит эффективность и универсальность в уходе за домом. Модель сочетает мощную сухую уборку с продвинутой системой влажной очистки, что делает её идеальным решением для семей с детьми, домашними животными или для тех, кто хочет сократить время на уборку. Устройство оснащено умными функциями, такими как детекция загрязнений, подсветка зоны уборки (CelesTect™) и удобное хранение с подзарядкой. Dreame Z30 AquaCycle™ подходит для всех типов поверхностей — от ковров до деликатных полов. Это выбор для тех, кто ищет универсальное решение для безупречной чистоты без компромиссов.

  • Сила всасывания 310 аВ: Глубокая очистка ковров и твердых поверхностей с турбомотором 150 000 об/мин. 
  • AquaCycle™: влажная уборка с функцией мытья полов и быстрым высыханием (всего 6 минут!). 
  • HEPA H14 фильтр: задерживает 99,99% частиц, включая бактерии и вирусы. 
  • Умные насадки: подсветка для пыли, анти-спутывание шерсти и инструменты для труднодоступных мест. 
  • До 90 минут работы: Большой аккумулятор и удобная база для зарядки. 

Специальное предложение: 2199 1999 бел.руб 

Почему Dreame? 

  • Технологии премиум-класса: патентованные системы (OmniSense™, AquaCycle™, ProLeap™). 
  • Экономия времени: самообслуживание, долгая работа, умные датчики. 
  • Экосистема: пылесосы управляются через Dreamehome App. 

 

Акция продлится с 11.08 по 08.09.

Места продажи:

5element, Sila, XiStore, 21 vek MTS, A1, NSV, фирменный магазин Dreame в ТРЦ Palazzo.

 
 
