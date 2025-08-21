Обзор нового флагманского смартфона Huawei Pura 80 Pro: 100-кратный зум и реалистичная цветопередача

Источник материала: ProBusiness

Производители смартфонов постоянно стремятся раздвинуть горизонты мобильной фотографии. Профессиональная оптика, продвинутые алгоритмы ИИ для обработки кадров — современного пользователя удивить сложно. Но компании Huawei это удается с завидной регулярностью. В этом году она представила свою новую флагманскую линейку, которая уже доступна и в Беларуси. Этот обзор посвящен модели Huawei Pura 80 Pro , которая получила камеру с большим 1-дюймовым сенсором и реалистичной цветопередачей.

Дизайн: гармония эстетики и технологий

Внешний вид Huawei Pura 80 Pro оличается изысканным дизайном. При взгляде на корпус смартфона знающие люди вспомнят про старинный китайский фарфор, который покрывался глазурью. А те, кто не в теме, просто отдадут должное эффектным глянцевым панелям. Все три версии — красная, черная и белая — выглядят выразительно и элегантно. Особенно выделяется красная. Она получила лучистый узор на модуле камер, который придает устройству дополнительное сияние.

Благодаря аккуратной металлической рамке и загнутому по краям экрану Huawei Pura 80 Pro кажется компактным, несмотря на внушительную диагональ дисплея. Держать его на весу и пользоваться одной рукой удобно. Единственное, что может вызвать вопросы — это выступающий блок камер, который несколько увеличивает толщину устройства. Однако благодаря продуманному дизайну он не выглядит громоздким и быстро перестает бросаться в глаза.





Экран: яркое изображение и интеллектуальные технологии

Huawei Pura 80 Pro оснащен эффектным 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2844×1260 пикселей, который обеспечивает четкую и насыщенную картинку. Технология дисплея Huawei X-True гарантирует естественную цветопередачу, а адаптивная частота обновления от 1−120 Гц делает интерфейс плавным и отзывчивым.

Другие показатели тоже радуют. Пиковая яркость в 3000 нит позволяет комфортно пользоваться смартфоном даже под прямыми солнечными лучами, а частота ШИМ 1440 Гц снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Дисплей поддерживает формат HDR10, что делает просмотр качественного контента еще более впечатляющим.





Интересной особенностью экрана Huawei Pura 80 Pro стала функция распознавания владельца. Смартфон активируется буквально одним взглядом, при этом система умеет отличать хозяина устройства от посторонних и может скрывать уведомления от глаз чужака, если в настройках включена соответствующая опция. И это лишь одна из множества функций, направленных на защиту конфиденциальности пользователя.

Камеры: профессиональная съемка в любых условиях

Пожалуй, главной сильной стороной Huawei Pura 80 Pro является его камера. Кстати, модель Huawei Pura 80 Ultra недавно возглавила глобальный рейтинг камерофонов DxOMark с результатом 175 баллов.

Huawei Pura 80 Pro получил тройную камеру с впечатляющими характеристиками, которая выдает результаты профессионального уровня во всех сценариях съемки. Благодаря отдельному спектральному модулю она обеспечивает реалистичную цветопередачу.





Так, основной модуль с разрешением 50 Мп оснащен большим 1-дюймовым RYYB-сенсором с регулируемой диафрагмой f/1.6-f/4.0, что дает высокую светочувствительность. Есть в нем и оптическая стабилизация. Делимся примерами фото с основного модуля.







Второй модуль — телемакрокамера на 48 Мп со светосильной диафрагмой f/2.1 и поддержкой оптического зума 4x. Максимальный цифровой зум составляет 100x. Эта камера обеспечивает детализированные снимки с большого расстояния. Ниже — примеры фото с разной степенью приближения.











Третий ультраширокоугольный модуль на 40 Мп (f/2.2) вмещает в кадр максимум пространства без потери качества.







Камерами смартфона можно активно пользоваться и ночью. Благодаря большим сенсорам и широким диафрагмам в условиях слабого освещения они выдают хорошие результаты.









Портретный режим предлагает гибкость в выборе фокусных расстояний — от 24 до 134 мм, что позволяет создавать снимки с разной степенью размытия фона. Видеозапись возможна в качестве вплоть до 4K при 60 кадрах в секунду. Стабилизация доступна при съемке с разрешением до 2,7K.

Производительность

Huawei Pura 80 Pro у нас продемонстрировал следующие результаты в синтетических тестах:





Топовые флагманы могут сегодня выдавать и более впечатляющие цифры. Но и такой производительности достаточно для повседневного использования и ресурсоемких задач. Смартфон без проблем справляется даже с играми с требовательной графикой, а в обычных приложениях и просто при скроллинге интерфейса все буквально летает.

Во время длительных игровых сессий смартфон ощутимо нагревается, но какого-то ощутимого падения производительности при этом не чувствуется. Это говорит о том, что «железо» и софт хорошо оптимизированы, что тоже немаловажно для комфортного использования.

Объем памяти установлен солидный 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной. Можно хранить множество данных и ни в чем себе не отказывать. Кроме того, память быстрая: большие файлы копируются за считанные секунды.

Аккумулятор: скорость и универсальность

Емкость аккумулятора Huawei Pura 80 Pro составляет 5170 мАч. Этого хватает на полный день активного использования. В комплекте идет быстрая зарядка Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт, которая способна восполнить заряд всего за 45 минут. Кроме того, поддерживается беспроводная зарядка на 80 Вт — такое зарядное устройство надо приобретать отдельно.





Интересной особенностью является возможность использовать сам смартфон в качестве пауэрбанка. По проводу он может отдавать до 18 Вт, а также поддерживает обратную беспроводную зарядку для других устройств.

Программное обеспечение и ИИ функции

Huawei Pura 80 Pro работает на фирменной оболочке EMUI 15, которая предлагает множество интеллектуальных функций. Например, умная кнопка быстрого доступа позволяет мгновенно запускать часто используемые приложения или включать нужные режимы. Искусственный интеллект помогает подавлять шумы во время вызовов, обеспечивая их фильтрацию. Благодаря этому коммуникации с семьей, друзьями и деловыми партнерами не помешает даже шум аэропорта или железнодорожного вокзала. А поддержка eSIM делает устройство удобным для путешественников и бизнесменов.

Еще одна интересная опция — интерактивные темы, например, «Эмодзи» или анимированные стикеры, реагирующие на движения. Жестами можно поручить смартфону сделать скриншот страницы или прокрутить ее вверх-вниз. Казалось бы, «живые обои» — это совершенно не обязательная опция. Но многие ценят интерактивные темы за возможность персонализировать организацию домашнего экрана, добавить ему информативности или просто сделать непохожим на стандартные варианты.

Устанавливать приложения позволяет фирменный магазин Huawei AppGallery. Мы

нашли в нем все необходимые для нас приложения, включая YouTube, Google Карты, Instagram, Android Авто и многое другое. Обеспечить работу приложений Google нам помог сервис microG (майкроДжи). А получить доступ к Google Play — утилита GBox (ДжиБокс).





Цены и акции

На смартфон Huawei Pura 80 Pro в Беларуси установлены розничные цены до 3799 рублей. При покупке до 8 сентября 2025 года предусмотрены смарт-часы Huawei Watch GT 5 в подарок или за 10 копеек. Приобрести новинку можно в магазинах сетей МТС, А1, «5 элемент», 21век и «На Связи». Доступны версии черного, белого и красного цвета.

Покупателям также предоставляются дополнительные сервисные акции :

Защиту от механических повреждений: в течение года с момента покупки предоставляется право на проведение ремонта одного компонента (материнская плата, камера, экран, задняя крышка) по акционной цене 85 рублей; Неограниченное количество замен аккумулятора в подарок в течение года по итогам диагностики емкости последнего ниже 85%. До четырех замен пленки на экране в подарок в течение двух лет.

Сервисные акции действуют на смартфоны серии Huawei Pura 80, приобретенные в официальных пунктах продаж на территории Беларуси по 31 июля 2027 г. включительно.

Наличие конкретных моделей и конфигураций, а также подробности акций уточняйте в местах продаж. Информация о ценах и акциях взята с официальных сайтов компаний и актуальна на момент публикации.

Вывод

Высокакачественная камера с реалистичной цветопередачей, яркий и безопасный для зрения экран, элегантный дизайн и поддержка быстрой зарядки — все это делает Huawei Pura 80 Pro весьма интересным предложением.