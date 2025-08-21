«Минуты добра»: как команда «Про бизнес» стала активнее и помогла детям вместе с А1

Источник материала: ProBusiness





Представьте, что утренняя пробежка или короткий расслабляющий заплыв в бассейне после работы могут реально менять жизни других людей. Мы вот тоже сомневались — но решили проверить на себе! Команда «Про бизнес» устроила эксперимент: коллеги окунулись в проект «У адным рытме з А1: Хвіліны дабра» , чтобы своими активными минутами в течение дня помочь подопечным Белорусского детского фонда. Почему мы согласились на этот челлендж, каково быть спортивным новичком и успевать все на бегу (буквально) — рассказываем честно, иногда даже с легкой самоиронией.

Проект и его миссия Благотворительно-спортивный проект «У адным рытме з А1: Хвіліны дабра» ставит своей целью собрать 1 миллион минут активности. Каждый участник записывает минуты своей физической активности — бег, ходьба, плавание, тренажерный зал, что угодно — а А1 превращает их в финансовую помощь для Белорусского детского фонда. Все, что требуется — регулярно двигаться и не забывать делиться результатами в мобильном приложении . Завершится проект 23 августа большим спортивным фестивалем на Национальном футбольном стадионе. Участников ждут тренировки, челленджи, мастер-классы и интерактивные зоны для всей семьи. Чтобы присоединиться — нужно зарегистрироваться на сайте dabro. a1.by . Участие абсолютно бесплатное.

О нашем челлендже

Редакция «Про бизнес» решила, что не может остаться в стороне. Шесть человек от нашей команды зарегистрировались в проекте и стали фиксировать свои минуты активности. Мы бросили вызов самим себе, сидячей офисной работе и даже непредсказуемой погоде этого лета в Беларуси.

Процесс быстро стал азартным. Рабочие чаты наполнились обсуждением пробежек, шуточным соревнованием за каждую лишнюю минуту, советами по тренировкам и даже спортивными мемами (куда же без них?). Проще говоря, энергия проекта «заразила» даже самых скептичных.





Каждый участник команды столкнулся с вызовами: у кого-то не хватало времени после работы, кто-то мучился со сбоями режима, кто-то боролся с внутренней ленью. Были ночные прогулки, утренние заплывы в бассейне, домашние тренировки под YouTube и даже бег с зонтиком под августовским дождем. Но все отметили: в такие моменты чувствуешь ответственность не только за себя, но и за команду — а главное и за совсем незнакомых тебе детей, которым накопленные минуты действительно помогут.

Дмитрий, соучредитель «Про бизнес»

Чем занимался: тренировки в зале, ходьба.

тренировки в зале, ходьба. Итоговый результат: 774 минуты .





— Несколько лет я регулярно занимался в тренажерном зале, сочетая силовые тренировки с боксом — обычно по 2−3 раза в неделю. Потом взял паузу почти на год, но с недавнего времени снова возвращаюсь к тренировкам. Кроме этого, с прошлого лета я стал активно и помногу ходить — в тёплый сезон обычно делаю по 9−10 тысяч шагов в день. В моем случае движение — это не просто спорт, а способ избавиться от сидячего офисного образа жизни. Для меня важно сохранять этот ритм, поддерживать тело в активности и не терять энергию.

Проект «У адным рытме з А1» привлек меня своей идеей — я считаю, очень важно призывать людей к движению и заботе о состоянии своего организма. Участие в таком проекте для меня — это не просто формальность, а реальный шанс помочь развитию привычек и здорового образа жизни.





Главная цель, которую я для себя поставил — делать 10 тысяч шагов в день и вернуть свои тренировки в спортзале на постоянной основе. Хочется не просто присутствовать, а действительно изменить свои привычки в лучшую сторону. Первые впечатления от проекта исключительно положительные — таких инициатив должно быть побольше. Особенно для предпринимателей, которые из-за своей загруженности порой теряют мотивацию заниматься спортом — здесь внешняя поддержка и трекинг помогают не сбиваться с курса.

Кроме того, проект помог мне вспомнить старые полезные привычки, в том числе систематизировать питание — я снова начал считать калории и задумываться над рационом, чтобы спорт приносил максимальную пользу. Уже сейчас я чувствую больше энергии и бодрости, что положительно сказывается на продуктивности и качестве сна.

Очень важно, что участвовать приходится вместе с коллегами — это дисциплинирует, ведь появляется ощущение коллективной ответственности, и сложнее просто так пропустить тренировку. Думаю, такие проекты нужны всем компаниям, ведь они не только сплачивают команду, но и способствуют здоровью сотрудников, что безусловно полезно для бизнеса.





По минутам активности у меня вышел неплохой результат, но честно признаюсь, стоило ставить более амбициозные цели. Это только начало, и я намерен идти дальше.

Юлия, директор

Чем занималась: пешие прогулки.

пешие прогулки. Итоговый результат: 247 минут .





— Я стараюсь регулярно ходить — очень люблю пешие прогулки. Обычно совмещаю их с кардио в тренажерном зале и немного силовых тренировок, но без фанатизма. Весной, осенью и зимой играю в большой теннис и бадминтон. Ещё у меня есть комплекс домашних упражнений, которые делаю почти каждый день.

Для участия в проекте я выбрала ходьбу в достаточно быстром темпе, потому что времени было меньше, чем хотелось бы, и это удобный и доступный вариант.

Честно говоря, это мой первый опыт в таком проекте. Очень хотелось поддержать важную благотворительную инициативу компании А1, в которой я работала несколько лет, и стать ее небольшой частью.





Для себя я поставила цель — ежедневно проходить определенное количество шагов, независимо от настроения или погоды. Главное — пройти как можно больше и сделать это ради благого дела.

Впечатления от участия у меня только положительные — проект действительно нужный и очень вдохновляющий. Особенно приятно в приложении смотреть на всех участников и их ежедневные успехи, видеть, как растет общее количество минут, которое превращается в реальную помощь для Белорусского детского фонда.





Я заметила, что настроение стало лучше. Когда понимаешь, зачем идешь, даже обычная прогулка приносит больше радости. По результатам могу сказать — могло быть и лучше, но начало неплохое!

Ольга, замдиректора

Чем занималась: бег.

бег. Итоговый результат: 610 минут .





— Честно говоря, спорт в моей жизни пока нечастый гость, но я стараюсь это менять. Обычно бегаю 2−3 раза в неделю по 5−7 километров. Рабочие дни почти полностью сидячие — от подъезда до машины и обратно — это и есть вся моя активность. Во время обеда стараюсь вырваться на прогулку, чтобы хоть немного размять ноги. Выходные провожу активнее: вместе с семьей или друзьями выбираемся в интересные места и гуляем по необычным маршрутам.

К бегу я пришла совершенно случайно. В 2018 году моя коллега попала на пробное занятие беговой школы и была на седьмом небе от счастья, рассказывая, что через полгода пробежит полумарафон! Для меня это было что-то нереальное, ведь самой пробежать даже 10 километров казалось фантастикой — последний раз бегала в школе на физкультуре. Но она уговорила меня попробовать, и, к своему удивлению, я полюбила тренировки. А в 2019 году даже пробежала свой первый полумарафон.





Потом тренировки стали нерегулярными, но участие в этом проекте — отличный стимул снова выйти на дорогу и заниматься регулярно. Мне очень нравится быть в таких проектах — внутри каждого из нас есть ребенок, для которого важна игра и соперничество. А еще это действительно возможность сделать что-то полезное для других. К тому же мотивировать себя бежать, когда на работе устал, проще, если знаешь, что минуты активности превратятся в реальное добро.

Для меня главная цель — вернуть регулярность тренировок — уже достигнута, и это радует. Это вдохновляет и мотивирует. А еще приятно видеть, как растет общее число «минут добра» от всех участников, хочется бежать еще больше и вносить свою лепту.





Тренировки дают мне заряд энергии, а после бега чувствую себя обновленной. Беру наушники с любимой музыкой, вдохновляюсь прохладным воздухом вечернего города, и проблемы словно уходят на второй план — наступает состояние полной легкости и свободы.

Юлия, редактор

Чем занималась: плавание, ходьба.

плавание, ходьба. Итоговый результат: 861 минута .





— Со спортом я всю жизнь была на Вы и шепотом. Не занималась ничем, кроме того, что было обязательно на уроках физкультуры в школе и университете. Несколько раз были порывы стать активнее: я покупала абонемент в зал и бросала после пары занятий, ходила с подругой за компанию на йогу, но меня хватало на 1−2 посещения.

Неудивительно, что малоактивный образ жизни вместе с любовью к сладостям привел к тому, что я набрала немало лишних килограммов. Я долго обещала себе что-то с этим сделать, но до дела дошло только в этом году. Изменила свое питание, стала ходить в бассейн и больше двигаться в целом в течение дня. Результат не заставил себя ждать: за 6 месяцев я сумела скинуть 14 килограмм. Это не конец пути, моя цель — избавиться еще от 7.

Я решила, что буду участвовать в проекте «У адным рытме з А1» в тот же день, когда он стартовал. Мне было важно поддержать свою активность дополнительной мотивацией — делать доброе дело. Это очень воодушевляет, когда ты стараешься не только себе на пользу, но и для других.

За время участия в проекте я трижды сходила в бассейн: каждый сеанс по 45 минут. Также поставила себе цель каждый день ходить больше 10 тыс. шагов. Оказалось, что даже прогулки от дома до метро и обратно для этого было достаточно.





С каждым днем все больше чувствовалось внутреннее обновление: появилась легкость, улучшилось настроение, исчезла привычная усталость к вечеру, пришло ощущение уверенности, что я могу на многое повлиять сама.

Этот проект стал для меня отличной возможностью не просто заниматься спортом, а делать это в позитивном коллективном формате. Участие в «У адным рытме з А1» показало, как важно в работе создать не просто офис, а настоящую команду, где поддержка и совместные цели выходят за рамки рабочих задач. Корпоративная культура — это не только про корпоративы и KPI, а про создание среды, в которой люди меняются к лучшему: заботятся о здоровье, вдохновляют друг друга и вместе реализуют полезные инициативы. Это настоящий пример, как бизнес может влиять на жизнь общества своими действиями — маленькими, но значимыми.





Для меня этот эксперимент стал личным вызовом и маленькой победой. Я чувствую уверенность в себе, заметила приятные изменения во внешности, но самое главное — по-новому почувствовала, как легко можно помогать другим, просто занимаясь собой.

Анастасия, маркетолог

Чем занималась: фигурное катание, ходьба.

фигурное катание, ходьба. Итоговый результат: 899 минут .





— Обычно я прохожу от десяти до двадцати тысяч шагов в день, а иногда, если удается, даже поднимаю планку до тридцати тысяч. Иногда бегаю, но сейчас вечерами много работы, встреч, мероприятий, поэтому приходится переносить или отменять тренировки.

Еще одно мое активное увлечение — фигурное катание. Это мое хобби, занятие для души — занимаюсь иногда с тренером, один-два раза в неделю, когда позволяет свободное время.

В целом спорт всегда был частью моей жизни: в детстве занималась танцами, была легкая атлетика и волейбол. Еще увлекалась верховой ездой, но пока пришлось поставить это на паузу. В общем, активность у меня разная, стараюсь использовать максимум возможностей.





Почему ходьба и фигурное катание? По факту, времени мало, а ходьба — это самый доступный и подходящий вид активности. Мне нравится, что это легко вписывается в повседневную жизнь.

Когда мне предложили присоединиться к проекту -я подумала: почему бы нет? Я всегда стараюсь участвовать в социальных инициативах, планирую развиваться дальше в этом направлении.

Моя основная цель — просто ходить больше. Я заметила, что появилось больше мотивации двигаться, даже когда после работы или мероприятий хочется расслабиться и полежать. Проект очень мотивирует и вдохновляет — эта геймификация простых ежедневных шагов как будто подкидывает дополнительный заряд. Особенно приятно осознавать, что каждая минута — это не просто цифры, а реальная помощь другим.





Заметила ли я изменения? Однозначно! После прогулок я чувствую кайф — люблю ходить, для меня это ещё и время для раздумий, рефлексии, наблюдений. В маркетинге наблюдательность — важный навык, а прогулки дают возможность посмотреть на всё с другой стороны, вдохновиться природой, архитектурой, людьми.

Анита, фотограф

Чем занималась: силовые тренировки, ходьба.

силовые тренировки, ходьба. Итоговый результат: 702 минуты .





— Раньше я регулярно ходила в тренажёрный зал — это было 2−3 года назад, тогда работы было меньше. Сейчас совмещать тренировки и съемки очень сложно: часть работы приходится делать дома, а за время тренировки я могу успеть обработать две съемки. Поэтому сейчас предпочтение я чаще отдаю работе.

Но активность у меня есть — ведь почти каждый день я езжу на съёмки с тяжелой техникой, а это 5−6 килограммов с собой. Хожу очень много пешком, и это, наверное, мое кардио с весом. Такой вот необычный спорт!

Мне почему-то всегда нравились силовые тренировки — люблю «потягать железо» в меру своих сил. Я не из тех, кто переворачивает шины или поднимает супертяжести, но заниматься с гантелями и штангой мне нравится — это приносит удовольствие и дает силы. Я понимаю, что медитации, пилатес, йога — это не мое, я человек действия, динамики.





Участие в проекте для меня — это возможность делать добро просто так, в обычной жизни. Идешь с подругами на прогулку, или с домашним питомцем, включаешь шагомер — и каждый твой шаг становится помощью для детей. Это очень круто и легко одновременно. Ну и отличная мотивация не лениться.

Главная цель — начать тренироваться снова и закрепить регулярность. Иногда лень дает о себе знать, но с начала проекта я решилась каждый день делать хоть что-то — будь то легкая тренировка дома или прогулка. И это уже обещание самой себе.

Сам процесс — классный! Ты занимаешься тем, что привык делать, и одновременно помогаешь другим. Проект дает вызов — быть активной каждый день, пусть по чуть-чуть. Это здорово — прокачать привычку движения, даже когда день выдался тяжелым.





После тренировок всегда чувствую себя лучше, бодрее — даже если была уставшая после работы. Утренняя тренировка дает заряд на весь день, а вечерняя помогает расслабиться и лучше спать.

Считаю, что такие проекты очень нужны компаниям, они помогают раскрыть людей с другой стороны — не только как специалистов, но и как живых, активных людей. И я не разочаровалась в коллегах, все молодцы!

Вместо вывода

Команде «Про бизнес» удалось собрать 4093 минут активности в общую копилку проекта «У адным рытме з А1: Хвіліны дабра».





Если честно, мы и не заметили, как втянулись: сначала просто за компанию, а потом уже по-настоящему — ради азарта, ради детей, ради соревновательного огонька и банального удовольствия чувствовать себя молодцом вечером после тяжёлого дня. В итоге каждый наш «ленивый» шаг, смешной скриншот и разговор о спортивных победах и провалах стал частью чего-то большего.

Минут мы собрали немало — но главное не в цифрах. Главное, что теперь внутри команды стало больше взаимной поддержки и улыбок, желания не «отлежаться», а выйти лишний раз прогуляться. Оказалось, что искренний командный спорт и забота о других — это нечто заразительное. Наверняка кто-то продолжит бегать или ходить в бассейн даже после окончания проекта. А уж новую традицию добрых минут в редакции точно заведём. Потому что когда спорт превращается в добро, нет смысла останавливаться.