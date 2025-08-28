От ремесленников до корпораций: как Яндекс Go помогает бизнесу сокращать расходы и повышать лояльность сотрудников

Источник материала: ProBusiness

Яндекс Go для бизнеса уже стал таким же незаменимым инструментом, как ChatGPT в повседневной работе. Сервис помогает как индивидуальным предпринимателям и ремесленникам, так и крупным компаниям с 20 000 сотрудников оптимизировать расходы на транспорт, повышать мобильность сотрудников и упрощать логистику.

В Беларуси сервис работает около 5 лет, его услугами уже пользуются более 2000 белорусских компаний.

Руководитель развития направления в СНГ Карина Поцелуева рассказала, как Яндекс Go для бизнеса помогает в оптимизации расходов, повышении лояльности сотрудников и даже замены автопарка.

Основные сценарии использования Яндекс Go для бизнеса

Карина Поцелуева

Руководитель сервисов Яндекс Go для бизнеса в странах СНГ

— Наши клиенты в Беларуси — компании совершенно разных сфер, от ИП-в и ремесленников до промышленных гигантов. Если говорить про ТОП-5 индустрий, то я бы выделила финансовую сферу (банки, лизинг, страхование), ритейл, производство, телеком и HoReCa.

Вот самые распространенные сценарии, по которым компании используют Яндекс Go:

1. Бизнес-поездки и встречи. Компании используют корпоративное такси для служебных поездок. Это могут быть встречи делегаций (трансфер гостей из аэропорта, вокзала или отеля) или офисные перемещения, например поездки сотрудников на переговоры, в банк, в налоговую или между филиалами.





2. Доставка грузов и документов.

Кто использует:

Малый бизнес (цветочные магазины, ремесленники) для перевозки товаров клиентам;

Крупные компании для отправки документов, образцов продукции, мелких грузов;

Ивент-агентства для логистики оборудования и доставки персонала на мероприятия.

Не нужно нанимать курьеров, всё можно сделать через один сервис. А грузовое такси позволяет перевезти даже мебель или технику.

«Работаю с сервисом год и очень довольна»

Елена Мелешко

Индивидуальный предприниматель

— С Яндекс Go для бизнеса работаю около года. Моя деятельность как предпринимателя связана с доставкой питания для работников одной небольшой фабрики. Мне необходимо ежедневно, в одно и тоже время, в чистой машине доставить определенное количество обедов. Передаю не только термосы с едой, но и бумаги сопровождения. За год ничего не потерялось в дороге и не было ни одного опоздания.

Я пробовала работать и с другой компанией такси, и с частными извозами — во всех случаях время от времени то машина ломается, то человек подводит. В данном случае я не привязана ни к одной машине и мне неважно, какая из них приедет, ведь она в любом случае будет отвечать моим требованиям: машины чистые, водители приветливые.





Из «плюшек»: Яндекс Go для бизнеса дает мне что-то вроде аванса или отсрочки платежа: я могу сначала совершить несколько поездок, а потом оплатить. Обычно я этой услугой не пользуюсь, но однажды, во время уплаты квартальных налогов, она меня здорово выручила! Сейчас мое авансирование составляет около 1200 BYN — для меня это хороший бонус.

Служба поддержки тоже никогда не оставляет меня без внимания, любые вопросы решаются в течение пару часов. Сервисом я довольна. Отчеты присылают на почту, это лично для меня очень удобно. Ну, и, пожалуй, самый большой плюс и основа всего — то, что это легальная работа и я могу отражать их услугу в затраты. Сохраняется история всех совершенных мною доставок, так что с отчетностью вопросов не возникает никогда.

3. Массовый развоз сотрудников.

Для кого актуально:

Колл-центры, где есть ночные смены, ранние/поздние выезды;

Производства — доставка рабочих на удалённые объекты;

HoReCa, когда сотрудники работают по ночам;

Строительные компании — логистика бригад.

В систему вносят адреса всех сотрудников и сервис сам выстраивает порядок развоза, учитывая пробки. Это дешевле, чем содержать корпоративные автобусы или развозить людей на личных машинах.





4. Усиление HR-бренда.

Как это помогает компаниям:

Повышает лояльность — сотрудники ценят заботу о комфорте;

Делает компанию привлекательнее на рынке труда из-за расширенного соцпакета;

Снижает текучку, особенно в сферах с неудобным графиком (колл-центры, производство, строительство).

Сокращает время поиска сотрудников. Если раньше компания подыскивала инженера сервисной службы со своим автомобилем, то сейчас наличие своей машины уже не так важно.

Нестандартные кейсы

Кроме обычных ситуаций использования, некоторые компании достаточно креативно применяют возможности сервиса Яндекс Go для бизнеса:

Одна FMCG-компания оплачивает такси для детей сотрудников (доставка в школу/сад), чтобы родители вовремя попадали на работу;

Поездки могут использоваться в мотивационных программах для сотрудников в качестве бонусов за достижения (например, за лучшие KPI);

Промо-акции в ритейле: «Купи товар — получи сертификат на такси»;

Корпоративные подарки — вместо стандартных сувениров можно дарить промо-коды на такси (например, на 8 Марта).

Преимущества Яндекс Go для бизнеса

Сокращение расходов за счёт отказа от собственного автопарка (экономия на покупке и содержании машин, топливе, страховке и зарплатах водителей);

Гибкие лимиты — руководитель может установить разные тарифы для топ-менеджеров и рядовых сотрудников;

Легкая отчётность — не нужно собирать чеки, все данные бухгалтерия получает автоматически в конце месяца;

Контроль расходов — все маршруты фиксируются в системе и руководитель может в режиме реально времени видеть, где сейчас едут его сотрудники;

Можно выбрать как вариант предоплаты (суммы на счету) или постоплаты по итогу месяца;

Один сервис — и для личных, и для рабочих целей. Когда сотрудник вызывает такси в приложении Яндекс Go, он может выбрать поездку для личных целей (и сам ее оплачивает) или для целей компании (в этом случае система попросит указать, куда он едет);

Поддержка 24/7 и водители с рейтингом не ниже 4,8.

«Уровень удовлетворенности сотрудников вырос на 15%»

Диана Шимановская

HRD KFC (ООО «Бел Фуд Сервис»)

— В 2020 году сеть ресторанов KFC выросла в 2 раза: с 15 до 30 заведений. Мы задумались: как оптимизировать маршруты, как выстроить все процессы с сотрудниками и их работой и как получить надежность, безопасность и 100% гарантию наличия авто? Тогда мы и стали использовать клиентами Яндекс Gо для бизнеса.

Наши рестораны находятся в 10 городах, это 57 объектов и более 100 пользователей, но сейчас мы контролируем все поездки в одном личном кабинете. У нас один договор и счет на всю компанию, что позволяет грамотно бюджетировать затраты и контролировать все поездки тоже в одном месте.

И мы спокойны за сотрудников, ведь машина за ними точно приедет. У нас был опыт локальных перевозчиков в малых городах, которые не могли нам гарантировать работу 24/7/365 дней в году.





Вот для каких целей мы используем сервис Яндекс Go для бизнеса:

для развоза сотрудников в вечернее или ночное время;

для перемещения территориальных управляющих между ресторанами, когда их служебный автомобиль в ремонте или на ТО;

для срочной доставки документов или деталей в рестораны;

для развоза подарков партнерам и ресторанам в новогодние и гендерные праздники.

Какие цели мы преследуем еще:

1. Безопасность и комфорт сотрудников:

ночной развоз гарантирует безопасное возвращение персонала домой после смен, особенно в позднее время;

снижается риск дорожно-транспортных происшествий и других опасных ситуаций, связанных с самостоятельным возвращением домой. Ведь после тяжелой смены сотрудник устал и снижается концентрация на дороге;

улучшение морального климата: сотрудники чувствуют заботу, что повышает их лояльность;

дополнительный плюс для сотрудников — возможность увеличивать свой заработок. 80% сотрудников в KFC — это студенты на подработке. Благодаря развозу на такси они могут расширить свои временные возможности и работать больше часов.

2. Продление времени работы ресторана:

возможность увеличить часы работы, включая поздние вечера и ночные смены, без дополнительных логистических затруднений;

уменьшается вероятность опозданий или прогулов — персонал точно знает, как доберется домой;

более длительная работа — больше Гостей, выше прибыль.





3. Повышение производительности и мотивации:

уменьшение стресса, связанного с организацией транспорта, позволяет сосредоточиться на работе;

работники готовы брать дополнительные смены, зная, что проезд будет организован;

повышение вовлеченности и удовлетворенности — меньше текучесть кадров.

4. Репутация и имидж компании:

ответственный подход к организации труда — весомое преимущество на рынке работодателей.

5. Оптимизация затрат:

корпоративный транспорт может оказаться дешевле компенсаций за такси и возможных убытков от непредсказуемого графика;

большое количество ресторанов и сотрудников позволяет сейчас формировать гибкую логистику, адаптировать маршруты: время и затраты под контролем.

Использование Яндекс Gо для бизнеса — это снижение затрат, повышение эффективности и удобство. Основные преимущества Яндекс Корпоративного такси перед другими перевозчиками для нас:

контроль и прозрачность благодаря личному кабинету с полной детализацией поездок: маршруты, время, стоимость, пассажиры;

возможность работы с бюджетами, точное планирование и отсутствие перерасходов, благодаря лимитам на поездки и классы авто для разных сотрудников.

Мы ежегодно проводим уровень удовлетворенности сотрудников (Employees engagement survey). Сейчас уровень удовлетворенности 92%, но тут надо понимать, что Яндекс Go для бизнеса у нас уже 5 лет. Уровень удовлетворенности вырос уже тогда, на запуске этого проекта. За 5 лет рост составил +15%.

Не просто такси

Яндекс Go для бизнеса — это не просто альтернатива служебным машинам, а эффективный инструмент для оптимизации логистики, HR-стратегий и даже маркетинга. Компании экономят на автопарке, повышают лояльность сотрудников и упрощают документооборот — и всё это в одном сервисе!