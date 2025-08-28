|
От ремесленников до корпораций: как Яндекс Go помогает бизнесу сокращать расходы и повышать лояльность сотрудников
28.08.2025 14:58 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В Беларуси сервис работает около 5 лет, его услугами уже пользуются более 2000 белорусских компаний.
Руководитель развития направления в СНГ Карина Поцелуева рассказала, как Яндекс Go для бизнеса помогает в оптимизации расходов, повышении лояльности сотрудников и даже замены автопарка.
Основные сценарии использования Яндекс Go для бизнеса
— Наши клиенты в Беларуси — компании совершенно разных сфер, от ИП-в и ремесленников до промышленных гигантов. Если говорить про ТОП-5 индустрий, то я бы выделила финансовую сферу (банки, лизинг, страхование), ритейл, производство, телеком и HoReCa.
Вот самые распространенные сценарии, по которым компании используют Яндекс Go:
1. Бизнес-поездки и встречи. Компании используют корпоративное такси для служебных поездок. Это могут быть встречи делегаций (трансфер гостей из аэропорта, вокзала или отеля) или офисные перемещения, например поездки сотрудников на переговоры, в банк, в налоговую или между филиалами.
2. Доставка грузов и документов.
Кто использует:
Не нужно нанимать курьеров, всё можно сделать через один сервис. А грузовое такси позволяет перевезти даже мебель или технику.
«Работаю с сервисом год и очень довольна»
— С Яндекс Go для бизнеса работаю около года. Моя деятельность как предпринимателя связана с доставкой питания для работников одной небольшой фабрики. Мне необходимо ежедневно, в одно и тоже время, в чистой машине доставить определенное количество обедов. Передаю не только термосы с едой, но и бумаги сопровождения. За год ничего не потерялось в дороге и не было ни одного опоздания.
Я пробовала работать и с другой компанией такси, и с частными извозами — во всех случаях время от времени то машина ломается, то человек подводит. В данном случае я не привязана ни к одной машине и мне неважно, какая из них приедет, ведь она в любом случае будет отвечать моим требованиям: машины чистые, водители приветливые.
Из «плюшек»: Яндекс Go для бизнеса дает мне что-то вроде аванса или отсрочки платежа: я могу сначала совершить несколько поездок, а потом оплатить. Обычно я этой услугой не пользуюсь, но однажды, во время уплаты квартальных налогов, она меня здорово выручила! Сейчас мое авансирование составляет около 1200 BYN — для меня это хороший бонус.
Служба поддержки тоже никогда не оставляет меня без внимания, любые вопросы решаются в течение пару часов. Сервисом я довольна. Отчеты присылают на почту, это лично для меня очень удобно. Ну, и, пожалуй, самый большой плюс и основа всего — то, что это легальная работа и я могу отражать их услугу в затраты. Сохраняется история всех совершенных мною доставок, так что с отчетностью вопросов не возникает никогда.
3. Массовый развоз сотрудников.
Для кого актуально:
В систему вносят адреса всех сотрудников и сервис сам выстраивает порядок развоза, учитывая пробки. Это дешевле, чем содержать корпоративные автобусы или развозить людей на личных машинах.
4. Усиление HR-бренда.
Как это помогает компаниям:
Нестандартные кейсы
Кроме обычных ситуаций использования, некоторые компании достаточно креативно применяют возможности сервиса Яндекс Go для бизнеса:
Преимущества Яндекс Go для бизнеса
«Уровень удовлетворенности сотрудников вырос на 15%»
— В 2020 году сеть ресторанов KFC выросла в 2 раза: с 15 до 30 заведений. Мы задумались: как оптимизировать маршруты, как выстроить все процессы с сотрудниками и их работой и как получить надежность, безопасность и 100% гарантию наличия авто? Тогда мы и стали использовать клиентами Яндекс Gо для бизнеса.
Наши рестораны находятся в 10 городах, это 57 объектов и более 100 пользователей, но сейчас мы контролируем все поездки в одном личном кабинете. У нас один договор и счет на всю компанию, что позволяет грамотно бюджетировать затраты и контролировать все поездки тоже в одном месте.
И мы спокойны за сотрудников, ведь машина за ними точно приедет. У нас был опыт локальных перевозчиков в малых городах, которые не могли нам гарантировать работу 24/7/365 дней в году.
Вот для каких целей мы используем сервис Яндекс Go для бизнеса:
Какие цели мы преследуем еще:
1. Безопасность и комфорт сотрудников:
2. Продление времени работы ресторана:
3. Повышение производительности и мотивации:
4. Репутация и имидж компании:
5. Оптимизация затрат:
Использование Яндекс Gо для бизнеса — это снижение затрат, повышение эффективности и удобство. Основные преимущества Яндекс Корпоративного такси перед другими перевозчиками для нас:
Мы ежегодно проводим уровень удовлетворенности сотрудников (Employees engagement survey). Сейчас уровень удовлетворенности 92%, но тут надо понимать, что Яндекс Go для бизнеса у нас уже 5 лет. Уровень удовлетворенности вырос уже тогда, на запуске этого проекта. За 5 лет рост составил +15%.
Не просто такси
Яндекс Go для бизнеса — это не просто альтернатива служебным машинам, а эффективный инструмент для оптимизации логистики, HR-стратегий и даже маркетинга. Компании экономят на автопарке, повышают лояльность сотрудников и упрощают документооборот — и всё это в одном сервисе!
Хотите внедрить это в своей компании? Оставьте
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От ремесленников до корпораций: как Яндекс Go помогает бизнесу сокращать расходы и повышать лояльность сотрудников
Яндекс Go для бизнеса уже стал таким же незаменимым инструментом, как ChatGPT в повседневной работе. Сервис помогает как индивидуальным предпринимателям и...
|
Архив (Разное)