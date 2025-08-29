ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
От идей к партнёрству: китайские товары, технологии и услуги на выставке в «Великом камне»

29.08.2025 11:31 — Разное | ProBusiness  
3 сентября 2025 года в выставочном центре индустриального парка «Великий камень» откроется IV Выставка китайских товаров и услуг − событие, которое из года в год объединяет бизнес-сообщество Китая и Беларуси.

Для белорусского бизнеса это не просто выставка, а реальная возможность увидеть вживую новые технологии, услуги и решения, которые завтра будут задавать тренды в машиностроении, логистике, финансах, медицине и интеллектуальном производстве.
Здесь будут представлены все − от автомобилей и промышленного оборудования до «умных» технологий, финансовых инструментов и решений для бизнеса.

В этом году в экспозиции примут участие 112 компаний и организаций из Китая. Среди них − крупнейшие китайские корпорации, технологические стартапы, отраслевые институты и транспортные операторы.

⇒Узнать больше о выставке и ее участником можно по ссылке


Организаторы позаботились о максимальном комфорте посетителей: трансфер от города, удобные зоны для общения и насыщенная программа − все это создает атмосферу, где легко договариваться и строить долгосрочные связи.

И, конечно, сама локация выставки говорит за себя: индустриальный парк «Великий камень» − это не просто площадка, а новая точка роста международного бизнеса: готовая инфраструктура, льготы и сервисы, созданные для того, чтобы компании росли быстрее и выходили на новые рынки.

⇒Подробнее о возможностях парка


 
 
Какими аргументами можно заинтересовать потенциального инвестора
﻿
