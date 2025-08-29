Какими аргументами можно заинтересовать потенциального инвестора

Источник материала: ProBusiness





Напомним, что ключевая проблема, из-за которой проект Вадима Маршака, Сергея Дивина и Натальи Власенко Sportmix не продвигается — отсутствие финансирования. Но в июле предприниматели наконец нашли решение и уже рассматривают две минские площадки для тестового запуска. Участники совместного проекта «Про бизнес» и консалтинговой компании «Ресолва» «Ожидание и Реальность», рассказали, что предприняли для решения вопроса в июле и как планируют построить работу в августе.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Нам удалось донести партнерам прозрачность финансовой модели, что повысило их интерес»

— Проект продолжает набирать обороты: мы укрепляем партнерскую сеть, прорабатываем новые форматы финансирования и выходим на финальную стадию подготовки к запуску. Параллельно открываются дополнительные возможности: от совместных пилотных запусков до стратегических коллабораций. Все это приближает момент, когда мы сможем принять первых участников.

В июле мы планировали завершить концепцию и презентационные материалы центра, проработать варианты финансирования: рассматривали возможность венчурных инвестиций и займа. Последний появился как новая опция. Параллельно с этим хотели укрепить партнерские связи и подготовиться к запуску пилотного этапа.

В результате мы подготовили обновленный пакет материалов для презентации инвесторам и получили обратную связь от потенциальных партнеров по улучшению бизнес-модели. Также проработали схему запуска проекта с заемным финансированием: определили конкретные сроки возврата и возможную прибыль для кредитора. Провели четыре целевых встречи с новыми контактами. С некоторыми из них мы уже обсуждаем условия. Детализировали план запуска: от тестового периода до полного масштабирования.





Нам удалось усилить аргументацию и донести партнерам прозрачность финансовой модели, что повысило их интерес. При этом мы все еще не можем закрыть сделку, так как новый формат финансирования требует дополнительных юридических консультаций и согласования условий. Некоторые потенциальные инвесторы хотят видеть уже подписанные партнерские соглашения с площадками, а это увеличивает время переговоров.

«За счет оптимизации стартовых расходов смогли сократить предполагаемый срок выхода на операционную окупаемость с 18 до 14 месяцев»

Но наши усилия в июле все же помогли расширить базу потенциальных инвесторов — добавилось шесть новых целевых контактов. Также мы получили подтверждение готовности принять участие в тестовом этапе проекта от двух площадок в Минске. За счет оптимизации стартовых расходов смогли сократить предполагаемый срок выхода на операционную окупаемость с 18 до 14 месяцев.





В августе планируем провести не менее пяти встреч с инвесторами: три — по венчурному формату, два — по заемному. планируем также подписать предварительное соглашение с партнерскими площадками; завершить юридическую проработку условий заемного финансирования; подготовить промо-материалы для запуска предрегистрации участников (цель — 50 заявок на тестовый этап); начать серию переговоров с действующими спортивными центрами, у которых нет конкурирующих направлений, но есть подходящие площади для быстрого запуска проекта на партнерских условиях. Мы видим таких собственников спортивных секций как отдельную целевую аудиторию для сотрудничества. Если среди читателей есть те, кто узнает себя в этом описании, будем рады познакомиться, обсудить идеи и вместе найти точки пересечения. Это может быть как долгосрочное партнерство, так и разовое сотрудничество, включая аренду.

