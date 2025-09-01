Как беларус зарабатывает на тренингах по выживанию

Источник материала: ProBusiness





Что получится, если смешать опыт службы в МЧС, спортивную дисциплину и врожденный перфекционизм? Из этого легко составить эксклюзивный бизнес-продукт — обучающие курсы и тренинги по выживанию в опасных ситуациях. Именно такое дело развивает минчанин Владимир Кишкар. С детства будучи активным, увлекаясь темой безопасности, владея навыками лидера, мужчина основал свой бизнес в неочевидной нише — сейчас он проводит тимбилдинги различной степени «жесткости» и корпоративные обучения. Владимир рассказал «Про бизнес» о своем пути, главных вызовах, чеках и планах на дальнейшее развитие.

Работал водителем скорой помощи и служил в разведывательной роте

Детство Владимира пришлось на 90-е. Среди его сверстников «игры на выживание» были нормой — забраться на дерево, прогуляться по стройке или по заброшенному зданию. Однажды подростки даже перенесли компьютерный шутер Counter-Strike в реальную жизнь: нашли пневматические винтовки, забрались на крышу дома, поделились на команды и начали «перестрелку». С малых лет будущий предприниматель увлекался спортом, военной тематикой, хотя в семье никто профессионально не служил.

— У меня серьезный, авторитетный отец. Есть его мнение и есть неправильное. Я, кстати, такой же, — улыбается мужчина. — И в школьные годы именно отец настоял на том, чтобы я поступал в минский лицей МЧС. Он видел меня не спасателем и не пожарным: скорее, сотрудником, который ходит с инспекцией по объектам. В моей голове представление было другим, я с интересом относился к опасности и возможностям получать адреналин.

Предприниматель отмечает, что он мало чем отличался от одноклассников и однокурсников. Выделяет лишь несколько свойств характера:

— Я не могу долго сидеть на месте. У меня должна быстро и часто меняться картинка, иначе все окружающее мне надоедает. Плюс я перфекционист, самокритичный и с синдромом «самозванца». Спорт с годами помог спокойнее относиться к неудачам. Не получилось — двигаюсь дальше, не сижу и не жалею себя.





После лицея МЧС Владимир планировал поступить на общевойсковой факультет Военной академии, но не хватило баллов. Несколько месяцев поработал водителем скорой помощи, а затем пошел в армию.

— Тогда с отцом у нас были особенно напряженные отношения, поэтому в военкомате я попросил отправить меня подальше от Минска. Так оказался в Бресте, в силах специальных операций. Захотел стать «элитой в элите» — сдал нормативы и поступил на службу в разведывательную роту, куда брали всего 15 человек из 500.

С годами мужчина понял: спорт с детства, два года в лицее МЧС и полтора года в разведроте стали фундаментом того, что он делает сейчас.

«В день зарабатывал столько, сколько моя мама — в месяц»

Первый предпринимательский опыт Владимир получил еще в юности. Вместе с другом они ездили на оптовый рынок в Ждановичах. Вначале просто разгружали фуры, потом сбросились, купили собственную машину — и начали оптом закупать, а затем в розницу продавать овощи и фрукты возле магазинов.

— В день зарабатывал столько, сколько моя мама — в месяц. Так мы торговали до первых холодов. После службы в армии к этому делу я не вернулся, пошел в наем — стал личным водителем руководителя строительной компании. Целые дни проводил за рулем красивых дорогих машин, но было скучно. И вот, когда мне было 22−23 года, я поступил в Национальную школу красоты, чтобы учиться на модель. Там же познакомился с белорусским дизайнером Иваном Айплатовым. Параллельно меня не отпускала военная романтика, поэтому возникла идея — создать коллекцию повседневной одежды для десантников. Вместе со знакомой мы даже отрисовали эскизы.

Идея переродилась в бизнес, но реализация стала чуть иной. Вместе с тем самым другом, с которым Владимир торговал овощами и фруктами, они снова отправились на оптовый рынок — на этот раз в Москву, где совершенно случайно наткнулись на военный магазин. В Минске ничего подобного Владимир не видел. Он закупил флаги, тельняшки и другие товары, повез их домой.





— В сентябре 2013 г. я стал ИП, открыл точку на Ждановичах и онлайн-магазин военных товаров. Создал группу «ВКонтакте», назвал ее «Магазин ВДВ». По выходным с большими сумками ездил в армейские части, продавал парадную форму. Чуть позже в Минске на станции метро «Пролетарская» начал работать мой полноценный офлайн-магазин. Мне активно помогали друзья, со временем к делу подключилась будущая жена. Я постоянно обучался — SMM, таргетинг, настройка маркетинговых каналов.

«На третьи сутки я буквально наблюдаю злость в глазах участников, они находятся на эмоциональном дне, но к концу тренинга большинство довольны и благодарны»

Продажа военных товаров приносила Владимиру доход, которого было достаточно для жизни, но мужчина продолжал «менять картинку» вокруг себя. По приглашению знакомого пришел на мужские тренинги к известному российскому эксперту по безопасности Эду Халилову. Тот, в свою очередь, занятый проектами по всей России и за рубежом, в скором времени попросил Владимира организовать один из курсов по выживанию — обеспечить все, чтобы сам Эд мог просто приехать в Беларусь и провести мероприятие. Так первые несколько раз Владимир просто помогал эксперту.

— Тема выживания, экстрима, сложных вызовов интересовала меня всегда. На последующих встречах я становился вторым тренером. Мероприятия проходили так: изначально мы выдавали участникам списки вещей, которые было рекомендовано взять с собой, — для облегчения быта и увеличения КПД тренинга. После чего привозили в лес на три дня. Там заранее и прямо в процессе организовывали ситуации разной степени сложности. Например, выбрасывали в воду рюкзаки со всеми вещами и припасами, предлагали развести огонь без спичек, построить укрытие из подручных материалов, добыть ягоды и другую еду, организовать воздушную переправу с одного на другой берег реки, а затем пройти по ней. Впрочем, «предлагали» — это сказано мягко. На тех обучениях, как и сейчас на моих, слово тренера — закон. Меня могут ненавидеть, но обязаны слушать. Обычно получается так: в ночь со вторых на третьи сутки я буквально наблюдаю злость в глазах участников, они находятся на эмоциональном дне, но к концу тренинга большинство довольны и благодарны. Многие, кстати, возвращаются, что обязывает постоянно дополнять программу. Так я воплощал в жизнь сценарии с «необитаемым островом» на Минском море и возил группу на прыжки с парашютами в Брянской области, реализовал сценарии из книг и фильмов — например, падение самолета и выживание на «случайной» поляне.





Для организации продаж Владимир нашел еще двух специалистов. Если желающие на первые пару тренингов набирались легко, то продажи следующих пришлось настраивать системно, с обоснованием достаточно высокой стоимости — участие в трехдневном тренинге стоило примерно по $ 350 в эквиваленте.

— Я вкладывал в маркетинг свои деньги. Закупал наружную рекламу, настраивал таргетинг, сотрудничал с блогерами, распространял флаеры в ресторанах и спортзалах. Нам удалось создать своего рода лид-магнит. Знакомили людей с темой через очень доступные, по $ 10−20, мастер-классы по выживанию. Увлекали необычными вызовами, а уже затем предлагали полноценные трехдневные обучения.

Параллельно с этим Владимир начал развиваться как блогер — записывал видео, причем сразу делал это профессионально, при помощи оператора. Магазин при этом тоже не запускал — просто делегировал часть задач на супругу. Но сам все дальше уходил в тренинги. Так прошло около трех лет.

«На тренинги могут приехать менеджер и кандидаты на повышение в должности или же на увольнение. В течение трех дней управленец присматривается к поведению людей в нетипичных ситуациях — и, учитывая это, принимает решение»

В 2016 г. пути Владимира Кишкара и Эда Халилова разошлись. За несколько месяцев до очередного тренинга российский эксперт попросил предоплату. Владимиру пришлось бы вносить личные средства, иначе могла сорваться сама поездка. Он посоветовался с женой — и решил, что вполне может провести тренинг самостоятельно. Заранее предупредил участников. В итоге из-за отсутствия Эда Халилова «отменились» всего пару человек, остальные доверились Владимиру.

— Все получилось. Кстати, после тренинга я съездил к Эду в Москву, мы обсудили ситуацию и пожали друг другу руки. Я стал полноценно проводить тренинги, уже не тратя деньги на гонорары эксперта. И, наконец, начал делать на этом собственный бизнес и полноценно зарабатывать.

Магазин армейских вещей, наоборот, постепенно перестал приносить доход. Со временем Владимир закрыл его. Сейчас его время занято организацией офлайн-тренингов, причем, как правило, для корпоративных клиентов.

— Постепенно я начал принимать группы на тимбилдинги, устраивать обучения для топ-менеджеров и участников бизнес-клубов. Обычно провожу по два тренинга в месяц. Работаю в основном самостоятельно, лишь изредка обращаюсь за поддержкой к друзьям. Бухгалтерию доверяю специалисту на аутсорсе. Я существенно упростил процесс продаж, на это теперь уходит минимум времени — для закрытия сделки обычно общаюсь либо с HR-специалистом, либо с руководителем компании. Сезонности как таковой у меня нет, маркетинга тоже. Работает сарафанное радио. Причем, узнавая о тренингах от знакомых, люди идут не столько за навыками, сколько за возможностью интересно и необычно провести время, перезагрузиться, устроить детокс.





Есть еще одна неочевидная задача, которую может решить подобная поездка. Поскольку тренинг забрасывает людей в непривычные для них условия, к Владимиру могут отправиться менеджер и несколько кандидатов на повышение в должности или же на увольнение. В течение трех дней управленец присматривается к поведению людей в нетипичных ситуациях — и, учитывая это, принимает решение.

— Подобный запрос однажды поступил от IT-компании. Управляющая заказала тимбилдинг для топ-менеджеров, причем заранее их ни о чем не предупреждали. Просто попросили приехать в офис в пятницу утром и быть готовыми к тому, что мероприятие закончится в воскресенье вечером. А ко мне было пожелание «сделать максимально жестко». Дело было зимой, морозы стояли -20 °C. Я встретился с участниками в офисе, начал рассказывать о себе. Нужно было видеть их лица, когда они загуглили мое имя и поняли, что их ждет. Могу сказать, что эти люди были счастливы, когда после дня обучения на открытом полигоне получили теплую одежду, когда после активных занятий им удалось соорудить ночлег в сугробе и поспать там. В такие моменты у большинства слетают маски «красавчиков», в полной мере проявляются скрытые черты личности, такие как эгоизм, жадность, а также умение сопереживать и помогать.

Некоторые выбирают индивидуальные занятия:

— Например, у одного из моих клиентов был запрос — чтобы я завел его вглубь Налибокской пущи и оставил там. Человеку хотелось разобраться с ситуацией на незнакомой местности, обеспечить себя самым необходимым и самостоятельно найти выход из леса. У него это получилось, причем несколько раз подряд. Кстати, на случай реальной потери ориентиров в лесу могу порекомендовать несколько лайфхаков. Принять позу разведчика: закрыть глаза, открыть рот и расставить уши как локаторы. Посидеть так 5−10 минут — вы можете услышать лай собак, шум поезда или работу бензопилы в лесу. Определив, куда идти, установить, где это находится — на севере или, скажем, на юго-западе. Такой ориентир поможет не ходить кругами, что в целом свойственно потерявшемуся человеку.





Обсуждая бизнес «на выживание», нельзя не спросить о реальных чрезвычайных ситуациях, когда процесс обучения выходил из-под контроля. Владимир вспоминает лишь один действительно опасный случай.

— Это произошло в Брянской области. Мы с группой выполняли прыжки с парашютами. Я тогда сотрудничал с брендом энергетических напитков, мне нужно было снять интеграцию — как я прямо в воздухе открываю банку и пью из нее. Один из участников захотел повторить это, отвлекшись от установленного алгоритма. Уточню, что при гражданских прыжках в определенный момент полета человек должен «отключать» срабатывание запасного парашюта, достав из устройства специальную шпильку. Если этого не сделать, раскроются оба парашюта — они могут запутаться между собой. Так вот, лечу я, пью свой энергетик. И вижу, что у этого участника раскрывается второй парашют. Он кричит: «Вова, я забыл!» К счастью, в воздухе хорошая слышимость и мне удалось объяснить ему весь порядок действий. В итоге человек приземлился на двух парашютах, хотя рисковал разбиться из-за собственной халатности.

«Иногда придет девушка чуть ли не на каблуках, а спустя пару часов тренинга, как Рэмбо, помогает экипированному мужчине»

Экономика бизнеса простая. Доходы — от платежей участников, расходы — себестоимость тренингов и налоги. Иногда заказчики могут закупить все необходимое сами, в некоторых случаях Владимир берет одежду и инвентарь на себя. Может даже забрендировать вещи по запросу.

Всего продуманы четыре ценовые категории. Например, стоимость четырехчасового мастер-класса по первой помощи стартует от 300 BYN с человека. Есть также вариант противопожарного обучения, когда Владимир учит людей тушить различные виды возгорания и правильно вести себя в чрезвычайной ситуации. Однодневные программы по безопасности в городе либо по выживанию в лесу — 500 BYN с участника. Выезд на два дня и трехдневный тренинг — 800 и 1000 BYN с человека соответственно.





— Я даю задачи как команде, так и индивидуально, ориентируюсь на общее состояние участника, в том числе моральное, на его жизненный опыт. На моих тренингах бывают люди с разным уровнем физической подготовки. Представьте, приходят даже те, кто за всю жизнь ни разу не был в лесу. Конечно, я адаптирую вызовы к их степени готовности. Если же вижу, что человеку слишком легко, усложняю путь — могу забрать ботинок, завязать глаза. После моих тренингов люди начинают ценить самые простые вещи, такие как теплая, мягкая постель, горячая ванна, чистая вода.

Хотя, отмечает Владимир, в экстремальных ситуациях участники могут проявлять себя совершенно неожиданно:

— Иногда придет девушка чуть ли не на каблуках, а спустя пару часов тренинга, как Рэмбо, помогает экипированному мужчине. Моя работа отучивает вешать ярлыки на людей. Участники же, в свою очередь, забирают не только навыки, но и более глубокое понимание самих себя и окружающих людей.

Сейчас у Владимира с женой двое детей. Ожидая появление второго и планируя роды за границей, они решили запустить продукт, который будет работать онлайн. Так пришла идея родительских курсов по безопасности детей. Обучение — из любой точки мира, знания и навыки — все те, что необходимы мамам и папам в течение первых лет жизни малышей. Например, что делать, если ребенок поперхнулся, потерял сознание, получил травму. Владимир записал видеоуроки, которые легли в основу платных курсов. Полноценного запуска этого продукта не случилось, но он по-прежнему остается у предпринимателя «в запасе».

— Возможно, я ищу тот самый идеальный формат для подобного обучения. Делал и переделывал уже три раза — буду улучшать, пока самому не понравится на 100%. Еще мечтаю о полноценном центре для занятий. Вместе с этим работаю на личный бренд, чтобы рассказывать о безопасности на радио и на ТВ, выходить на международный уровень, работать с крупными компаниями, большими бюджетами и эксклюзивными локациями. Это позволит делать сами тренинги максимально интересными.