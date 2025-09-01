Новости мирового бизнеса

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за август 2025 года.

Мозговой имплантат для чтения мыслей создали в Стэндфорде

В августе 2025 г. в журнале Cell было опубликовано исследование, которое может стать прорывом в области нейроинтерфейсов. Ученые представили мозговой имплантат, способный расшифровывать внутреннюю речь человека практически в реальном времени — и при этом защищенный паролем.

Новый интерфейс «мозг–компьютер» (BCI) может правильно интерпретировать до 74% воображаемых предложений. В отличие от предыдущих систем он активируется только в том случае, если пользователь думает о заранее заданном ключевом слове. Это гарантирует, что устройство не станет случайно «подслушивать» мысли, которые человек хотел бы оставить при себе.

«Механизм пароля — простой, но важный шаг к защите конфиденциальности пользователей», — отмечает Сара Вандельт, нейроинженер из Института медицинских исследований Файнштейна (Нью-Йорк).

BCI-технологии уже доказали свою эффективность в помощи людям с нарушениями речи и параличом. Обычно они требуют от пользователя попыток произносить слова вслух, что может быть утомительным. Новый подход меняет правила: система учится распознавать внутреннюю речь, опираясь на сигналы из моторной коры мозга.



Pixabay.com

Исследование проводилось с четырьмя добровольцами, которые испытывали трудности с речью после инсульта или из-за нейродегенеративных заболеваний. Имплант с помощью микроэлектродов регистрировал мозговую активность, а искусственный интеллект переводил сигналы в фонемы и далее в слова из словаря в 125 000 единиц.

Чтобы исключить риск случайного декодирования, исследователи внедрили систему активации паролем. Когда участники представляли себе ключевую фразу «Chitty-Chitty-Bang-Bang», система запускалась с точностью более 98%. Без пароля она оставалась неактивной, что открывает принципиально новый уровень контроля для пользователя.

Исследователи планируют:

расширить зоны исследования мозга за пределы моторной коры,

повысить точность и скорость работы системы,

адаптировать технологию под разные типы речевых нарушений.

«Если мы сможем изучить больше областей мозга, то получим шанс помочь большему числу людей с проблемами речи», — говорит Эрин Кунц, нейроинженер из Стэнфорда и соавтор исследования.

Lamborghini Fenomeno: редкий суперкар за $ 3,5 млн, который гремит громче землетрясения

В мире, где громкие заявления — часть имиджа, Lamborghini вышла на новый уровень: Fenomeno настолько яркий и шумный, что, по шуткам, его можно было бы регистрировать по шкале Рихтера. Кажется, это самая быстрая Lamborghini в истории. Эксклюзивная модель, представленная в преддверии Monterey Car Week, продолжает традиции итальянского бренда: экстремальный дизайн, экстремальная мощность и ограниченный выпуск. Всего будет выпущено 29 экземпляров, каждый стоимостью от $ 3,5 млн.



Carscoops.com

Lamborghini Fenomeno — это не просто суперкар, а настоящее коллекционное произведение искусства на колесах. С его агрессивным обликом, модернизированным V12 и ограниченным тиражом всего в 29 экземпляров он уже сейчас вписал свое имя в историю бренда. Для большинства людей он останется мечтой, но для избранных счастливчиков Fenomeno станет воплощением мощности, стиля и эксклюзивности.

BMW превратила двигатель R 18 Big Boxer в эспрессо-машину за € 7 900

Совместно с ECM Espresso Coffee Machines Manufacture GmbH баварский бренд представил Big Coffee Boxer — лимитированную серию кофемашин, созданных на основе легендарного двигателя R 18 Big Boxer. В основе машины — реальные компоненты 1802-кубового оппозитного двигателя R 18, самого мощного двухцилиндрового мотора BMW. Инженеры встроили в него варочную группу E61, признанную золотым стандартом в мире эспрессо, и создали конструкцию, в которой металл, мощь и кофейное искусство объединились в единое целое.



Yankodesign.com

Big Coffee Boxer установлен на прочную металлическую подставку с плавающим поддоном для капель. Несмотря на «мотоциклетные корни», машина выглядит утонченно и современно. BMW и ECM оснастили кофемашину набором профессиональных функций:

Два независимых бойлера: позволяют одновременно подавать пар для молока и готовить эспрессо.

Роторный насос: работает тише классических вибрационных и обеспечивает стабильное давление для максимального раскрытия аромата.

Механические регуляторы: вместо сенсорных панелей — два ретро-манометра для контроля давления.

Счетчик выстрелов: фиксирует время экстракции, помогая добиться идеального результата.



Чтобы дополнить опыт, BMW пригласила к сотрудничеству мюнхенскую обжарочную компанию Dallmayr, которая подбирает кофейные смеси специально для Big Coffee Boxer. Проект выпущен ограниченным тиражом — всего 80 экземпляров по всему миру. Стоимость каждой машины € 7 900. Это предложение не для всех, но именно в этом и заключается ее суть: Big Coffee Boxer — предмет страсти, инженерное искусство и коллекционный объект для тех, кто ценит кофе так же сильно, как культовые мотоциклы BMW.

BMW Motorrad давно известна своими смелыми экспериментами с моделью R 18, но Big Coffee Boxer — пожалуй, самый неожиданный и в то же время самый яркий из них. Это не просто кофемашина, а символ того, как любовь к технике и культуре кофе может слиться в одном объекте.

Основатель Nike Фил Найт пожертвовал $ 2 млрд онкологическому инститиуту Орегона, где Найт вырос и основал Nike

29 августа 2025 г. миллиардер и соучредитель Nike Фил Найт и его супруга Пенни сделали крупнейшее единовременное пожертвование в истории американских образовательных учреждений. Их вклад в размере $ 2 млрд направлен в Институт рака Knight при Орегонском университете здоровья и науки (OHSU).

Сумма в $ 2 млрд стала новым рекордом, обогнав предыдущее крупнейшее пожертвование Майкла Блумберга в $ 1,8 млрд Университету Джонса Хопкинса (2018 г.). По данным The Wall Street Journal, новый вклад фактически удвоит размер онкологического центра. Доктор Брайан Друкер, бывший директор Института, отметил: «Эти средства изменят то, как мы заботимся о пациентах, продолжая разрабатывать инновационные методы лечения».



Forbes.com

Фил Найт, состояние которого оценивается в $ 35,4 млрд, известен как один из крупнейших частных благотворителей в США. В 1964 г. вместе с тренером Биллом Бауэрманом он основал компанию Blue Ribbon Sports, позже ставшую Nike. В 2016 г. Найт ушел с поста председателя совета директоров, но его семья по-прежнему владеет около 20% компании, рыночная капитализация которой сегодня превышает $ 112 млрд.

Институт рака Knight и OHSU получат уникальную возможность расширить исследования и терапию. По мнению экспертов, это пожертвование станет не только крупнейшим в истории, но и переломным моментом в развитии онкологических исследований в США.

Google официально вышел на рынок ядерной энергетики

18 августа 2025 г. Google объявила о сотрудничестве с Kairos Power и Tennessee Valley Authority (TVA) для строительства первой в США атомной электростанции четвертого поколения в Оук-Ридже, штат Теннесси. Объект начнет поставлять электроэнергию центрам обработки данных компании на юго-востоке США с 2030 г.

Рост технологий, включая генеративный искусственный интеллект, требует колоссальных объемов энергии. Центры обработки данных становятся все более энергоемкими, и потребление электричества в США бьет рекорды. В поисках надежных и безуглеродных источников энергии Google делает ставку на атомные технологии нового поколения.



Reuters.com

Электростанция станет частью более крупного плана Google, поддерживающего до 500 МВт ядерных мощностей — этого достаточно, чтобы обеспечить энергией около 350 000 домов. Электричество будет направляться не только в центры обработки данных Google в Теннесси, но и в соседнюю Алабаму.

Это первое в США корпоративное соглашение о покупке электроэнергии из реактора четвертого поколения. Подобные технологии считаются более устойчивыми и безопасными по сравнению с традиционными атомными станциями.

Сегодня в США еще нет коммерчески действующих современных АЭС, поэтому проект Google и Kairos Power может стать отправной точкой нового этапа развития ядерной энергетики в стране.