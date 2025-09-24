ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Забудьте о высоких тарифах: обслуживание счета для бизнеса всего за 1 копейку в Белагропромбанке

24.09.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
Управление финансами компании должно быть простым и предсказуемым, а банковские расходы — легко планируемыми. Белагропромбанк представляет специальное предложение «30 тысяч +», которое кардинально меняет подход к расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса.

В чем суть предложения?

Мы создали прозрачную и выгодную модель для бизнес-клиентов, которые ценят стабильность. Алгоритм максимально прост:

  1. Подключите пакет услуг РКО для бизнеса онлайн или в отделении банка.
  2. Поддерживайте среднедневный остаток на счетах от 30 000 белорусских рублей в месяц.
  3. Платите абонентскую плату в следующем месяце всего 1 копейку.

Это не краткосрочная акция, а долгосрочное специальное условие, которое действует на протяжении всего срока обслуживания.

Кто может стать участником?

Предложение актуально для новых клиентов бизнес-направления «Микро и малый бизнес», которые открыли первый расчетный счет в Белагропромбанке начиная с 3 сентября 2025 года.

Выберите идеальный пакет для вашего бизнеса

Мы предлагаем гибкие решения под разные задачи и этапы развития компании:

  • Smart START — идеальный старт для начала работы. Включает неограниченное количество переводов в BYN, бесплатное зачисление наличных через банкоматы и депозитные машины банка. Действует 6 месяцев.
  • Smart ИП — базовый пакет для индивидуальных предпринимателей: 5 бесплатных переводов в BYN ежемесячно, предоставление терминального оборудования и выгодные условия по эквайрингу.
  • Smart ММБ — оптимальный выбор для микро и малого бизнеса: 15 бесплатных переводов в BYN ежемесячно, предоставление терминального оборудования и выгодные условия по эквайрингу.
  • Smart Безлимит — для компаний с активным оборотом: неограниченное количество бесплатных платежей в BYN и корпоративных карт Белкарт, информирование о проведенных операциях, выгодные тарифы для работы с наличными, предоставление терминального оборудования и выгодные условия по эквайрингу.
  • «Своими руками» — для тех, кто предпочитает делать все сам: 100 бесплатных межбанковских переводов в BYN ежемесячно и неограниченное количество переводов внутри банка, неограниченное количество корпоративных карт Белкарт, выгодные тарифы для работы с наличными, предоставление терминального оборудования и выгодные условия по эквайрингу. Для клиентов, осуществляющих свою деятельность не более 12 месяцев.
  • «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» — универсальное решение для поддержки женского предпринимательства: 50 бесплатных межбанковских переводов в BYN ежемесячно и неограниченное количество переводов внутри банка, бесплатное внесение наличных через кассу и устройства самообслуживания банка, предоставление терминального оборудования и выгодные условия по эквайрингу.

Во всех пакетах фиксированная комиссия за перевод в российских рублях:

  • Внутриреспубликанский перевод – 5 USD
  • Международный перевод – 7 USD

На что обратить внимание?

  • В месяце открытия счета плата взимается по стандартному тарифу.
  • Специальное предложение «30 тысяч +» действуют бессрочно при соблюдении условий.
  • При подключении дополнительных платных пакетов «PRO» действие специального предложения прекращается.

Сделайте ваше банковское обслуживание по-настоящему выгодным

Сфокусируйтесь на развитии бизнеса, а не на счетах за банковские услуги. Предложение «30 тысяч +» от Белагропромбанка — это простой и эффективный способ снизить операционные расходы.

Получите детальную консультацию по телефонам и откройте счет.

Белагропромбанк: ваши финансы в надежных руках

 
 
