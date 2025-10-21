|
что делать собственнику бизнеса, если один эффективный сотрудник портит жизнь всему коллективу
21.10.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
РОП в очередной раз блестяще закрывает план. Клиенты довольны. Собственники потирают руки и считают прибыль. Все отлично, речевки, флаги, хвалебные оды, поздравления, премии. И в тот же день трое менеджеров пишут заявления «по собственному». Бухгалтерия отказывается взаимодействовать с РОПом напрямую, а работники склада все громче его ненавидят. Знакомо? Добро пожаловать в мир токсичной эффективности — когда один человек делает дело и одновременно ломает людей, процессы и вредит вашему бизнесу. Вы получаете результат на короткой дистанции, за который расплачиваетесь вдолгую, меняя команды и бесконечно настраивая процессы. Как не дойти до состояния в компании, собственном бизнесе, когда один человек реально портит жизнь окружающим, что делать если это уже происходит прямо сейчас? Управляющий партнер консалтинговой компании
Генеральный партнер конференции —
Может ли один человек утопить команду и компанию? Может
Токсичность — модное слово, за которым прячут банальную несостоятельность и отсутствие элементарной ответственности. Ядовитыми называют не только продукты и среду, но и людей, с которыми мы ежедневно взаимодействуем в корпоративной культуре. В любой компании найдется тот, кто работает безупречно, но отравляет воздух. Что делать руководителю, если он хочет сохранить бизнес, а не заниматься воспитанием взрослых людей? Что если результат держится на человеке, от которого у всех нервный тик? С одной стороны — эффективность и успех, с другой — разрушение команды и общечеловеческих ценностей. Может ли один человек утопить команду и компанию? Может. И делает это тихо и безжалостно — словом, настроением, сарказмом.
Как отличить сложного от токсичного:
Любое совещание = сеанс коллективного нытья. Жалоба для них — форма существования, а недовольство — способ самовыражения. Они всегда найдут, что «не так»: задачи, руководство, климат, кофе в офисе. Проблема не решается — она тиражируется, как вирус.
Им всегда нужен виновный. Если проект провалился — виноват менеджер. Если успех — значит, просто повезло. Они искусно перекладывают ответственность на других. Это те, кто раздувает любой конфликт, но сам остается «в стороне».
Их раздражает чужой успех, чужое признание, даже чужое спокойствие. Зависть — их топливо. Они не развиваются, они наблюдают и сравнивают, превращая чужие достижения в свои внутренние оправдания.
Они не строят — они ломают. Любая инициатива, любая идея, любая энергия рядом с ними превращается в пыль. Они отравляют рабочее пространство сарказмом, цинизмом и пассивной агрессией.
Они воруют не файлы и не деньги — они воруют время, энергию, фокус и мотивацию. После общения с ними у команды остается чувство выжатости. И это не метафора, а реальный управленческий риск: потери от таких сотрудников не в бюджете, а в людях.
Они не решают, они жалуются. Их стратегия — ждать спасателя. Они создают иллюзию собственной слабости, чтобы кто-то взял ответственность и сделал за них.
Они всегда тянутся к тем, кто будет о них заботиться — собственнику, руководителю, коллеге, «старшему товарищу». Но это не благодарность, а зависимость. Как только помощь прекращается, начинается манипуляция, обиды и обесценивание.
Если подобные проявления становятся нормой — все, перед вами системный разрушитель, речь идет уже не о характере, а о стойкой деструктивной модели поведения. Финансовый вклад таких «звезд» легко измерим, а вот косвенные убытки часто остаются скрытыми. Практика показывает: один токсичный сотрудник обходится компании в два-три раза дороже, чем приносит пользы. Посчитайте стоимость найма новых сотрудников взамен совершивших «самоподрыв».
Как обнаружить токсичность в коллективе:
Негатив распространяется быстрее, чем мотивация. Игнорирование конфликта — это оставленные тлеющие угли: пожар может не случиться, но если вспыхнет, то последствия всегда разрушительны.
Роль руководителя: от анализа к действиям
Современные теории конфликтологии подчеркивают, что не каждый конфликт разрушителен, но каждый требует анализа. Первое, что должен сделать руководитель, не делать поверхностных суждений. Эффективным инструментом станет обратная связь 360°, включающая мнения коллег, клиентов, подчиненных и смежных отделов. При этом, игнорирование конфликта — прямой путь к управленческому краху. Толерантность к деструктивному поведению превращает руководство в наблюдателя и бездействующего соучастника корпоративного ада.
Если не увольняем токсичных, то разговариваем, будучи готовыми к управляемому конфликту. Диалог с токсичным сотрудником требует точности и самообладания. Он не должен превращаться в обвинение — это аналитическая корректирующая беседа, а не эмоциональная разборка.
Типичные ошибки:
— Переход на личности («Ты всегда…»).
— Использование ярлыков («негативный», «проблемный», «неадекватный»).
— Игнорирование сильных сторон и качеств сотрудника.
Мы не волшебники и полностью перекроить человека нереально. Другое дело, если сотрудник услышал, осознал и изменил поведение на деле. Когда сотрудник готов меняться, можно использовать управленческие инструменты. Эффективным решением станет индивидуальный план развития с акцентом на развитие мягких навыков: саморегуляции, эмпатии и коммуникации. И, четкое осознание сотрудником негативных для себя последствий, в случае продолжения деструктивной деятельности.
Поведенческие показатели — например, снижение конфликтных ситуаций или получение положительной обратной связи от коллег — помогут измерять прогресс. При этом обращение к корпоративному психологу или коучу может способствовать развитию эмоционального интеллекта и осознанию собственных паттернов поведения. Только где они, корпоративные психологи готовые помочь исправить поведенческие модели, и кто их оплатит?
Как отмечал Ицхак Адизес, временный дискомфорт и конфликты необходимы для долгосрочного успеха, ведь именно через них происходит рост и развитие команды.
Иногда компании пытаются «спрятать» токсичного сотрудника в отдельный проект, это может сработать краткосрочно, но проблема не исчезнет
Иногда деструктивное поведение укоренено настолько глубоко, что корректировка невозможна.
Руководитель должен ясно понимать, где проходят «красные линии»:
Иногда компании пытаются «спрятать» токсичного сотрудника в отдельный проект, особенно если это незаменимый «родственный» элемент системы. Это может сработать краткосрочно, но проблема не исчезает — человек продолжает влиять и разрушать любые позитивные начинания.
Профилактика: как не допустить токсичность
Профилактика начинается с системного уровня — через корпоративную политику, этические кодексы, HR-практики и управленческие стандарты. Плюс — личный пример стейкхолдеров компании.
Необходимо внедрять регулярную обратную связь, анализировать качество командных взаимодействий и учитывать в системе мотивации не только индивидуальные, но и коллективные результаты. Руководитель, предупреждающий деструктивные конфликты, действует не реактивно, а стратегически, сохраняя устойчивость организационной культуры.
Алгоритм управления внутриорганизационным конфликтом
Всегда опираемся на достоверность, своевременность, относимость. На каждом управленческом шаге — убираем шум, работаем с сигналом. И, действуем. Сначала поймите, что именно «подгорает» и почему. Соберите свои наблюдения, жалобы участников, комментарии. Проанализируйте, что это: спор за ресурсы, конфликт ценностей, путаница ролей или личная несовместимость? Держите голову холодной, сначала факты, затем трактовки. Эмоции — в блокнот, факты — в протокол: короткая запись «кто, что, когда, где», рабочая гипотеза и список «белых пятен», которые предстоит закрыть.
Далее сузьте авансцену. Конфликт растет на публике и тухнет в тишине. Уберите лишних зрителей, напомните о конфиденциальности. Если риск высок, разведите стороны по задачам, сменам, каналам связи. Параллельно приготовьте служебную записку, с описанием конфликтной ситуации, она точно пригодится в финале. Для себя оцените риск по трем осям: клиенты / результат / команда. Масштаб проблемы надо отчетливо видеть.
Теперь разберите ситуацию на управляемые части. Четко назовите предмет спора и стадию, посчитайте уже нанесенный ущерб. Зафиксируйте интересы сторон, историю их отношений, формальные статусы и неформальные «группы поддержки». Сомневаетесь в беспристрастности — подключите внешнего посредника, специалиста по персоналу, безопасника или юриста. Отделите людей от проблемы: люди будут работать завтра, проблема должна уйти сегодня. Проверьте факты из 2−3 источников и пройдитесь по цепочке «почему» до корня.
Когда картина сложилась, выберите стратегию. Варианта по сути три: быстрое разведение; переговоры с договоренностями; разбор с последствиями. Проверьте полномочия и правовые рамки. Задайте критерии успеха — в поведении, в процессе, в результате. Помните: стратегия — это не список желаний, а осознанный отказ от лишнего. Решая, вы автоматически отсекаете ненужные опции.
Переходите к делу. Определите свою роль. Острый случай, мало времени, неравные статусы — вы арбитр. Равные позиции и готовность говорить — вы посредник. Проведите отдельные беседы, затем общую встречу с модерацией; при необходимости подключите неформальных лидеров. Договоренности оформите письменно, перераспределите роли, дайте корректирующую обратную связь, примените поощрения или взыскания по правилам.
Все фиксируйте: кто что делает, к какому сроку, кто отвечает, когда контроль. Гуманно — вовсе не значит мягко. Просьба без шага — это баловство, а не управление. И наконец, зафиксируйте договоренности. Проведите индивидуальные разборы без взаимных претензий, согласуйте новые правила взаимодействия. В течение 4−6 недель наблюдайте и точечно корректируйте поведение. Завершите разбором для руководящей команды: что сработало, что меняем — роли, взаимодействие между подразделениями, тренинг по переговорам и командообразованию. Проверьте, нормализовалась ли система: меньше инцидентов, восстановленные сроки и качество, понятная обратная связь.
Частые ошибки и короткие антидоты
Задача руководителя наладить управляемый контроль, вычистить яд и сделать так, чтобы система снова работала. Если после конфликта компания работает лучше — значит, мы все сделали правильно.
Токсичный, но эффективный сотрудник вовсе не актив, а проверка на прочность руководителя. Токсичные люди — это не жертвы, а неудачники, зависшие в роли вечного пострадавшего. Им можно помочь, но только один раз. Второй раз включаясь в их игрища, вы становитесь актером погорелого театра.
Виртуозная работа руководителя — сохранить результат, не разрушая команду. В том числе, через купирование и исход токсичных для построение здоровой рабочей команды.
Сильная организация — это не просто прибыльная структура, а система, где результат и уважение к людям неразделимы. Именно способность видеть за цифрами культуру и общность отличает зрелое руководство, которое умеет нанимать, развивать и удерживать таланты.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РОП в очередной раз блестяще закрывает план. Клиенты довольны. Собственники потирают руки и считают прибыль.
|
Архив (Разное)