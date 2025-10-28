Десятки идей для развития и защиты вашего бизнеса на конференции hoster IS: Infrastructure & Security

Источник материала: ProBusiness





13 ноября пройдет hoster IS: Infrastructure & Security — конференция для тех, кто развивает онлайн-проекты и строит IT-инфраструктуры. Лучшие эксперты-практики из hoster.by собрали самые частые запросы от клиентов и упаковали их в 16 насыщенных выступлений по трем направлениям:

— Как выстроить инфраструктуру таким образом, чтобы сфокусироваться на развитии бизнеса, а не его техническом обслуживании: облачные решения, базы данных, системы хранения, мониторинг, облачные и гибридные инфраструктуры.

— Как защититься от абсолютного большинства киберугроз: специфика современных атак и их предотвращение, фильтрация трафика, грамотная работа центров кибербезопасности, pentest, SIEM, WAF и многое другое.

— Как выстроить процесс работы с персональными данными в полном соответствии с действующим законодательством и избежать штрафов: комплаенс, требования к защите, аудит персданных и аттестация систем защиты информации.

Никаких футуристических обзоров и «воды» — только проверенные инструменты и четкие рекомендации от экспертов отрасли, которые каждый день работают над построением, обслуживанием и защитой десятков тысяч онлайн-проектов и инфраструктур.

Участие бесплатное, необходима регистрация

Для кого: Для владельцев бизнеса, специалистов по инфобезопасности, DPO, руководителей IT-департаментов, сетевых инженеров и архитекторов, DevOps-инженеров и всех, кому интересна тема работы современной IT-инфраструктуры и кибербезопасности.

Когда: 13 ноября, 9:00 — 18:00

Где: Пространство DEI,

Минск, пр Машерова 15/1

Количество мест ограничено





Организатор: ГУ "МОТК "Батлейка",г. Молодечно, ул. Я. Дроздовича, д. 5-В, (0176) 684-24.

Удостоверение № 6946 от 23.10.2025 выдано Управлением культуры Мингорисполкома. 18+