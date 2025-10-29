Почему собственнику бизнеса иногда важно отключить телефон

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива

Большинство предпринимателей боятся «вылезать» из «операционки», думая, что показатели сразу пойдут на спад. Вероятно, причина в том, что они не уверены в эффективности бизнес-процессов и своей команде. Владелец компании «Инновационный консалтинг» и участник совместного проекта портала «Про бизнес» и «Ресолва» Александр Шуст решился на такой шаг: уехал горы и вовсе отключил телефон. Рассказываем, к каким последствиям привело его решение.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему.

«Как только я закрыл двери офиса, цифры в отчетах стали стремительно расти»

— В сентябре моя команда должна была усилить темп роста и закрыть месяц с более чем двукратным приростом к аналогичному периоду в 2024 г., развить партнерскую сеть с лизинговыми компаниями, провести глубокую аналитику по всем каналам привлечения клиентов и нанять еще одного менеджера по продажам. А я планировал совершить восхождение на Эльбрус.

В итоге в мое отсутствие команда справилась с поставленными задачами «на отлично». Выручка за сентябрь в сравнении с аналогичными периодом в 2024 г. увеличилась. Успешно компенсируем отставание от годового плана. Также стали сотрудничать и уже реализовали первые проекты с двумя лизинговыми компаниями. Провели аналитику по всем каналам интернет-маркетинга ипо основным партнерам. Некоторые каналы показали большой объем работ, но в то же время низкую рентабельность. Решили остановить часть из них и направить свободные ресурсы наболее эффективные и новые инструменты. Не смогли пока нанять еще одного менеджера по продажам, но работаем над этой задачей. Сейчас на рынке это одна из самых востребованных вакансий и стандартные инструменты, к сожалению, уже не работают. Мы этого не учли и теперь меняем стратегию найма.

Считаю, что недорабатываем в поиске партнеров и здесь нам банально не хватает рук. Во-первых, уровень многих контактов требует моего личного общения, но я был в отпуске. Во-вторых, чтобы работа с партнерами велась регулярно и эффективно, этим должен заниматься отдельный человек, который у нас, к слову, уже появился.

Мы завершили сентябрь с ростом выручки 343% к аналогичному периоду в 2024 г. Интересный факт, но как только я закрыл двери офиса, цифры в отчетах стали стремительно расти. Возможно, я сковываю работу команды своими «душными» рассуждениями и табличками. А если без шуток, то рад, что удалось выстроить систему, которая работает как часы и в мое отсутствие. Убежден, что это и есть главная задача собственника.

«Умение найти в себе силы и мужество изменить цель при необходимости важно и нужно не только в экстремальной ситуации, но и в бизнесе»

Что касается моей личной амбициозной цели, то поездка в горы состоялась, а вот восхождения не случилось. Испортилась погода и мы вынуждены были отменить штурм. Досадно, но умение найти в себе силы и мужество изменить цель при необходимости важно и нужно не только в подобной экстремальной ситуации, но и в бизнесе. Трезвый взгляд может быстрее привести к положительному результату. Об этом должен помнить каждый предприниматель.

Фото из личного архива

В октябре моя команда продолжит наращивать темпы роста. Задача — выполнить план с более чем двукратным приростом по отношению к 2024 г. Также мы должны включить в бизнес-процесс специалиста по работе с партнерами, получить первые результаты и сделать выводы по выбранной стратегии. Пересмотреть все каналы привлечения клиентов, остановить менее эффективные и направить свободные ресурсы на те, что дают результат, а также на тестирование новых гипотез. Продумать стратегию найма менеджеров по продажам и запустить ее в работу.

Партнер рубрики:



