Чего ждать на А1 Tech Day 2025: организаторы поделились программой конференции

25 ноября в Минске состоится ежегодная конференция А1 Tech Day – мероприятие для профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций.

В этом году темой конференции стала «Cyber Reality», а для ее обсуждения зал Prime Hall соберет более 1000 участников. Они будут говорить о том, как с помощью современных технологических инструментов можно повысить эффективность бизнеса и как сделать цифровое будущее безопасным и защищенным. Формат общения с докладчиками включает не только диагностику существующих проблем, но и демонстрацию конкретных кейсов с практическими решениями – участников ждут кейс стади, Q&A и практические советы по внедрению различных инструментов.

Организаторы поделились программой выступления:

9:00-9:50 – Регистрация, кофе и знакомства

10:00-12:00 – блок «Информационные технологии»

«Искусственный интеллект: новая реальность бизнеса. Скорость как главный ресурс» Юрий Левданский, A1 Беларусь

«Виртуальный офис: от инструментов к экосистеме» Сергей Педченко, Яндекс 360

«Безболезненный переезд: миграция без простоя между облаками» Тимур Бабич, 21vek.by

«Унифицированные коммуникации – сердце цифровой трансформации» Юрий Заиграев, АйПиМатика Бел

«Типичные кибер ошибки, которые совершает бизнес» Клавдий Лаптенок, A1 Беларусь

13:00-15:20 – блок «Информационная безопасность»

«Кибербезопасность – бессмысленная трата денег или жизненно необходимый инструмент для обеспечения их сохранности» Татьяна Шаюк, Следственный комитет Республики Беларусь

«Бестиарий даркнета или обзор атак на компании в 2025 году» Владимир Дрюков, Солар

«Threat Intelligence Portal как инструмент для стратегического/операционного планирования, расследований и активного поиска угроз» Илья Болдырев, Kaspersky

«Digital-гигиена: Почему ваш бизнес не может позволить себе “грязный” интернет-трафик» Кирилл Прямов, UserGate

«Формирование киберкультуры внутри организации – Оценка уровней зрелости» Харитон Никишкин, Secure-T

«Несвойственные проблемы, которые решают средства криптографической защиты информации» Валерий Вижукайло, S-Crypto

«DLP-система – инструмент для защиты от утечки данных и не только. Практика внедрения и использования» Андрей Осипчик, Falcongaze

15:50-17:20 – блок «Искусственный интеллект»

«Мир, предсказанный фантастами: искусственный интеллект для креативных индустрий» Валерия Тумаш, A1 Беларусь

«Три реальных кейса использования ИИ агентов в Республике Беларусь» Андрей Цыган, эксперт в цифровой трансформации и внедрении ИИ

«Как оценить риски от использования ИИ» Анастасия Кунец, A1 Беларусь

«Как сделать ИИ легально и конфиденциально» Сергей Яковлев, A1 Беларусь

Среди особых гостей мероприятия будет Никита Глухов, известный креативными роликами с использованием ИИ. Его темой станет «Реставрации истории с помощью ИИ». Также организаторы пока держат в секрете имена еще двух спикеров.

Регистрация на мероприятие уже открыта. Участие в конференции бесплатное для руководителей организаций и профильных экспертов. Из‑за ограниченной вместимости не все заявки будут автоматически приняты. В случае успешной регистрации команда организаторов сообщит об этом по электронной почте. Заполнить форму, а также следить за обновлениями программы конференции, списком спикеров и темами докладов можно на сайте мероприятия techday.a1.by .