Чего ждать на А1 Tech Day 2025: организаторы поделились программой конференции
25 ноября в Минске состоится ежегодная конференция
В этом году темой конференции стала «Cyber Reality», а для ее обсуждения зал Prime Hall соберет более 1000 участников. Они будут говорить о том, как с помощью современных технологических инструментов можно повысить эффективность бизнеса и как сделать цифровое будущее безопасным и защищенным. Формат общения с докладчиками включает не только диагностику существующих проблем, но и демонстрацию конкретных кейсов с практическими решениями – участников ждут кейс стади, Q&A и практические советы по внедрению различных инструментов.
Организаторы поделились программой выступления:
9:00-9:50 – Регистрация, кофе и знакомства
10:00-12:00 – блок «Информационные технологии»
13:00-15:20 – блок «Информационная безопасность»
15:50-17:20 – блок «Искусственный интеллект»
Среди особых гостей мероприятия будет Никита Глухов, известный креативными роликами с использованием ИИ. Его темой станет «Реставрации истории с помощью ИИ». Также организаторы пока держат в секрете имена еще двух спикеров.
Регистрация на мероприятие уже открыта. Участие в конференции бесплатное для руководителей организаций и профильных экспертов. Из‑за ограниченной вместимости не все заявки будут автоматически приняты. В случае успешной регистрации команда организаторов сообщит об этом по электронной почте. Заполнить форму, а также следить за обновлениями программы конференции, списком спикеров и темами докладов можно на сайте мероприятия
