«Инвестиции и криптоактивы». Встреча с Тарасом Надольным в бизнес-клубе топов и собственников, 27.11
Новости о скачках курса биткоина в топе просмотров, а белорусские компании активно выпускают токены для привлечения финансирования.
Криптоактивы — перспективный, эффективный инструмент для частных и корпоративных инвесторов. Просто о сложном: что такое спотовая торговля, деривативы, стейкинг, лендинг, с чего начать криптоинвестору и как защищиться от мошенничества? Разберемся в подходах и зададим верное направление. 27 ноября Клуб Про бизнес проводит большую встречу топов и собственников, специальный эксперт - Тарас Надольный, СЕО холдинга «Финтех Инвест» (Беларусь)
Тема вечера: «Инвестиции и криптоактивы»
🕖 27 ноября, 19:00—22:00. Регистрация с 18:30
Программа встречи:
18:30−19:00 Регистрация, свободное общение, легкие закуски
19:00−20:20 «Инвестиции в криптоактивы: легко о сложном». Выступление Тараса Надольного, ответы на вопросы.
Вводный блок:
• 🔎 Актуальность децентрализованных финансов для бизнеса
Практический блок:
• 📊 Приложения для анализа активов и кошельков
Завершающий блок:
📌 Выводы и рекомендации для дальнейшего развития навыков
20:20−21:00 Управляемый нетворкинг за столами — круг топ-менеджеров и собственников
21:00−22:00 Неформальное общение, легкие закуски
💻 Приветствуется, если вы возьмете с собой компьютер или планшет!
Тарас Надольный, СЕО финтех холдинга «Финтех Инвест», Беларусь, резидент Клуба Про бизнес.
Среди проектов холдинга: платформа токенизации Finstore.by, брокер Finup24.by, криптобиржа Tradex.by.
Тарас Надольный много лет занимал должности первого заместителя председателя правления Нацбанка (2013−2018), первого заместителя председателя правления Банка БелВЭБ (до 2024) и другие руководящие позиции в ведущих банках страны.
Генеральный партнер: Финтех Инвест
Технологический партнер Клуба
Креативный партнер
Ждем Вас 27 ноября !
