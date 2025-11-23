«Инвестиции и криптоактивы». Встреча с Тарасом Надольным в бизнес-клубе топов и собственников, 27.11

Источник материала: ProBusiness





Новости о скачках курса биткоина в топе просмотров, а белорусские компании активно выпускают токены для привлечения финансирования.

Криптоактивы — перспективный, эффективный инструмент для частных и корпоративных инвесторов. Просто о сложном: что такое спотовая торговля, деривативы, стейкинг, лендинг, с чего начать криптоинвестору и как защищиться от мошенничества? Разберемся в подходах и зададим верное направление. 27 ноября Клуб Про бизнес проводит большую встречу топов и собственников, специальный эксперт - Тарас Надольный, СЕО холдинга «Финтех Инвест» (Беларусь)

Тема вечера: «Инвестиции и криптоактивы»

🕖 27 ноября, 19:00—22:00. Регистрация с 18:30

📍 Конференц-центр IBB Hotel (г. Минск, пр. газеты Правда, 11)

Программа встречи:

18:30−19:00 Регистрация, свободное общение, легкие закуски

19:00−20:20 «Инвестиции в криптоактивы: легко о сложном». Выступление Тараса Надольного, ответы на вопросы.

Вводный блок:

• 🔎 Актуальность децентрализованных финансов для бизнеса

• 🧠 Основы инвестиций в криптоактивы — просто о сложном

• 📈 Волатильность и потенциал роста

• 🛠️ Базовые направления, стартовые шаги, цифровая гигиена

• 💰 Инструменты: спотовая торговля, деривативы, стейкинг, лендинг и др.

Практический блок:

• 📊 Приложения для анализа активов и кошельков

• 🧩 Кейсы пассивных инвестиций на централизованных и децентрализованных платформах

• 🔐 Принципы цифровой гигиены: ключи, защита, безопасность

Завершающий блок:

📌 Выводы и рекомендации для дальнейшего развития навыков

20:20−21:00 Управляемый нетворкинг за столами — круг топ-менеджеров и собственников

21:00−22:00 Неформальное общение, легкие закуски

💻 Приветствуется, если вы возьмете с собой компьютер или планшет!

❗️Количество мест ограничено

Тарас Надольный, СЕО финтех холдинга «Финтех Инвест», Беларусь, резидент Клуба Про бизнес.





Среди проектов холдинга: платформа токенизации Finstore.by, брокер Finup24.by, криптобиржа Tradex.by.

Тарас Надольный много лет занимал должности первого заместителя председателя правления Нацбанка (2013−2018), первого заместителя председателя правления Банка БелВЭБ (до 2024) и другие руководящие позиции в ведущих банках страны.

Чтобы принять участие, приобретайте возможность разовой встречи





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Генеральный партнер: Финтех Инвест

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,













Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг





Креативный партнер

Razman Production — одно из ведущих event-агентств Беларуси и признанный лидер направления, создающий уникальные проекты по всему миру.





Ждем Вас 27 ноября !



Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»

Спасибо за доверие!