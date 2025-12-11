ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Как управлять командой, чтобы у всех было единое представление о работе

11.12.2025 08:02  
Нет ничего прекраснее последовательного, четкого руководителя. А что если облегчить жизнь команде и сразу рассказать о том, как вы работаете? Идея неожиданная, но, как показывают примеры, рабочая. Клер Хью Джонсон, бывший топ-менеджер Google, для работы с новыми командами использует инструкцию о том, как нужно с ней работать — «Working with Claire». Приводим перевод и главные тезисы из инструкции.

Поделитесь тем, что вдохновляет конкретно вас — это создает доверие

1. Начните с личного. Клэр начинает с важного замечания: «Я люблю, когда на работе хорошо и весело». Это сразу задает тон открытым и человечным отношениям. Поделитесь тем, что вдохновляет конкретно вас — это создает доверие.

2. Четко обозначьте рабочий ритм, будьте конкретны в ожиданиях:

  • используйте общий документ для повестки, целей и задач;
  • выделите время на ежеквартальные сессии с подготовкой и последующими действиями;
  • обсуждайте личные цели и амбиции членов команды каждые 3−6 месяцев.

3. Опишите свой стиль управления:

  • Совместный, но не микроменеджер: Клэр любит обсуждать идеи в группе, но дает свободу в принятии решений. В своей инструкции она предупреждает: в начале нового проекта может погрузиться в детали, чтобы лучше понять процесс.
  • Ориентированный на данные, но с интуицией: ценит объективные метрики, но также полагается на интуицию в управлении талантами и продуктами. Она призывает команду оспаривать ее идеи для лучшего результата.
  • Ответственный и организованный: серьезно относится к задачам и срокам. Ценит, когда о проблемах сообщают заранее, а не в последний момент.

4. Установите правила коммуникации. Клэр подробно описала то, как она ведет переписки, созвоны и организовывает личные встречи.

  • Email: читает все, но отвечает только на прямые вопросы. Предлагает маркировать письма «FYI» (к сведению), если ответ не требуется.
  • Чат: подходит для срочных и коротких вопросов в любое время.
    Главный принцип: «Лучше больше коммуникации, чем меньше». Предпочитает личный разговор длинной переписке.

5. Подчеркните ценности. В основе — забота о развитии команды, ориентация на результат, взаимная поддержка и важность честной обратной связи.

Зачем это нужно? Такой документ — не просто список правил. Это инструмент для быстрого налаживания работы, снижения недопонимания и построения культуры открытости. В конце своего руководства Клэр даже предлагает команде дополнять его. Создание собственного руководства «Работа со мной» — это акт самоосознания и сильный управленческий ход. Оно экономит время, выстраивает четкие ожидания и показывает команде, что вы цените прозрачность и эффективность с самого начала.

