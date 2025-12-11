Как управлять командой, чтобы у всех было единое представление о работе

Источник материала: ProBusiness

Нет ничего прекраснее последовательного, четкого руководителя. А что если облегчить жизнь команде и сразу рассказать о том, как вы работаете? Идея неожиданная, но, как показывают примеры, рабочая. Клер Хью Джонсон, бывший топ-менеджер Google, для работы с новыми командами использует инструкцию о том, как нужно с ней работать — «Working with Claire» . Приводим перевод и главные тезисы из инструкции.

Поделитесь тем, что вдохновляет конкретно вас — это создает доверие

1. Начните с личного. Клэр начинает с важного замечания: «Я люблю, когда на работе хорошо и весело». Это сразу задает тон открытым и человечным отношениям. Поделитесь тем, что вдохновляет конкретно вас — это создает доверие.

2. Четко обозначьте рабочий ритм, будьте конкретны в ожиданиях:

используйте общий документ для повестки, целей и задач;

выделите время на ежеквартальные сессии с подготовкой и последующими действиями;

обсуждайте личные цели и амбиции членов команды каждые 3−6 месяцев.

3. Опишите свой стиль управления:

Совместный, но не микроменеджер: Клэр любит обсуждать идеи в группе, но дает свободу в принятии решений. В своей инструкции она предупреждает: в начале нового проекта может погрузиться в детали, чтобы лучше понять процесс.

Ориентированный на данные, но с интуицией: ценит объективные метрики, но также полагается на интуицию в управлении талантами и продуктами. Она призывает команду оспаривать ее идеи для лучшего результата.

Ответственный и организованный: серьезно относится к задачам и срокам. Ценит, когда о проблемах сообщают заранее, а не в последний момент.



Pexels.com





4. Установите правила коммуникации. Клэр подробно описала то, как она ведет переписки, созвоны и организовывает личные встречи.

Email: читает все, но отвечает только на прямые вопросы. Предлагает маркировать письма «FYI» (к сведению), если ответ не требуется.

Чат: подходит для срочных и коротких вопросов в любое время.

Главный принцип: «Лучше больше коммуникации, чем меньше». Предпочитает личный разговор длинной переписке.

5. Подчеркните ценности. В основе — забота о развитии команды, ориентация на результат, взаимная поддержка и важность честной обратной связи.