Как управлять командой, чтобы у всех было единое представление о работе
Нет ничего прекраснее последовательного, четкого руководителя. А что если облегчить жизнь команде и сразу рассказать о том, как вы работаете? Идея неожиданная, но, как показывают примеры, рабочая. Клер Хью Джонсон, бывший топ-менеджер Google, для работы с новыми командами использует инструкцию о том, как нужно с ней работать —
Поделитесь тем, что вдохновляет конкретно вас — это создает доверие
1. Начните с личного. Клэр начинает с важного замечания: «Я люблю, когда на работе хорошо и весело». Это сразу задает тон открытым и человечным отношениям. Поделитесь тем, что вдохновляет конкретно вас — это создает доверие.
2. Четко обозначьте рабочий ритм, будьте конкретны в ожиданиях:
3. Опишите свой стиль управления:
5. Подчеркните ценности. В основе — забота о развитии команды, ориентация на результат, взаимная поддержка и важность честной обратной связи.
Зачем это нужно? Такой документ — не просто список правил. Это инструмент для быстрого налаживания работы, снижения недопонимания и построения культуры открытости. В конце своего руководства Клэр даже предлагает команде дополнять его. Создание собственного руководства «Работа со мной» — это акт самоосознания и сильный управленческий ход. Оно экономит время, выстраивает четкие ожидания и показывает команде, что вы цените прозрачность и эффективность с самого начала.
