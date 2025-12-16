ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Технологические флагманы Hyundai: роскошь Santa Fe и инновации IONIQ 5

16.12.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
Пока новые китайские автомобильные бренды агрессивно штурмуют рынок, проверенные временем бренды делают ставку на фундаментальное развитие. Hyundai доказывает это, представляя две полярные, но одинаково впечатляющие вершины своей линейки: полностью переродившийся, брутальный Santa Fe и футуристический электромобиль IONIQ 5.

Santa Fe теперь — брутальный премиум, основанный на традициях

Пятое поколение Santa Fe — это перерождение модели в дизайне, оснащении и комфорте. Автомобиль вышел из образа семьянина и получил почти монолитный силуэт с прямыми линиями, массивными колесными арками и мощным бампером. Теперь у него совершенно новый облик — внедорожный, харизматичный, даже брутальный. H-образные дневные ходовые огни можно считать новой световой подписью бренда.


В салоне — мягкая кожа Nappa, отделка потолка, стоек и солнцезащитных козырьков замшей, матовые деревянные и металлические вставки. Все стыки идеальны, все поверхности приятны на ощупь.

Центральную роль интерьере играет широкий изогнутый дисплей, объединяющий 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа. Система с поддержкой беспроводного Apple CarPlay работает безупречно и полностью русифицирована.

Управление двухзонным климат-контролем — через сенсорный экран на центральной консоли. Селектор передач переехал под руль, освободив место для площадки беспроводной зарядки для двух телефонов.


Белорусским покупателям внедорожник доступен в топовой версии CALLIGRAPHY, а это уже премиальное оснащение: система идентифицирует водителя по отпечатку пальца, зеркало заднего вида — цифровое. А проекционный дисплей, климат-контроль с системой очистки и ионизации воздуха, аудиосистема Bose, многослойные стекла, передние сиденья с вентиляцией, массажем, оттоманкой и боковой поддержкой присутствуют по умолчанию. Как и подогрев руля, всех сидений (включая второй ряд) и форсунок омывателя.

Порадуют и полезные мелочи: инвертор на 220V и УФ-дезинфектор для вещей в одном из перчаточных ящиков.

Салон трехрядный (2+2+2), с капитанскими креслами во втором ряду. Переднее пассажирское кресло раскладывается в кровать одним нажатием кнопки, третий ряд складывается — и вот уже у нас огромное багажное отделение с ровным полом. Панорамная крыша с электролюком дополняет картину.


На нашем рынке Hyundai Santa Fe 2025 представлен с современным бензиновым турбодвигателем 2.0 T-GDI мощностью 247 л.с., который сочетается с 8-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией (8АТ) и интеллектуальной полноприводной системой HTRAC с возможностью блокировки муфты и выбором режимов движения (Eco, Sport, Comfort, Smart).

Santa Fe оснащен полным набором систем помощи Hyundai SmartSense, фактически способен к полуавтономному движению по трассе.

В арсенале: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система удержания в полосе с коррекцией траектории, автоматическое экстренное торможение, интеллектуальный помощник при маневрировании (SVM) с камерами 360 градусов, система мониторинга слепых зон (BVM), которая выводит изображение с камер на панель приборов при перестроении, дистанционная интеллектуальная система помощи при парковке.

Hyundai Santa Fe 2025 — машина для ценителей неординарного дизайна, передовых технологий и максимального комфорта. Это универсальный автомобиль, который одинаково хорош для города, путешествий и легкого бездорожья.

IONIQ 5 — взгляд в будущее

Если Santa Fe является эталоном в нише автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, то IONIQ 5 — это взгляд в будущее, флагман линейки электромобилей Hyundai.

Первое, что поражает в IONIQ 5 — его смелая, угловатая эстетика в стиле Parametric Dynamism. Передняя и задняя оптика, составленная из сотен пиксельных светодиодов, создает узнаваемый образ.


IONIQ 5 может показаться компактным хэтчбеком, но это обман зрения. Благодаря трехметровой колесной базе, коротким свесам и высокой крыше автомобиль предлагает внутреннее пространство солидного кроссовера.

Места в салоне действительно много, но, что более важно, пространством распорядились с умом. Здесь нет центрального тоннеля, вместо него — подвижной Universal Island между передними сиденьями. Селектор переключения передач расположен под рулем, а перед водителем — два современных дисплея по 12,25 дюймов, дополненные проекционным дисплеем с дополненной реальностью (AR HUD).

Комфорт здесь продуман до мелочей: передние сиденья раскладываются в положение «полулежа», а задний диван с электроприводом регулируется по длине и углу наклона. И да, подогрев есть у всех сидений и руля.

В машине два багажника: 531 литр в основном багажнике (это пространство можно увеличить до 1591 л) плюс дополнительный отсек под капотом на 57 литров.

Плавность хода IONIQ 5 вне конкуренции. Но под этой плавностью скрывается истинный спортсмен: разгон до 100 км/ч за 5,2 секунды! Его характер можно настроить под себя с помощью уникальной системы EV Performance Tune-Up, регулирующей отклик педали газа, усилие на руле и динамику разгона.

Дополнить ощущения помогает акустическая система e-ASD, которая создает оптимальный звуковой фон, меняющийся в зависимости от режима движения.

IONIQ 5 построен на уникальной платформе E-GMP — основе электромобилей нового поколения. 800-вольтная архитектура позволяет заряжать батарею до 80% всего за 18 минут на станциях постоянного тока мощностью 350 кВт. До 100 км запаса хода добавляется всего за 5 минут зарядки.


В целом же запаса хода достаточно, чтобы добраться в любую точку Беларуси: заднеприводный IONIQ 5 с батареей увеличенной емкости Long Range может на одном заряде проехать до 507 км в комбинированном цикле и до 710 км — в городском. Причем запас хода Hyundai IONIQ 5 рассчитан по европейской методике WLTP, что наиболее близко к реальности.

Технология V2L (Vehicle To Load) превращает ваш автомобиль в мобильную электростанцию мощностью 3,6 кВт с бытовыми розетками — подключайте ноутбук, бытовую технику, электроинструменты или освещение в кемпинге.

Электромобиль вооружен самыми передовыми системами помощи и безопасности. Вот что имеется в его арсенале:

• системы контроля рядности и удержания в полосе движения,

• система автоматического экстренного торможения,

• интеллектуальный круиз-контроль,

• система мониторинга слепых зон,

• система предупреждения о перекрестном трафике сзади,

• ассистент движения по шоссе HDA (полуавтономное вождение на трассе),

• система камер кругового обзора,

• система видеообзора «слепых» зон на панели приборов

Безопасность IONIQ 5 подтверждают пять звезд от Euro NCAP.

Общая гарантия на Hyundai IONIQ 5 составляет три года, на батарею — шесть лет или 160 000 км пробега. Но что еще более интересно — теперь автомобиль можно купить с невероятной скидкой. В связи с ликвидацией склада она составит 36 000 рублей!


Hyundai — выгодное решение для бизнеса

И самое главное: каким бы ни был выбор будущих владельцев Hyundai — в пользу невероятно комфортного Santa Fe или ультрасовременного IONIQ 5 — каждый из них может быть уверен в полной защите своих интересов. Ведь бренд в нашей стране представлен на уровне официального дилера — «Хендэ Центр Минск» на Хмаринской, 8.

Это особенно важно, когда речь заходит партнерстве на уровне юридических лиц, где вопрос обновления автопарка, сервисного обслуживания и финансовой выгоды имеет решающее значение.

• Автоцентр «Хендэ Центр Минск» предлагает юридическим лицам 4 лизинговые программы с ставкой от 0,01% и оформлением за 1 день.

• Официальная гарантия и сервис (3 года / 100 000 км).

• Возмещение НДС при покупке, что повышает экономическую эффективность.

• Высокая ликвидность автомобилей Hyundai на вторичном рынке, что важно для управления корпоративным парком.

• Дополнительная скидка 3000 BYN при покупке автомобиля по программе trade-in.

Пройти тест-драйв, подобрать оптимальную финансовую программу и стать владельцем современного Hyundai вы всегда можете у официального дилера бренда «Хендэ Центр Минск» на Хмаринской, 8 или по телефону +375 44 744−60−60

www.hyundai.by

 
