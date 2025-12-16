Кремниевая долина или Персидский залив: белорусская IT-компания выходит на рынок Саудовской Аравии

Источник материала: ProBusiness





Белорусский IT-бизнес расширяет географию присутствия на международных рынках. На прошлой неделе в Эр-Рияде компания Delivery Software, резидент Парка высоких технологий, подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с саудовской компанией Ethraa Holding. Соглашение заключили президент фонда Мухаммет Икбал Дабул и директор белорусской IT-компании Андрей Судаков. Документ стал основой для запуска долгосрочного технологического партнерства между странами.

Согласно меморандуму, в Эр-Рияде будет построен технологический центр Ethraa Technology Foundation — платформа для работы с международными IT-компаниями в Саудовской Аравии и странах Персидского залива. Delivery Software представит свои высокотехнологичные разработки, а также будет координировать взаимодействие Ethraa Technology Foundation с другими представителями белорусского IT. В задачи компании входит и участие в интеграции отечественных цифровых продуктов на рынок Королевства.

Успешная реализация первого кейса станет ориентиром для IT-компаний из Беларуси, рассматривающих Ближний Восток как направление для масштабирования бизнеса.





В целом соглашение позволит активнее продвигать белорусские IT-продукты: решения для цифровизации государственных сервисов, GovTech-, финтех и AI-разработки, технологии для частного сектора. Для саудовской стороны это способ ускорить реализацию программы развития Vision 2030, для белорусских разработчиков — возможность оценить конкурентоспособность своих решений на одном из самых быстрорастущих технологических рынков мира.

Delivery Software — минская IT-компания с фокусом на FoodTech, GameDev, TravelTech и messenger-based solutions. На белорусском рынке она широко известна благодаря проекту по доставке еды и продуктов Delivio. Подписание меморандума с Ethraa Holding в компании рассматривают как переход от локальных продуктов к международным интеграциям и более сложным экосистемным проектам.





Меморандум был подписан в рамках делового визита белорусской делегации Парка высоких технологий в Саудовскую Аравию, который проходил с 7 по 10 декабря. Программа визита включала переговоры с Министерством связи и информационных технологий Королевства, Агентством по развитию цифрового правительства, регулятором в сфере искусственного интеллекта, а также встречи с фондом Misk. Отдельным событием стал белорусско-саудовский бизнес-форум, собравший более 50 саудовских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским IT-сектором.