Зависимость белорусского рубля от динамики российского рубля и рост курса доллара в 2026

Источник материала: ProBusiness

Несмотря на текущую силу российского рубля, в среднесрочной перспективе доллар может снова начать укрепляться к белорусскому рублю, и в первом квартале 2026 г. курс может превысить отметку в 3 BYN за $ 1. Основная причина — ожидаемое ослабление российского рубля, динамику которого белорусская валюта традиционно повторяет. О том, почему растущий рубль невыгоден бюджету и экспортерам, как решение о снятии санкций с «Беларуськалия» может повлиять на валютный рынок и какие стратегии защиты активов стоит рассмотреть уже сейчас, — рассказал порталу «Про бизнес» сертифицированный финансовый аналитик Александр Шкут.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

Для того, чтобы понять движение в среднесрочной перспективе белорусского рубля по отношению к доллару и евро, нужно разобраться, как будет себя вести российский рубль по отношению к этим валютам

— Если мы говорим о динамике белорусского рубля по отношению к российскому, то в средне- долгосрочной перспективе белорусский рубль должен постепенно ослабевать по отношению к нему. Поскольку Россия является основным торговым партнером Беларуси, для того чтобы белорусский экспорт в Российскую Федерацию был более конкурентоспособен, необходимо, чтобы курс белорусского рубля плавно снижался по отношению к российскому. Следовательно, из этой предпосылки и нужно исходить.

Если мы говорим о курсе белорусского рубля по отношению к доллару, евро, юаням и другим зарубежным валютам, отличным от российского рубля, то белорусский рубль будет повторять динамику к этим валютам такую же, какую будет повторять и российский рубль.

Для того, чтобы спрогнозировать, понять движение в среднесрочной перспективе белорусского рубля по отношению к доллару и евро, нужно разобраться, как будет себя вести российский рубль по отношению к этим валютам.

На текущий момент и на протяжении всего 2025 г. российский рубль укреплялся, и сейчас находится на очень сильных позициях. За счет чего это происходило? Прежде всего, жесткая кредитно-денежная политика Банка России поддерживала инвестиционную привлекательность российского рубля, т.е. из-за высоких процентных ставок субъекты хозяйствования инвестировали и хранили свои активы в российских рублях, что поддерживало его котировку.





Укрепление российского рубля в 2025 году обеспечивали также:

высокая ключевая ставка ЦБ РФ;

профицит торгового баланса (приток валюты от экспорта);

ограничения на отток капитала за рубеж.

В средне- долгосрочной перспективе курс зависит и от торгового баланса, который в России профицитный, и от капитального баланса.

За счет чего торговый баланс в России профицитный?

Первый фактор: несмотря на существующие санкционные ограничения, на протяжении всего года в РФ поступала экспортная выручка от энергоресурсов. При этом импорт был ограничен: во-первых, за счет санкционных ограничений, во-вторых, за счет того, что совокупный спрос снижался из-за высоких процентных ставок. Спрос на импортные товары был не таким высоким, и из-за этого экспорт сохранялся. При этом отток валюты был ограничен, и это укрепляло курс рубля.

Второй фактор — это капитальный счет. На текущий момент существуют ограничения на движение капитала, то есть приходящая экспортная выручка никак не уравновешивается зарубежными инвестициями. На это влияют, во-первых, административные меры, которые не позволяют иностранным компаниям продавать активы и выводить валюты. Во-вторых, санкционные ограничения, которые стимулируют россиян также сохранять свои активы внутри России, не делать зарубежные инвестиции из-за страха того, что они могут быть заморожены. Также данные операции осложнены тем, что существуют трудности в банковских переводах, в открытии зарубежных счетов. Ну и вообще, сейчас стало достаточно сложно инвестировать резидентам Российской Федерации за рубежом.

Тем не менее такой крепкий курс рубля, который мы наблюдаем сейчас, не выгоден как государственному бюджету, так и экспортерам, поэтому в среднесрочной перспективе наиболее вероятно, что мы будем видеть ослабление курса.

Когда это конкретно произойдет, будет это резкое ослабление, как мы видели ранее, или плавное, предсказать сложно. На текущий момент это зависит в первую очередь от геополитического трека. Если конфликт 2022 г. выйдет на стадию хотя бы призрачного регулирования, если после смягчения санкций у российских субъектов хозяйствования будет возможность делать зарубежные инвестиции, то это позволит получить отток капитала из РФ, что будет в свою очередь давить на курс рубля.

В эту пятницу будет заседание Банка России. Вероятнее всего, регулятор снизит ключевую ставку на 50 или на 100 базисных пунктов. На текущий момент по последней макроэкономической статистике наблюдается замедление инфляции, замедление экономического роста. И если данные тренды будут устойчивыми, то это будет стимулировать в следующем году Банк России более активно снижать процентную ставку, что в свою очередь будет давить на курс российского рубля.

Если бизнесы, население, домохозяйства держат все свои сбережения в белорусском рубле, то им следует диверсифицировать свои активы в сторону инструментов, которые будут устойчивы по отношению к снижению курса

Как это влияет на бизнес и население? В первую очередь, текущий крепкий российский рубль удорожает российские товары на белорусском рынке. В такой ситуации бизнес увеличивает свои издержки, если у него большая доля товаров из Российской Федерации, и это сказывается на населении.

Также следует отметить, касательно белорусского рубля, недавнюю новость о том, что были отменены американские санкции на Беларуськалий.

Отмена американских санкций на «Беларуськалий» может в благоприятном сценарии принести в экономику Беларуси дополнительно до $ 1 млрд. валютной выручки и оказать поддержку курсу BYN, если будут урегулированы и санкции ЕС.

Трудности на текущий момент в том, что основные санкции, которые не позволяют продавать белорусский калий по мировым ценам — это санкции со стороны Евросоюза. Пока у нас нет достаточной информации о том, есть ли какие-то договоренности по этому поводу, но если они будут урегулированы, то Беларусь сможет продавать калий по мировым ценам. Это значительно увеличит приток валюты для белорусской экономики, что будет положительно сказываться на курсе.





Наиболее вероятно, что в первом квартале следующего года мы увидим курс белорусского рубля по отношению к доллару на отметке более 3 BYN за $ 1. Субъектам хозяйствования нужно принимать во внимание такое развитие событий. Если необходима валюта, и если бизнесы, население, домохозяйства держат все свои сбережения в белорусском рубле, то им следует диверсифицировать свои активы в сторону инструментов, которые будут устойчивы по отношению к снижению курса. Это иностранная валюта, облигации, которые привязаны к курсу иностранной валюты, золото, если мы говорим о домохозяйствах, и инвестиционные портфели. Те субъекты хозяйствования и домохозяйства, у которых более высокая толерантность к риску, могут рассмотреть также инвестирование в криптовалюты.

На текущий момент для белорусов, особенно если мы говорим о небольших инвестиционных портфелях, вход на зарубежные рынки капитала, на зарубежные рынки акций, облигаций достаточно ограничен, хотя и возможен, но это доступно для более богатых слоев населения.