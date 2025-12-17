10 белорусских бизнесов-долгожителей, которые работают с прошлого века

Источник материала: ProBusiness





Белорусский бизнес — это не только стартапы и IT-проекты последних лет. Многие компании, которые мы видим сегодня, открылись еще в 90 гг. прошлого века, пережили несколько экономических эпох, смену технологий и потребительских привычек — и все еще остаются на рынке. Мы решили сделать обзор таких бизнесов — не для глубокого анализа их стратегий или причин долголетия, а просто чтобы вспомнить и показать: есть компании, которые работают со времен, когда не было интернета, сотовой связи и рыночной экономики в ее нынешнем виде.

СООО «ПП Полесье»

— Основанная в 1998 г. в городе Кобрине, фабрика «Полесье» за 27 лет прошла путь от небольшой мастерской до одного из крупнейших в Европе производителей пластмассовых игрушек. Cегодня компания предлагает более 4000 наименований безопасных игрушек, которые продаются в более чем 50 странах мира. Коллектив предприятия вырос с 18 человек в 1998 г. до почти 2000 в 2025.



Polesie-toys.com

«Полесье» сегодня — это многопрофильное производство. Помимо игрушек, компания выпускает товары для дома, упаковку и технические детали для сельхозтехники. Портфель услуг включает проектирование пресс-форм, литье пластмасс, а также торговую, транспортную и арендную деятельность через собственный торговый центр.

ООО «РЕЛУИ БЕЛ»

Созданный в 1993 г. белорусско-итальянским бизнес-дуэтом бренд Relouis за 30 лет стал одним из флагманов местной индустрии красоты. Название бренда означает «Король Луи» (в честь Людовика XIV). Создание бренда было вызовом стереотипам о локальном производстве декоративной косметики.



Фото из Instagram компании

Из небольшого арендованного участка в сельской местности производство за 33 года выросло в высокотехнологичное производственное предприятие в Гродненской области.

Группа компаний «ЗОВ»

Основанное в 1997 г. как семейное предприятие в гараже, производство мебели «ЗОВ» сегодня является ведущим брендом в Беларуси, управляемым уже третьим поколением. С 2000 г. компания вышла в розницу и начала активно сотрудничать с оптовыми покупателями из России, значительно расширив свое присутствие на рынке.



Фото из Instagram компании

Сейчас «ЗОВ» — это полноценная группа компаний с собственным производством, торговлей, услугами дизайнеров и сетью салонов в городах Беларуси.

СЗАО «СЕРВОЛЮКС»

Международный агрохолдинг «Серволюкс», основанный в 1999 г., является одним из ключевых экспертов и игроков на рынке птицеводства и производства продуктов питания Беларуси с опытом более 25 лет. Компания строит свой бизнес по принципу замкнутого цикла, обеспечивая 100% прослеживаемость каждого этапа производства, — от сырья до готового продукта.



Servolux.com

Сегодня холдинг выпускает товары под 10+ брендами, в нем работает около 12 000 сотрудников, активно развивает экспорт.

OZ.by

Компания OZ — один из первых и крупнейших онлайн-гигантов Беларуси, который работает уже более 25 лет и успешно сочетает цифровую розницу с традиционной. История началась с запуска интернет-магазина 1 октября 1999 г. Десятилетие спустя, в 2009 г., открылся первый фирменный магазин, что положило начало развитию обширной розничной сети.



Фото из Instagram компании

Сегодня OZ — это гибридная платформа: одна из крупнейших интернет-площадок страны с 39 фирменными магазинами по всей Беларуси. Основной бренд-образ: «OZ приносит радость».

Кондитерская фабрика «Михаэлла»

Открывшаяся в 1996 г. кондитерская фабрика «Михаэлла» уже почти 30 лет является успешным белорусским производителем сладостей, известным своим фокусом на натуральности и качестве. Компания начинала свой путь с производства традиционных конфет, но сегодня ее ассортимент насчитывает более 100 видов кондитерских изделий.



Фото из Instagram компании

Особенность «Михаэллы» — использование натуральных компонентов (орехов, ягод, меда, темного шоколада) и производство полезных сладостей.

Унитарное предприятие «Гранулит»

Предприятие «Гранулит» — одна из старейших компаний на белорусском рынке по обработке натурального камня, работающая с 1995 г. За почти 30 лет компания выполнила ряд знаковых проектов, ставших частью облика страны: от создания фонтана у проходной МТЗ и главного фонтана в Солигорске до облицовки лестниц торговых центров «Рига» и «Европа» в Минске.



Granulit.by

«Гранулит» предлагает полный цикл работ: от добычи и поставки камня до изготовления сложных изделий — лестниц, столешниц, барных стоек, подоконников и отделки фасадов.

ООО «Лодэ»

Медицинская компания «ЛОДЭ» (основана в 1992 г.) за 33 года работы стала крупнейшим игроком в сфере частной медицины Республики Беларусь. Сегодня это многопрофильная сеть, которая предлагает помощь более чем по 60 направлениям — от диагностики и лечения до профилактики и планирования семьи.



Yandex.by/map

«ЛОДЭ» объединяет 6 медицинских центров в Минске (включая детский, стоматологический, офтальмологический центры и стационар с операционным отделением), клинико-диагностическую лабораторию и отделение планирования семьи и репродукции, а также филиалы в Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле.

ООО «Триовист» (онлайн-гипермаркет 21vek.by)

Компания, основанная в 2004 г. тремя студентами юрфака БГУ, прошла путь от небольшого онлайн-магазина до крупнейшего белорусского онлайн-гипермаркета непродовольственных товаров. С момента запуска с начальным капиталом около $ 4,5 тыс., компания демонстрировала стабильный и стремительный рост.



21vek.by

Сегодня 21vek.by — это лидер интернет-торговли с каталогом более 450 000 наименований товаров для дома, работы и отдыха. Компания имеет собственную развитую инфраструктуру: склад в Минске площадью около 15 000 кв.м и парк из более чем 200 машин для доставки. В 2023 г. штат компании насчитывал 3800 сотрудников.

Ресторан-пивоварня «Раковский бровар»

Ресторан открылся в 1997 г. и сразу стал популярным. Он не был гланвым бизнесом основателей. Тем не менее, оказался достаточно успешным и где-то даже новаторским для того времени направлением. «Раковский Бровар» стал точкой притяжения и остается ей до сих пор.



Фото предоставлено компанией

У команды получилось привнести в Минск то, чего на тот момент не было, — масштабный ресторан со своей пивоварней и музыкантами. Заведение уже много лет радует гостей.