Персональные модели: ИИ, который работает только с вашими данными

Дискуссия о том, убьет ли искусственный интеллект рабочие места или, наоборот, освободит человека для творчества, идет не первый год. Пока одни рисуют мрачное будущее, где алгоритмы вытесняют целые профессии, другие, напротив, уверены, что ИИ снимет рутину и оставит человеку только интересные задачи. Как это часто бывает, истина, скорее всего, окажется где-то посередине: нам предстоит учиться жить и работать рядом с ИИ-системами, интегрируя их в свои процессы — и в бизнесе, и в личной жизни.

ИИ-ассистент: не «магия», а хороший универсальный помощник

— Хорошая новость по поводу ИИ в том, что для работы с новинками ИТ мира уже не нужно быть программистом или работать в Big Tech. Можно назвать три простых класса решений, которые могут экономить часы каждый день:

Обычные ИИ-ассистенты, Агентские браузеры, Персональные модели, работающие только с вашими данными (например, NotebookLM от Google).

Я работаю со всеми тремя и как аналитик данных, и как обычный пользователь — для личной переписки, планирования, покупок, поездок. Поделюсь своим опытом и практическим разбором без маркетингового пафоса.

Большинство пользователей сегодня знакомы с ИИ именно в формате чата: ChatGPT, Claude, Copilot и т.д. Сперва они воспринимаются как продвинутый и умный поисковик, который лишь объясняет сложные вещи человеческим языком. Но если смотреть шире, это уже полноценный рабочий инструмент.

Что можно на него переложить в простом бизнес-контексте:

черновики писем, коммерческих предложений, служебных записок;

структурирование протоколов встреч (из конспекта или стенограммы в список задач);

первичный анализ документов: выжимка ключевых тезисов, рисков, несоответствий;

подсказки по гипотезам для анализа данных, постановка вопросов к отчетам.

В личной жизни все не менее просто:

ответы на «бытовые» вопросы,

помощь с формулировками в переписке,

идеи для планирования отпуска или советы для выходных,

короткие резюме заинтересовавших книг и скучных статей.

Ключевой принцип: относиться к ИИ-ассистенту как к стажеру, а не к «оракулу». Он может сделать 60−80% работы — собрать, упорядочить, предложить варианты — но финальные решения и, что особенно важно, проверка остаются все-таки за человеком.

Агентский браузер: ИИ, который работает в интернете за вас

Следующий шаг — агентские браузеры. Это уже не просто чат, который отвечает на вопросы, а инструмент, который сам ходит по сайтам, кликает по ссылкам, заполняет формы и собирает данные.

Примеры бизнес-задач, где такой режим реально экономит время:

Поиск и анализ профилей — например в LinkedIn или других профессиональных сетях по заданным критериям (страна, опыт, стек технологий) с подготовкой таблицы для рекрутера или менеджера.

Сравнение предложений в интернет-магазинах: ИИ открывает несколько сайтов, смотрит характеристики, цены, отзывы и формирует короткий сравнительный отчет.

Подбор контента: поиск и структурирование видео/статей по нужной теме (например, для программы обучения или подготовки к презентации).

Работа с календарем и почтой: агент может собрать информацию о встречах, напомнить о письмах по конкретному проекту, предложить удобное время для новых встреч и подготовить черновики ответов.

Фактически мы получили автопилот в браузере: вместо десятков вкладок, ручного копирования и переключения между сервисами, ИИ-агент выполняет техническую часть сам.



Фото из личного архива

Но именно здесь начинается поле рисков. Чем больше мы делегируем такому агенту — тем шире зона потенциальных уязвимостей: доступ к почте, календарю, личным банковским аккаунтам, корпоративным системам, поэтому сейчас с агентскими браузерами стоит работать очень аккуратно:

не давать им прямого доступа к основным рабочим и особенно финансовым аккаунтам;

не подключать личную почту и мессенджеры как «песочницу для экспериментов»;

четко понимать, какие данные могут уйти на сторону (логины, куки, содержимое страниц).

Использовать все-таки можно, но по принципу «минимально необходимый доступ» и только там, где выгода от автоматизации превышает потенциальные риски.

Персональные модели: ИИ, который работает только с вашими данными

Третий класс решений — персональные ИИ-модели, которые обучаются и работают на ограниченном наборе документов пользователя. Пример из массовых продуктов — NotebookLM от Google: вы загружаете туда свои файлы (отчеты, ссылки на страницы в сети, презентации, статьи, таблицы), а система отвечает на вопросы именно по ним, пишет выжимки, сравнивает версии, помогает готовить новые материалы «на базе» вашей библиотеки.

Для бизнеса это уже не просто «удобный чат», а сильный инструмент работы с собственной базой знаний. Примеры:

для аналитика и консультанта — база проектов, отчетов, презентаций, из которой можно быстро вытянуть аргументы, графики, формулировки для новой записки или клиентского предложения;

для руководителя — сводная «память» по стратегии, KPI, внутренним регламентам, протоколам совещаний;

для команды продаж и маркетинга — единый массив материалов о продуктах, кейсах, возражениях клиентов и сценариях ответов.

В бытовой жизни похожая логика тоже отлично работает:

«Домашний архив» документов: договоры, гарантийные талоны, инструкции к технике, выписки, условия страховок — NotebookLM помогает быстро найти нужный пункт («какой у меня срок гарантии на ноутбук?», «что именно покрывает страховка авто?»).

Планирование поездок и отдыха: вы загружаете брони, описания отелей, сохраненные статьи и маршруты, а модель по ним собирает краткий план поездки, список must-see и чек-лист подготовки.

Учеба и самообразование: конспекты, статьи, главы книг, презентации с курсов — ИИ может создать вам персональный курс, сделать выжимки, проверочные вопросы, сравнить разные источники по одной теме.

Семейные дела и дети: расписания кружков, школьные объявления, требования к олимпиадам и секциям — все в одном месте, с возможностью быстро спросить «что нужно принести к пятнице?» или «какие требования к этому конкурсу?».

Личные проекты и хобби: рецепты, заметки по ремонту, тренировки, материалы по языку — NotebookLM собирает подборки, варианты планов, подсказывает, с чего продолжить.



Фото из личного архива

Идея в том, что вместо разрозненных папок, почт, календарей, чатов и скриншотов у вас появляется один «умный слой» для личных данных, который помогает ориентироваться в собственной личной информации.

Впрочем, похожий подход можно реализовать и без NotebookLM — многие ИИ-платформы уже позволяют подключать собственные файлы как «источник правды». Главное отличие от обычного чата в том, что модель ограничена вашим набором документов и не «придумывает» факты из головы, а опирается на загруженные материалы.

Главный совет прост: не бояться экспериментировать, но действовать осознанно

Вот несколько рабочих правил:

Начинайте с малого.

Выберите 2−3 рутинные бизнес или личные задачи, которые реально забирают у вас время: разбор писем, подготовка отчетов, напоминание о курсах или кружках, подготовка к экзамену. Попробуйте разделить их с ИИ-ассистентом. Делите задачи на «можно доверить» и «нужно проверить».

Все, что связано с решениями, деньгами, юридическими последствиями, должно проходить через вашу голову. ИИ — инструмент подготовки и ускорения, а не замена ответственности. С осторожностью обращайтесь с чувствительными данными.

Личные и финансовые данные, коммерческая тайна, доступы к аккаунтам — это то, что лучше не отдавать ни чату, ни агентскому браузеру. Если и использовать ИИ в этих зонах, то только в закрытых, контролируемых средах и с понятной политикой конфиденциальности. Ищите свои сценарии автоматизации.

У каждого бизнеса и каждой бытовой задачи — свой набор болевых точек. У аналитика — это отчеты и расчеты, у ответственного мужа — список покупок для магазина. Там, где вы чувствуете «одно и то же изо дня в день», чаще всего уже можно подключить ИИ.

ИИ уже сегодня перестал быть чем-то сложным и исключительно экспериментальным. Это набор вполне полезных инструментов, которые могут освободить вам время — и в бизнесе, и в повседневной жизни. Вопрос не в том, «заменит он нас или нет», а в том, как быстро мы научимся работать с ним так, чтобы убирать рутину и усиливать наши сильные стороны.