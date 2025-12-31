Итоги бизнес-реалити Ожидание-реальность

Источник материала: ProBusiness





На протяжении года участники совместного совместного проекта «Про бизнес» и «Ресолва» делились своими успехами, неудачами, пройденными уроками. Пришло время подвести итоги. Проект — это живой организм, и до финиша дошли не все участники, но это нормально. Мы в любом случае ценим всех героев и благодарим за время, уделенное проекту.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему.

Александр Бородачев, основатель ООО «Капасти Инвест»

— Какая была главная деловая цель, которую вы поставили на старте проекта, и почему именно она?

— У меня было две главные цели, когда я принял решение об участии в проекте: первая — повысить число подписчиков и просмотров в наших соц. сетях, а также поиск совместных проектов с белорусскими брендами. Обе цели удалось выполнить. Число подписчиков нашего Instagram достигло 18 тысяч, общее количество просмотров нашего контента — более 200 000 в месяц. За время моего участия в проекте «Ожидание и Реальность» я получил несколько предложений от белорусских компаний — от пошива наших сумочек до разработки и продвижения совместных коллекций.

— Как вы сформулировали план по ее достижению? Какие первые шаги казались самыми важными?

— Цели мы обсуждали с командой, разделили их по месяцам до конца года и отслеживали результаты каждый месяц.

— Чего вы больше всего ожидали от публичного формата (месячные отчеты, внимание читателей) в начале?

— Главный эффект публичности — рост внимания к бренду, рост заинтересованности и ответственности со стороны моей команды, участие в коллаборации с белорусскими и российскими брендами стали даваться легко и приводили к взаимной пользе.



— Расскажите о пройденном пути во время проекта: главный успех вашей компании, главный провал, какие планы на следующий год ставите?

— Главный результат 2025 г. — рост выручки в 3,5 раза по отношению к прошлому году, расширение ассортиментной матрицы, а вот главный провал или неожиданный для меня результат — это работа в ноль. Причин несколько — основная это рост комиссий и логистики со стороны маркетплейсов, а также рост маркетинговых затрат. При таких условиях цена ошибок резко повышается, это сказывается на свободе принятия решений, сковывает нашу инициативу и отработку новых гипотез.

— Какое самое большое несоответствие между ожиданиями и реальностью вы обнаружили в первые месяцы? Что пошло не по плану?

— Бизнес в категории «Женские сумочки» претерпел несколько ключевых изменений в 2025 г. на российском рынке: происходит консолидация этой категории за счет объединений/слияний наиболее крупных игроков ниши, а также рост маркетинговых бюджетов способствует еще большей монополизации ниши и выдавливанию с нее средних и мелких брендов. Малым командам вроде нашей нужны длинные и дешевые кредиты на 5−7 лет, чтобы смочь отстроиться и сформировать лояльную аудиторию нашему бренду.

— Как публичная ответственность («не сдаться у всех на виду») влияла на ваши решения в трудные моменты?

— Публичность помогла не сдаваться и идти вперед, находить новые решения и мириться с нулевой прибылью.

— Что стало для вас главным профессиональным, человеческим открытием за время проекта? А что разочарованием?

— Главное открытие — в Беларуси много компетентных и опытных кандидатов на рынке труда, хорошо владеющих категорией «сумки и аксессуары». На самом деле есть специалисты мирового уровня, разбирающиеся в европейских трендах, материалах, тенденциях и коллекциях. Это бесценно.

— Как вы справлялись с давлением и негативными эмоциями при неудачах?

— У команды и меня лично более чем 10-летний опыт в бизнесе, привыкли работать в условиях давления и санкций. В трудные месяцы встречались, делились мнениями, обсуждали, спорили и решали, что делать на следующем этапе. Это помогало мне верить, что с такой командой у проекта есть будущее.



— Как вы оцениваете результат: через призму достигнутых изначально целей или через полученный опыт и рост?

— Результат оцениваю как позитивный, весь год мы активно работали, учились, спорили и, наконец, победили. Победили свои сомнения и страхи. На самом деле каждый день мы продаем более чем 150 сумочек, получаем десятки отзывов и оценок, это дает веру в то, что наше дело нужно людям, пусть это и сложно.

— Стали ли бы вы участвовать в подобных проектах снова? При любом ответе — почему?

— Публичные проекты повышают мой градус вовлеченности и ответственности, переводят на новый уровень контакты с потенциальными партнерами и в целом дает новый импульс развиваться. Если еще пригласите в новые проекты то с радостью рассмотрю предложение.

Катерина Вераксо, учредитель Megalife

— Какая была главная деловая цель, которую вы поставили на старте проекта, и почему именно она?

— Есть цели, которые звучат как «хочу больше денег». А есть цели, которые звучат как «хочу стать другим человеком». Моя цель на старте была такой: 300 клиентов в месяц при том же безупречном качестве обслуживания. Почему не просто «300»?

Потому что количество — это шум. А качество — это репутация. 300 клиентов в месяц с тем же уровнем сервиса. Это цель не про эйфорию. Это про класс, потому что «выросли» могут сказать многие. А вот «выросли и стали лучше» — это редкость. Премиум нельзя имитировать. Он либо держится на системе, либо разваливается на потоке.

— План: как вы его сформулировали? Что было самым важным в начале?

— План был простым: сначала каркас — потом этажи.

Новый менеджер + новый педагог — чтобы рост не съел людей, а люди не съели рост. Качественная вакансия — потому что найм в премиуме — это не «закрыть дырку». Это выбрать характер. Продуктовая линейка — чтобы у семьи был путь, а не один случайный курс. Книга продаж — чтобы продажи были не магией одного человека, а воспроизводимой технологией.

Первый шаг казался самым важным — и оказался самым правильным: в премиуме сначала наводят порядок внутри. Потом становятся громкими снаружи.



— Что вы ожидали от публичного формата?

— Не славы. Фокуса. Публичность — это когда ты подписываешь контракт с собой при свидетелях. Ты можешь устать. Можешь сомневаться. Можешь ошибаться, но ты не можешь врать себе долго — потому что есть «план/факт» и есть аудитория. И это удивительно отрезвляет: ты перестаешь мечтать — и начинаешь делать.

— Путь проекта: главный успех, главный провал, планы на следующий год?

— Главный успех: мы создали то, что почти никто не считает «успехом», пока не вырастет: чек-листы и стандарты качества для куратора, администратора и педагогов — с точками контроля. Это скучно, как швейцарские часы — и в этом вся магия. Дешевые и дорогие часы показывают одно и то же время. Минуты идут одинаково у всех. Но разница всегда в другом — в маленьких деталях, которые не кричат, а держат систему:

как звучит механизм — ровно или с микросрывами,

как закрывается застежка — с люфтом или с идеальным щелчком,

как сидит стекло — «примерно» или ювелирно,

как стрелка попадает в метку — на глаз или в миллиметр.

И именно эти незаметные вещи решают главное: выдержат ли часы годы или начнут сыпаться при первой нагрузке. В сервисе и образовательном продукте — то же самое.

Можно «проводить занятия» и можно «давать результат». Снаружи это выглядит похоже.

Но премиум — это когда в мелочах все собрано так, что клиенту спокойно: ничего не «плывет», никто не «забывает», не «уточняет в последний момент», и не делает «как-нибудь». Мой главный успех в проекте — не громкая цифра, а тихая инженерия: чек-листы, стандарты, точки контроля. Это и есть те самые «дорогие детали», из которых потом складывается репутация.

Главный провал: мы не набрали 300 детей, потому что в процессе переключились на другие продукты — критическое мышление (ТРИЗ) и работу с родителями. Можно назвать это провалом. А можно — честным диагнозом предпринимателя: когда начинаешь слушать людей по-настоящему, появляется соблазн лечить все сразу. И вот тут обычно умирает фокус.

Планы на следующий год: работа с родителями и расширение продуктовой линейки для детей. Ребенок может изменить привычки за 2−3 месяца. А семья — за год, и если семья не меняется, ребенка постоянно откатывает назад, как резинку.

— Главное несоответствие ожиданий и реальности?

— В первые месяцы я увидела главное: нельзя масштабировать поток и удержать премиум-качество без перестройки системы. Рост не линейный. Он конфликтный. Он открывает слабые места в людях, процессах, коммуникации, сервисе — во всем. Что пошло не по плану? Кастдевы показали боли, и мы не смогли услышать их ровно, без паники. Началась расфокусировка: вместо «одно ключевое направление и дожать» захотелось «улучшить все и сразу». А «все и сразу» — это почти всегда путь в усталость.



— Были ли внешние обстоятельства, которые вмешались?

— Бизнес всегда живет в реальности, которая не спрашивает, готовы ли вы. Сезонность, поведение родителей, конкуренты, инфополе, настроение рынка. И мой способ реагировать — не героизм, а управленческий холод:

усиливать контроль,

пересобирать процессы,

фиксировать план/факт,

и держать качество как главную валюту.

— Как «не сдаться у всех на виду» влияло на решения?

— В какой-то момент я поняла простую вещь: рынок не обязан быть удобным. Он не спрашивает, готовы ли мы. Он просто включает свои правила игры. И задача руководителя — не обижаться на реальность, а принимать правила, быстро считывать изменения и адаптировать команду и процессы под новую скорость. Когда стало сложнее, я перестала искать «почему так». Я начала искать «что делаем теперь»:

перестраиваем роли и ответственность,

упрощаем лишнее,

и главное — быстро принимаем взвешенные решения, без истерики и без паузы «на подумать две недели». В бизнесе выигрывает не тот, кто все предугадал. А тот, кто быстрее всех перестроился — и при этом не потерял качество.

— Главное открытие и разочарование?

— Открытие: слушать родителей. Слушать детей. И никогда не останавливаться на достигнутом качестве. Дети начальных классов (альфа) — другие. Им не нужны «занятия ради занятий». Им нужна динамика, смысл, игра, ощущение «я могу». Методология, которая не обновляется — теряет контакт с жизнью. А контакт с жизнью — это и есть ценность.

Разочарование: рост взрослых людей — медленный. И команды, и мой. Никто не становится сильным «по щелчку». И это неприятно осознавать, но полезно: значит, нужна система обучения, система обратной связи, система дисциплины — а не надежда.



— Как справлялись с давлением и негативом?

Я делала простое: возвращалась к цифрам, резала лишнее, переводила эмоции в действие. Тревога исчезает не от слов. Она исчезает, когда появляется контроль и движение.

— Как вы оцениваете результат?

— Я оцениваю результат двумя глазами. Первый — про цель: да, мы не пришли туда, куда планировали, ровно тем маршрутом. Второй — про рост: мы построили фундамент качества и осовременили подход, и это дороже любой «красивой цифры в отчете», потому что цифры можно догнать, а доверие, которое выдержит рост, — строится дольше. И именно оно делает бизнес настоящим премиумом, а не дорогой вывеской.

— Стали бы вы участвовать снова?

— Да. Публичный формат — это не про «похвалите». Это про дисциплину ежедневных действий и желание доказать самой себе, что я не просто мечтаю — я делаю. 300 клиентов — это не вершина. Это тест на зрелость. Настоящий премиум начинается там, где вы можете расти — и при этом становиться спокойнее, точнее, сильнее. Где клиент чувствует не «продажу», а заботу, систему и уважение. И если вы это удержали — цифры догонят. Всегда. Рынок покупает не обещания. Рынок покупает ощущение: «здесь мне можно доверять».

Александр Шуст, владелец компании «Инновационный консалтинг»

— Какая была главная деловая цель, которую вы поставили на старте проекта, и почему именно она?

— Как все это начиналось: «Про бизнес» анонсирует интересный проект, он нам очень откликается, мы отправляем заявку и нас выбирают одним из пяти участников проекта. Все, обратного пути нет, мы «в деле». Цель, которую мы анонсировали в заявке на проект звучала так: увеличить оборот компании в 2 раза на сильно меняющемся рынке, сохранив уровень рентабельности.

— Почему мы поставили именно такую цель?

— В сфере независимой оценки изменилось законодательство, которое полностью изменило рынок. И в этот момент передо мной как собственником компании стал выбор: выживать и умирать (при таком варианте это только вопрос времени), или активно расти и укреплять свои позиции на рынке. Мы выбрали второй путь и решили проверить себя на прочность.

— Как вы сформулировали план по ее достижению? Какие первые шаги казались самыми важными?

— Здесь все просто, планирование — наше все и мы уже не представляем свою жизнь без него. В ноябре-декабре мы составляем план работы на следующий год, идем от цели, потом декомпозируем — все в цифрах. Мы составили амбициозный, но обоснованный финансовый план на 2025 г., подкрепили его планом мероприятий и планом по ресурсам и начали год очень активно. Какие из наших гипотез подтвердятся, какие мероприятия окажутся успешными и будут рычагами роста, а какие окажутся неуспешными и станут опытом, и что в конечном итоге из всего этого выйдет, нам было неизвестно. Мы знали только одно — у нас есть план, у нас есть команда и у нас есть намерение выполнить наш план, а значит, все получится.



— Чего вы больше всего ожидали от публичного формата (месячные отчеты, внимание читателей) в начале?

— Больше всего от проекта мы ожидали внимания читателей, потому что частный бизнес — это наша целевая аудитория, при чем сегмент, с которым мы недостаточно активно работали.

— Расскажите о пройденном пути во время проекта: главный успех вашей компании, главный провал, какие планы на следующий год ставите?

— Позволю себе пофилософствовать. Еще года три назад, когда меня спрашивали, что важнее — цель или путь, я не задумываясь отвечал цель, иначе какой смысл в пути. Но прошло время и мое мнение изменилось — всегда важнее путь и когда он прекрасен, а любой путь прекрасен и цель будет достигнута, а если нет, то ты получаешь еще больше — опыт.

Вернемся к проекту — это путь был прекрасен. Нам было весело, нам было сложно, но мы точно не скучали. Главный успех нашей компании — это слаженная работа команды. Никогда раньше я такого не видел — как все зажигаются, идут вместе практически в неизвестность, поддерживают друг друга и радуются совместным достижениям. Я вами горжусь. Главный провал? У нас нет провалов, у нас есть бесценный опыт, который мы могли получить за лет пять, но получили за год. Сколько бы вы заплатили за такое и можно ли назвать это провалом? Решать вам. На носу конец года и, значит, мы не только подводим итоги, но и ставим планы на следующий. Они по-прежнему амбициозны — планируем вырасти в 1,7 раз, увеличить количество сотрудников и оптимизировать все бизнес-процессы компании. Мы анализируем весь полученный опыт, немного замедляем темп роста, но точно идем вперед. Ну и как ярый адепт планирования, скажу, планируйте, потому что без плана ты пропал.

— Какое самое большое несоответствие между ожиданиями и реальностью вы обнаружили в первые месяцы? Что пошло не по плану?

— Самое большое несоответствие между ожиданиями и реальностью в первые месяцы — это акцент на маркетинге и продажах и игнорирование плана ресурсов, что в итоге привело к ограничению производственной мощности — нам не хватало людей и мы начали трещать по швам. Увидели, осознали, составили план по выходу из сложившейся ситуации, запустили в работу, пошли дальше.





— Были ли непредвиденные внешние обстоятельства (как проверки или рыночные изменения), которые скорректировали ваши планы? Как вы на них реагировали?

— В начале года у нас была плановая проверка вышестоящего контролирующего органа, она немного затянулась и выбила нас из колеи на какое-то время, потому что сюда пришлось направить большое количество человеческих ресурсов компании. Но вместе с этим проверка показала нам наши слабые места и, забегая вперед, это тоже стало зоной роста.

— Как публичная ответственность («не сдаться у всех на виду») влияла на ваши решения в трудные моменты?

— Когда я подавал заявку на проект и принимал решение об участии, я об этом даже не задумывался. Но по факту публичное декларирование целей — это один из самых действенных способов следовать им, несмотря ни на какие препятствия, реальные или надуманные. И, конечно, это инструмент, который сильно повышает вероятность их достижения.

— Что стало для вас главным профессиональным, человеческим открытием за время проекта? А что разочарованием?

— Наши клиенты начали следить за тем, как мы проходим этот путь. Они больше узнали о нас, увидели, как мы работаем и куда идем, мы получили от них много слов восхищения и поддержки. Это очень приятно.





— Как вы справлялись с давлением и негативными эмоциями при неудачах?

— Мы не чувствовали никакого давления, а если что-то не получалось, мы просто анализировали, что и почему пошло не так, придумывали решение и шли дальше. Это просто бизнес, ничего личного.

— Как вы оцениваете результат: через призму достигнутых изначально целей или через полученный опыт и рост?

— Поговорим о цифрах. Мы закрываем год с 97% выполнения поставленного плана по росту выручки. В нашей команде плюс семь человек. Средняя заработная плата выросла на 50%. Протестировано более 30 новых инструментов маркетинга, продаж и найма сотрудников. Успешно прошли плановую проверку Государственного комитета по имуществу. Как я оцениваю результат? В начале года мы не представляли, как это все возможно, а теперь это все результаты нашей работы. И я ими очень доволен.

— Стали ли бы вы участвовать в подобных проектах снова? При любом ответе — почему?

— Однозначно да. Это потрясающий опыт и дополнительная мотивация для меня как собственника и для всей команды в целом. Это как дополнительная сила, которая с тобой — она тебя заряжает, она тебе помогает и она тебя поддерживает.

