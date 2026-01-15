А1 подводит ESG‑итоги 2025 года: миллион минут добра, тысячи переработанных гаджетов, 5 лет «Инклюзивным кофейням»

Источник материала: ProBusiness





В преддверии Нового года в Беларуси впервые вручили ESG‑премию, отмечающую лидерство компаний в экологичности, социальной ответственности и прозрачности корпоративного управления. Главную награду за системный и последовательный подход получила компания А1. Вспоминаем ключевые ESG‑инициативы А1, которые в 2025 году запомнились многим белорусам.

Компания A1 Беларусь входит в международную телекоммуникационную группу A1 Group, которая в свою очередь с 2014 года является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике, выстраивает системную и долгосрочную ESG-стратегию, интегрируя принципы устойчивого развития в основу своей бизнес-модели.

Собственная система сбора гаджетов и высадка деревьев

А1 последовательно развивает экологические инициативы, которые вовлекают всё больше белорусов в ответственную утилизацию техники, формируют полезные экопривычки и поощряют участников ценными призами. Так, в 2025 году в рамках инициативы «Эко Движ. Зеленый сезон» более 2 000 человек передали в магазины компании по всей стране свыше 13 500 ненужных гаджетов на безопасную утилизацию. Одновременно волонтёры-сотрудники А1 высадили 13 500 молодых деревьев в окрестностях деревни Акинчицы (Столбцовский район). Тем самым «Эко Движ» объединил сразу две важные составляющие – ответственную утилизацию техники и восстановление лесов.

Вопрос снижения углеродного следа компания решает и в сфере корпоративной мобильности: автопарк А1 постепенно переходит на экологичный транспорт. На конец 2025 года он включал 46 электромобилей и 6 гибридов, что существенно сокращает выбросы CO2 при служебных поездках.

В энергосбережении компания делает ставку на возобновляемые источники: около 25% годового потребления электроэнергии А1 обеспечивает собственная солнечная станция в Брагине. Опыт использования чистой энергии компания продвигает и в городской среде – в Барановичах на улице Гагарина установлена автономная остановка на солнечных панелях с аудиоинформатором для людей с нарушениями зрения.





Клуб ответственных инфлюенсеров и спортивно-благотворительный фестиваль

Каждый год А1 реализует десятки проектов в сфере устойчивого развития, и особое внимание компания уделяет социальным инициативам. Одним из ключевых направлений в этой области остаётся цифровая безопасность — важный элемент ответственности перед клиентами и обществом.

В 2025 году А1 продолжил развивать общенациональную информационную кампанию #Подумайте5секунд , направленную на повышение осведомлённости о киберугрозах и методах их предотвращения. Более 130 человек в Минске и Гомеле прошли три офлайн‑обучения от сотрудников А1, где узнали, как защитить себя от мошенников и безопасно пользоваться цифровыми сервисами. А1 в партнерстве с Белорусским детским фондом и ЮНФПА разработал программу для защиты детей и подростков в цифровой среде и создал Клуб ответственных инфлюенсеров «Ты в сети», чтобы объединить белорусских лидеров мнений, на которых ориентируется молодежь в социальных сетях, и сделать интернет более безопасным и комфортным пространством.

Состоялось 9 встреч с экспертами, в которых приняли участие 45 блогеров с суммарным охватом свыше 13 000 000 человек. В рамках этой программы А1 совместно с БДФ также разработал памятку с основными правилами интернет-безопасности и сделал ее доступной для скачивания на сайте safety.a1.by , а расширенную версию распространил через сеть детских учреждений, поддерживаемых фондом.

Совместно с ЮНФПА и приложением MAMA PAPA PRO А1 также запустил проект для родителей «Семья на связи» – доступ к образовательным онлайн-курсам и играм, позволяющий мамам и папам использовать мобильные технологии так, чтобы находить радость в повседневном общении с ребенком.

Одним из наиболее ярких и заметных проектов года стал спортивно-благотворительный фестиваль «У адным рытме з А1: Хвіліны дабра» . В 2025 году он объединил участников ради общей цели — собрать 1 000 000 минут активности, которые превратились в реальную помощь подопечным Белорусского детского фонда. Больше 3 500 человек фиксировали время своих тренировок на онлайн-платформе, затем — на площадках Национального футбольного стадиона в Минске.





Корпоративное управление и благотворительность

А1 продолжает совершенствовать корпоративное управление через прозрачность, этику, цифровизацию и соблюдение принципов Compliance. Компания внедряет передовые практики кибербезопасности для защиты данных клиентов, развивает ответственную цепочку поставок и обеспечивает высокие стандарты защиты прав сотрудников, способствуя их профессиональному и личностному росту.

Следование принципам экологической, социальной ответственности и высоких стандартов управления во всех процессах компании позволяет А1 системно сочетать бизнес-задачи с ответственностью перед людьми и добиваться устойчивых результатов в долгосрочной перспективе, что и было отмечено первой в Беларуси ESG-премией STELLAR. Как эксперт в этой теме А1 также выступил партнером и спикером по ESG и устойчивому бизнесу семи профессиональных форумов.

При поддержке А1 состоялись и два больших футбольных праздника клуба «А1 Юниор», а также 28 спектаклей инклюзив-театра «i», которые посмотрело больше 8 500 зрителей.





Один из самых тёплых социальных проектов А1 – «Инклюзивные кофейни» – в этом году отметил пятилетие. Сегодня в сети работают 12 сотрудников с инвалидностью, которые за прошедший год приготовили тысячи чашек ароматного кофе для гостей. Проект активно участвовал в городских фестивалях: бариста не только угощали посетителей напитками, но и делились важной идеей инклюзии.

Также в 2025 году больше 40 организаций получили спонсорскую поддержку от А1, включая учреждения, оказывающие помощь детям и семьям, социальные учреждения для людей старшего возраста и людей с инвалидностью, медицинские учреждения.