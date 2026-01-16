Кому м зачем нужен мерч: история небольшого и прибыльного бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Девушка в 22 года открыла бизнес по производству брендированной продукции для бизнеса и за полтора года выросла до выручки 25 тыс. BYN/месяц. Алла Колосова, основатель компании Your Brand рассказала «Про бизнес» о том, почему корпоративный мерч важен, как он увеличивает продажи компании и почему ей удалось открыть бизнес без вложений.

«Корпоративный мерч хорошо работает в том бизнесе, где сотрудники постоянно вживую общаются с клиентами»

— В Your Brand мы занимаемся тем, что помогаем компаниям решать свои проблемы в HR-процессах и рекламе при помощи брендированной продукции. Как правило, компании используют мерч в трех основных целях: тимбилдинг, повышение лояльности клиентов и реклама. Мерч повышает лояльность сотрудников и их желание остаться в компании. Особенно актуально это сейчас для зумеров. Есть тенденция — и в Беларуси, и в мире — люди этого поколения хотят обособиться в свою культуру и выделиться. Не так давно, например, у нас был кейс с двумя факультетами БГУ. Студенты сделали себе мерч с локальными мемами и маскотом факультетов — футболки, худи, брелоки. Так они хотели показать: «Я принадлежу к этой группе, я учусь в БГУ». Они гордятся, что поступили туда, поэтому и предпринимают шаги к формированию групповой идентичности таким образом.

Аналогичная ситуация и с сотрудниками в компании. Например, пиццерия может разработать внутренний мерч, который сотрудники покупают за баллы. Это тоже один из наших кейсов. Сотрудники пиццерии работают, копят баллы и заказывают себе во внутреннем магазине худи, футболки, термокружки и другие аксессуары и сувениры.





Для них это воспринимается как забота со стороны компании. Сотрудники чувствуют, что нужны, что о них думают. И это дополнительный стимул остаться в компании. Конечно, это не основной инструмент, но он создает ощущение общности, а это напрямую сказывается на «текучке» кадров в условиях жесткой конкуренции за кадры на рынке труда.

Также к нам постоянно обращаются компании, чтобы заказать брендированную продукцию и затем подарить ее своим клиентам или партнерам. Любому человеку нравится, когда о нем заботятся, важно чувствовать себя значимым. Даже если ты приходишь к клиенту, даришь небольшой подарок за 5−10 BYN — клиенту приятно, а это ведь еще и способ напомнить о себе, продолжить коммуникацию. А некоторые предприниматели таким образом хотят надавить на чувство вины и вернуть долги. Если контрагент имеет задолженность, а ему делают подарок, это вызывает своего рода чувство вины: «Я должен, а мне еще и подарки дарят».





Корпоративный мерч хорошо работает в том бизнесе, где сотрудники постоянно вживую общаются с клиентами, например, в общепите. Когда гости приходят в заведение или, скажем, в парикмахерскую, а там сотрудники в униформе, у них заметный логотип, это уже создает другое восприятие у клиентов. Об этом говорит и статистика — внедренная униформа в ресторанах приводит к росту дохода компании на 40%, в клининговых компаниях униформа способна втрое увеличить повторные обращения.

«Я ничем не рисковала, стартовых вложений не понадобилось, разве что на создание сайта»

Решение открыть бизнес по производству брендированной продукции я приняла 2 года назад. Еще в 18 лет я пришла работать продавцом в магазин при университете, который реализовывал мерч. Постепенно я начала узнавать про типы нанесения логотипов, вникать в процессы производства. За несколько лет я успела поработать и в продажах, и на производстве — буквально сама делала вещи в какой-то период.

Мне как-то сказали: «Давай, может, открывай свое, ты уже много знаешь». Я подумала, почему бы не попробовать. Это трендовая сфера, многие начинают делать свой мерч в компаниях. Попробовала — вроде стало получаться. Изначально мне давали оборудование на очень выгодных арендных условиях, потом с первыми доходами компании начала покупать свое. По сути, я ничем не рисковала, стартовых вложений не понадобилось, разве что на создание сайта. Хотя и его я вначале создавала самостоятельно — ушло на это около месяца.









































Компания, которая предоставляла мне оборудование, работала с университетами, студентами, госучреждениями — у нее было свое УТП. Мы в этом плане не пересекались, у нас были другие клиенты с другими целями. Для них это был небольшой дополнительный заработок, а для меня — возможность что-то начать зарабатывать самой.

Первых клиентов найти было очень сложно. Я понимала: если это мой бизнес, мне надо стараться продавать как можно больше, всегда и везде. Сейчас, где бы я не была, я всем рассказываю о своем бизнесе. И это работает. Самый лучший канал продаж — это личные знакомства. Почти с каждого бизнес-мероприятия ко мне приходят 1−2 клиента. При таком общении люди начинают доверять. Они видят живого человека, а не баннер в интернете. Кстати, людям в моменте, может быть, и не нужна брендированная продукция, но через несколько месяцев, когда такой запрос будет, они вспомнят о том, с кем знакомы лично, а не пойдут в интернет.

«За время моей работы ко мне обращались даже банки, при чем от них были и самые крупные заказы»

Сейчас наша ежемесячная выручка достигает 20−25 тыс. BYN. Я с самого начала вела статистику, управленческий учет и сейчас каждый месяц вижу, как расту. Иногда кажется, что вот, месяц выдался совсем плохим, потом смотрю данные за прошлый год и понимаю, что в разы выросла. Хотя это далеко не потолок. За время моей работы ко мне обращались даже банки, при чем от них были и самые крупные заказы. Не так давно для одного из банков мы изготовили 1000 подарочных боксов.





Другой крупный заказ — 200 единиц текстиля: худи, футболки, кепки и панамы — уже для другого банка. Там был и интересный с точки зрения производства заказ. Они собирались на турслет и им на одежде нужен был светящийся в темноте принт. Турслет проходил ночью, и таким образом они хотели выделиться. Эти 200 единиц нужно было сделать за неделю. Мы все очень быстренько согласовали, быстро сделали. Получилось круто, им все понравилось.

За это время были и удачные периоды, и не очень удачные. Бывало так, что из-за бракованной продукции от поставщиков мы фактически теряли наш месячный доход. При этом несмотря на все трудности ведения бизнеса, для меня это куда интереснее, чем работа в найме. Здесь у меня нет потолка, я сама себе хозяйка и могу планировать свой день как захочу, я постоянно общаюсь с новыми людьми и чувствую, что приношу пользу людям.