Компания «Азбука снеков» намерена полностью отказаться от импортного картофеля к 2028 году

Реализовать план 100%-го импортозамещения предполагается с помощью белорусских фермерских хозяйств. Для того чтобы обсудить, с какими сложностями сталкиваются фермеры и какие риски останавливают их от того, чтобы начать выращивать картофель чипсовых сортов, «Азбука снеков» провела встречу с руководителями фермерских хозяйств Беларуси.

ООО «Азбука снеков» – один из крупнейших в стране производитель чипсов и пеллета. Компания выпускает чипсы из натурального картофеля и снеки под брендом «Онега», формованные чипсы под брендами Just Brutal и Craft Chips, орешки «Крепкий орешек», семечки, орешки, фисташки под маркой «Рень», а также пеллет – полуфабрикат для производства снеков из картофельных хлопьев и муки. Компания делает все для того, чтобы о качественном белорусском продукте узнавали на международном рынке. И спрос на продукцию «Азбуки снеков» высокий не только в Беларуси, но и за ее пределами. Сегодня чипсы и снеки под брендами «Онега», Just Brutal, Craft Chips успешно продаётся в 14 странах, в том числе, в России, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Грузии, Китае.

За один день на трех производственных площадках «Азбуки снеков» перерабатывается в совокупности до 80 тонн картофеля. В месяц компания производит около 300 тонн чипсов из натурального картофеля, порядка 100 тонн чипсов-пластинок и 84 тонны снеков.

Уже в 2022-2023 урожайном году 21% от всего перерабатываемого сырья составил картофель, выращенный в Беларуси. В 2024-2025 эта цифра выросла до 45%, а в 2025-2026 – до 60%.

При этом, в компании отмечают, что урожайный год 2024-2025 был очень тяжелым, из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия осадков, в частности. Это вынудило ООО «Азбуку снеков» 19% от своей потребности в картофеле закупить в Египте, хотя обычно большая часть сырья закупалась из Российской Федерации. В планах на 2026-2027 урожайный год нарастить процент белорусского картофеля до 82%, а в 2027-2028 урожайном году – полностью отказаться от импортного сырья и работать только на белорусском картофеле.

«Белорусский картофель ничем не уступает импортному по качеству. Более того, процент брака: которые не идет в переработку, в нем даже ниже. Это обуславливается в том числе и тем, что чем короче путь до производства, тем меньше клубни подвергаются ударам и другим негативным воздействиям в процессе транспортировки», – комментирует ведущий специалист по закупкам ООО «Азбука снеков» Дмитрий Балыш.

Вместе с тем, по словам Дмитрия Балыша, выращивание такого картофеля сопровождается рядом сложностей. Для производства чипсов используется картофель строго определенных сортов. Основные отличия – это повышенное содержание сухих веществ и пониженное – сахаров. Для производства чипсов это важные показатели, влияющее на то, каким продукт получится на выходе – ровным, хрустящим и золотистым или подгоревшим и промасленным.

Для выращивания специальных чипсовых сортов необходимы особые условия, отличные от выращивания обычного картофеля. Своей спецификой отличаются и способы защиты клубней от болезней и паразитов, способы сбора урожая и закладки его на хранение, а также и сами условия хранения.

«Мы видим, что белорусские частные хозяйства проявляют интерес к выращиванию чипсового картофеля. Но у многих есть сомнения в части того, где закупать семена, как выращивать, как хранить и так далее. Это нормально, потому что работа с новыми продуктами и технологиями, отличными от привычных, всегда вызывает страх и сомнения. Вместе с тем – это те нюансы, которые решаются наработкой техники и опыта. И мы готовы оказать фермерам помощь. Например, для тех хозяйств, с которыми мы уже сотрудничаем, мы всегда открыты для консультаций и помощи в отладке оборудования, чтобы сократить количество битого сырья», – говорит Дмитрий Балыш.

Например, на начальном этапе сбора урожая и закладки его на хранение, представители «Азбуки снеков» выезжают в хозяйства, для того чтобы отладить оборудование. Для этого используется специальный прибор – электронный картофель . По форме и размеру он похож на обычную картошку. Такое устройства запускается вместе с картофелем в уборочную машину и, перемещаясь по ней вместе с настоящим картофелем, регистрирует столкновения и обнаруживает те места, которые становятся причиной повреждений и синяков. Полученные данные помогают отстроить уборочный комбайн и определить оптимальную скорость уборки, чтобы сократить издержки.

В компании считают, что планы по полному импортозамещению картофеля на производстве чипсов поможет упростить логистику и повысить качество сырья. А для белорусских фермеров – это способ расширить свои хозяйства и заработать на выращивании востребованного сегодня чипсового картофеля.