﻿ Главой Минского облисполкома назначен Турчин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главой Минского облисполкома назначен Турчин

04.12.2019 15:28 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

На должность председателя Минского областного исполкома назначен Александр Турчин, сообщает 4 декабря БЕЛТА.

По словам главы Администрации президента Натальи Кочановой, Александр Турчин долгое время занимал высокие руководящие должности, ранее работал в Миноблисполкоме, умеет работать с людьми.

 Во время выступления на сессии Минского областного Совета депутатов Турчин рассказал, что считает важным в работе на посту главы облисполкома: повышение благосостояния людей и улучшение качества их жизни.

«Через эти вещи я смотрю на все остальные процессы, которые происходят в том числе и в экономике. Это главный результат. Мы можем говорить о росте, о чем-то еще, но если не растет у людей зарплата, не улучшается качество жизни, значит, наша работа никому не нужна», - сказал он.

В числе главных принципов чиновник назвал честность, порядочность и профессионализм. Этими качествами, по его мнению, должны обладать все – как руководители, так и обычные люди.

Напомним, 29 ноября Александр Лукашенко объявил о назначении министра экономики Дмитрия Крутого первым вице-премьером, Александра Турчина – губернатором Минской области.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На должность председателя Минского областного исполкома назначен Александр Турчин, сообщает 4 декабря
 
Новости дня
Новости политики
 
Вучич: в Сербии стеснялись дружбы с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика