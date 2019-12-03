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Главой Минского облисполкома назначен Турчин
04.12.2019 15:28 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
На должность председателя Минского областного исполкома назначен Александр Турчин, сообщает 4 декабря
По словам главы Администрации президента Натальи Кочановой, Александр Турчин долгое время занимал высокие руководящие должности, ранее работал в Миноблисполкоме, умеет работать с людьми.
Во время выступления на сессии Минского областного Совета депутатов Турчин рассказал, что считает важным в работе на посту главы облисполкома: повышение благосостояния людей и улучшение качества их жизни.
«Через эти вещи я смотрю на все остальные процессы, которые происходят в том числе и в экономике. Это главный результат. Мы можем говорить о росте, о чем-то еще, но если не растет у людей зарплата, не улучшается качество жизни, значит, наша работа никому не нужна», - сказал он.
В числе главных принципов чиновник назвал честность, порядочность и профессионализм. Этими качествами, по его мнению, должны обладать все – как руководители, так и обычные люди.
Напомним, 29 ноября Александр Лукашенко
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На должность председателя Минского областного исполкома назначен Александр Турчин, сообщает 4 декабря
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