Главой Минского облисполкома назначен Турчин

На должность председателя Минского областного исполкома назначен Александр Турчин, сообщает 4 декабря БЕЛТА .

По словам главы Администрации президента Натальи Кочановой, Александр Турчин долгое время занимал высокие руководящие должности, ранее работал в Миноблисполкоме, умеет работать с людьми.

Во время выступления на сессии Минского областного Совета депутатов Турчин рассказал, что считает важным в работе на посту главы облисполкома: повышение благосостояния людей и улучшение качества их жизни.

«Через эти вещи я смотрю на все остальные процессы, которые происходят в том числе и в экономике. Это главный результат. Мы можем говорить о росте, о чем-то еще, но если не растет у людей зарплата, не улучшается качество жизни, значит, наша работа никому не нужна», - сказал он.

В числе главных принципов чиновник назвал честность, порядочность и профессионализм. Этими качествами, по его мнению, должны обладать все – как руководители, так и обычные люди.