Лукашенко озадачил актив Минской области и объяснил кадровые перестановки

Лукашенко назвал главные проблемы Минской области и дал новые поручения чиновникам на совещании 4 декабря, основные требования он адресовал новому губернатору Александру Турчину, передает пресс-служба президента.

Говоря о кадровой политике региона, президент отметил наличие 47 вакансий несмотря на то, что есть резерв из 209 человек. Но в области свободны места зампредседателей райисполкомов - начальников управлений по сельскому хозяйству и продовольствию и других руководителей. Такая ситуация не способствует достижению положительных результатов.

«Тридцать вакансий руководителей в организациях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - это уже похоже на провал в кадровой работе. Например, как может работать ОАО "Вилейский райагросервис", если должность директора не занята с 2015 года?» - сказал Лукашенко.

Он отметил, что за последний год по дискредитирующим основаниям уволено 12 руководителей, трое из которых работали первыми лицами районов. Всего за пять прошедших лет 69 управленцев различного уровня скомпрометировали себя и освобождены от занимаемых должностей. В связи с этим президент потребовал навести порядок в работе с кадрами.

Президент таже потребовал от руководства Минской области серьезно заняться вопросом привлечения иностранных инвестиций, так как их объем упал на треть. Доля инновационной продукции в области составляет чуть более 11%, что ниже, чем в среднем по стране. Он напомнил, что бюджетных денег на строительство предприятий не будет. «Эти средства предназначены для людей», - сказал он,

Лукашенко заявил, что в Минской области необходимо активизировать деловую активность, создавать новые предприятия, рассредоточив их по всей территории региона. Это позволит равномерно развивать все районы, а не только "золотые земли" между первой и второй кольцевыми дорогами.

Еще одна задача, поставленная президентом на совещании – вынос за пределы Минска крупных промпредприятий для поддержки отстающих районов Минской области. Вместе с тем необходимо развивать города-спутники столицы и создавать условия для маятниковой миграции. А это возможно только после создания современных транспортных путей.

Президент подчеркнул также, что нужно работать над повышением зарплат, но в увязке с производительностью труда. Но в Минской области, как и в других регионах, наблюдается диспропорция в росте зарплат: темпы роста производительности труда – 105%, а рост зарплаты – 109%.

«Только в этом году разрыв составляет почти 4 процентных пункта. А с учетом прошлых лет - более 13. Думайте, как будем устранять эти диспропорции в самое ближайшее время», - подчеркнул глава государства. Кроме того, зарплата выплачивается невовремя: по информации Генпрокуратуры, на 1 ноября 2019 года задолженность имелась в трех организациях и составляла почти Br2,5 млн.

На совещании президент объяснил причины недавних кадровых решений.

«Что касается перевода Анатолия Михайловича Исаченко на другую работу и назначения во главе региона Александра Генриховича Турчина, еще раз, во избежание всяких домыслов, поясню причины такой ротации, - сказал он. - К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий. Он проявил себя умелым, требовательным руководителем за тот период, который отработал. Область хуже не стала. Но что радует, наметилась тенденция к нормализации ситуации в самой области. Однако решение новых задач, которые стоят перед регионом, требует огромной самоотдачи, интенсивности и энергии. Есть объективная причина, по которой мы не можем сегодня грузить Анатолия Михайловича».