Вокруг друзья: Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси

Александр Лукашенко сегодня провел заседание Совета Безопасности по результатам которого одобрил новый план обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года.

По словам официального лидера, уже год изменялся план обороны Беларуси, рассматривались новые формы и способы ведения военных действий. Особое внимание он попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства, сообщает пресс-служба президента.

На заседание были также вынесены вопросы о составе Вооруженных сил: какие системы развивать в приоритетном порядке и какие необходимо иметь виды вооружений, особенно авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения.

Это дорого, отметил глава страны, но, видимо, стоит того. Официальный Минск постоянно декларирует: мы твердо придерживаемся миролюбивой политики, сохраняем статус донора безопасности в регионе. Но «по обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь», признает Лукашенко.

Приоритетами он назвал развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего в СНГ.

«Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны», - заявил глава Беларуси.

Неожиданно Лукашенко напомнил о необходимости открытости и публичности решений государства. «Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарентны. Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях», - заключил официальный лидер.

Сдерживание и предотвращение дестабилизации

В плане обороны в документе акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании, предотвращении дестабилизации ситуации в стране, рассказал по результатам заседания госсекретарь Совбеза Станислав Зась.

Он обещает, что финансово «мы в состоянии обеспечить военную безопасность нашей страны». В будущем расходы на оборону будут планомерно повышаться — за десять лет до 1,5% от ВВП.

В Концепции строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года упор сделан на сохранение состава и структуры Вооруженных Сил, их качественное развитие за счет улучшения боевой подготовки, перевооружения и модернизации техники, сообщает БелТА.