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15 суток ареста: в Минске задержали и отпустили Павла Северинца
18.12.2019 17:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Около своего дома задержан один из организаторов протестов против интеграции Беларуси и России Павел Северинец. После суда, который присудил ему 15 суток ареста, он был отпущен.
О задержании и освобождении Северинца
Сейчас известно, что политик успел побывать за это время в суде, который наказал его 15-суточным арестом за участие в акциях протеста 7 и 8 декабря. Затем его отвезли в РОВД, где с ним провели разъяснительную беседу и отпустили.
«Прачыталі лекцыю: 7 і 8 снежня дэманстранты парушалі закон, «настоятельно рекомендуем вам больше его не нарушать». Я іх заклікаў абараняць незалежнасць, бо яны прымалі прысягу. Яны паслухалі, вывелі мяне на ганак РАУС і сказалі «Да пабачэння». Проста спектакль, праўда, 15 сутак рэальныя, іх «уключаць» у любы момант», —
Также задержан координатор гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Он успел сообщить журналистам, что его везут в какое-то РОВД. Связи с ним пока нет.
Напомним, что 7 и 8 декабря в центре Минска
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Около своего дома задержан один из организаторов протестов против интеграции Беларуси и России Павел Северинец. После суда, который присудил ему 15 суток ареста, он...
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