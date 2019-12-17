15 суток ареста: в Минске задержали и отпустили Павла Северинца

Около своего дома задержан один из организаторов протестов против интеграции Беларуси и России Павел Северинец. После суда, который присудил ему 15 суток ареста, он был отпущен.

О задержании и освобождении Северинца сообщила его жена Ольга на своей странице в Facebook. По ее словам, мужа задержал около дома ОМОН. Долгое время (около 4 часов) связь с политиком отсутствовала.

Сейчас известно, что политик успел побывать за это время в суде, который наказал его 15-суточным арестом за участие в акциях протеста 7 и 8 декабря. Затем его отвезли в РОВД, где с ним провели разъяснительную беседу и отпустили.

«Прачыталі лекцыю: 7 і 8 снежня дэманстранты парушалі закон, «настоятельно рекомендуем вам больше его не нарушать». Я іх заклікаў абараняць незалежнасць, бо яны прымалі прысягу. Яны паслухалі, вывелі мяне на ганак РАУС і сказалі «Да пабачэння». Проста спектакль, праўда, 15 сутак рэальныя, іх «уключаць» у любы момант», — цитирует Северинца Tut.by.

Также задержан координатор гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Он успел сообщить журналистам, что его везут в какое-то РОВД. Связи с ним пока нет.